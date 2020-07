Die Freitagabend-Begegnung in der HPYBET 2.Bundesliga zwischen dem SV Horn und dem SK Austria Klagenfurt musste nach einer gespielten Halbzeit (Spielstand 2:2) abgebrochen werden. Das Gewitter bzw. der strömende Regen machte es nicht mehr möglich, an Fußball zu denken. Das Spiel wird nun laut Regulativ zur Gänze nachgetragen. Der Termin ist noch offen. Ligaportal.at bleibt am Ball.

Photo: Richard Purgstaller by: Ligaportal/Roo