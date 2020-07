Der FC Wacker Innsbruck hat die zweite Heimniederlage in Folge kassiert. Die Innsbrucker mussten sich am Freitagabend den Young Violets Austria Wien knapp mit 0:1 geschlagen geben. Das spielentscheidende Tor erzielte Muharem Huskovic in der 64. Minute. Die Jungveilchen überholen damit die Tiroler in der Tabelle und sind nun Tabellenvierter. Wacker Innsbruck liegt auf Rang fünf.

Wacker Innsbruck findet in der ersten Halbzeit die klareren Torchancen vor

Die Hausherren gaben von der ersten Minute den Ton an und fanden bereits in der 4. Minute die erste gefährliche Möglichkeit vor: Faleye brachte den Ball von rechts scharf in den Strafraum, wo Zaizen aus kurzer Distanz am Tor vorbei schoss. Auf der anderen Seite scheiterte Can Keles an Wacker-Keeper Eckmayr. Zehn Minuten später gaben die Innsbrucker den nächsten Schuss ab. Murat Satin probierte es aus rund 25 Metern, doch auch sein Versuch rauschte am Tor der Jungveilchen vorbei (14.).

Die Young Violets traten heute - ihrem Vereinsnamen entsprechend - mit einer extrem jungen Mannschaft an. Gleich sieben Spieler in der Startelf waren jünger als 20. Die Jungspunde der Wiener Austria mussten dem Ball aber weiterhin hinterherlaufen, denn die Tiroler waren auch in der Folge die spielbestimmende Mannschaft: Der agile Faleye setzte stark nach und brachte den Ball per Flanke in den Strafraum, wo Wallner per Kopf an Violets-Goalie Gindl scheiterte (19.).

Kurz darauf die nächste perfekte Hereingabe von Faleye, doch diesmal köpfelte Zaizen knapp neben das Tor. Die Führung hatte dann Stefan Meusburger auf dem Fuß, der nach einer Flanke von Zaizen völlig freistehend aus kurzer Distanz zum Abschluss kam. Der Defensivmann brachte den Ball aus kürzester Distanz aber nicht an Gindl vorbei (29.).

Huskovic schießt die Jungveilchen zum Auswärtssieg

Und die Innsbrucker machten dort weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten: Atsushi Zaizen kam nach einer Hereingabe von Wallner aus elf Metern zum Abschluss, doch Gindl konnte den harmlosen Flachschuss parieren. Kurz darauf scheiterte Galle mit einem Weitschuss am Goalie der Young Violets.

Entgegen dem Spielverlauf gingen aber die Gäste in Führung: Nach einem Ballverlust der Innsbrucker geht es blitzschnell: Niels Hahn spielte raus auf Can Keles, der sich mit einem sauberen Haken in eine gute Position brachte und den Ball ins Zentrum spielte, wo Muharem Huskovic nur noch abstauben musste - 0:1 (64.).

Mittlerweile hatte sich nicht nur das Spielgeschehen, sondern vor allem auch das Wetter geändert, denn in der Schlussphase begann es im Tivoli heftig zu schütten. Die Hausherren warfen in den letzten Minuten alles nach vorne und fanden kurz vor Schluss auch die große Möglichkeit auf den Ausgleich vor, doch Violets-Keeper Gindl konnte sich bei einem Kopfball von Gründler sensationell auszeichnen.

HPYBET 2. Liga, 27. Runde

FC Wacker Innsbruck - Young Violets Austria Wien 0:1 (0:0)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 0 Zuschauer, SR F. Ouschan

Tor: Huskovic (64.)

Startelf Wacker Innsbruck: Eckmayr; Köchl, Behounek, Meusburger, Hupfauf; Conte, Satin, Gallé; Wallner, Zaizen, Faleye

Startelf Violets: Gindl, Macher, L. Prokop, Radulovic, Braunöder, Keles, Huskovic, El Moukhantir, Meisl, Hahn, Maudo Jarjue

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media