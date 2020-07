Am Sonntagabend kam es in der 26. Runde der 2. Liga zum Duell zwischen dem SKU Amstetten und dem Floridsdorfer AC. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Im Gegenteil, denn die Amstettener lagen zwar schmeichelhaft in Führung, musste in der Schlussphase aber noch den Ausgleich hinnehmen.

Florisdorf vergibt Elfmeter

Das Spiel beginnt munter, doch beide Teams tun sich schwer beim Herausspielen von Chancen. Nach acht Minuten sind es die Gäste mit der ersten halbwegs guten Torannäherung: Eine Flanke von Burak Yılmaz nach einem Eckball kann allerdings nicht verwertet werden. Kurz darauf ein guter Ball in die Schnittstelle auf Milan Jurdík, der allerdings einen Moment zu früh gestartet war - Abseits. Dann die größte Gelegenheit für die Floridsdorfer, und zwar in Form eines Elfmeters: Stefan Umjenovic vergibt. Er scheitert vom Punkt an David Affengruber.

Amstetten harmlos

Die Gäste bleiben am Drücker, ein gut angetragener Schuss von Tolga Günes verfehlt nur knapp das Ziel. Die Gäste geben weiter Gas - kurz darauf findet eine Hereingabe Milan Jurdík, dessen Abschluss knapp über das Tor geht. Nach etwas mehr als einer halben Stunde dürfen auch die Hausherren einmal: Ein Schuss von David Peham verfehlt das FAC-Tor nur knapp. Augenblicke darauf erneut die Amstettener, doch nach einem Zuspiel aus dem Halbfeld vergibt Philipp Offenthaler. Auf der Gegenseite der Konter des FAC und ein halbwegs gelungener Abschluss von Burak Yılmaz. Für den Torerfolg hat aber erneut ein guter Meter gefehlt. Dann ist das Spiel vorerst vorbei. Der Schiri pfeift zur Pause.

Floridsdorf weiter stark

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Floridsdorfern, die dort weitermachen, wo sie im ersten Durchgang aufgehört haben. Marco Sahanek schießt knapp neben das Gehäuse. Dann werden auch die Amstettener aktiver: Nach einem Querpass vollstreckt Philipp Offenthaler. Sein Abschluss geht knapp neben den Kasten der Gäste. Dann knallt ein Schuss von Milan Jurdík an die Latte - Glück für Floridsdorf. In Folge entwickelt sich ein Hin und Her und plötzlich bekommen auch die Amstettener einen Elfmeter zugesprochen: Daniel Maderner tritt an und verwandelt sicher. Jetzt sind die Gastgeber gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, riskieren. Amstetten ist im Konter gefährlich, doch es bleibt vorerst beim 1:0.

Doch noch der Ausgleich

Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, steht es doch 1:1. Nach Vorlage von Shousha versenkt Belem sehenswert. Kurz darauf pfeift der Schiri ab.

SKU Amstetten

31 David Affengruber 12 Lukas Deinhofer 30 Marco Stark 33 Patrick Puchegger 11 Marcel Canadi 13 Matthias Wurm 15 Philipp Offenthaler 20 Patrick Lachmayr 21 Julian Krenn 9 David Peham 34 Daniel Maderner

FAC Wien

21 Jakub Krepelka 3 Stefan Umjenovic 4 Bernhard Fila 15 Christian Bubalović 19 Mirnes Bećirović 10 Marco Sahanek 14 Tolga Günes 16 Tin Plavotić 17 Burak Yılmaz 32 Albin Gashi 9 Milan Jurdík