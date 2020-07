Am Freitagabend kam es im Rahmen der 27. Runde der 2. Liga zum Duell zwischen dem SV Lafnitz und dem SKU Amstetten. Die Partie hatte keinen echten Favoriten und dementsprechend endete das Match auch. Am Ende gab es ein 1:1-Remis. Lafnitz konnte in der Schlussphase ausgleichen.

Führung für die Gäste

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Gästen, die dann auch gleich eine Gelegenheit vorfinden. Der Ball kommt zu Maderner, doch der verstolpert den Ball leicht und sein Schuss ist kein Problem für Keeper Zingl. Kurz darauf zappelt das Leder aber doch im Netz: Der Ball springt zu Wale Musa Alli, dieser zieht ab - drin die Kugel. Lafnitz tut sich schwer im Spiel nach vorne, Amstetten macht aber weiter. Wieder Amstetten mit der Chance. Peham verwertet die Flanke, doch Zingl ist auf dem Posten und reagiert gut. Dann erholt sich Lafnitz vom Rückstand und tut auch selbst mehr im Spiel nach vorne. Für Tore reicht es aber nicht. So geht es kurz darauf in die Pause.

Neuer Schwung und später Ausgleich

Bei den Lafnitzern wird dann ein Dreier-Wechsel vorgenommen. Der Trainer will neuen Schwung hineinbringen, was am Ende auch gelingen sollte. Eine erste Gelegenheit wird von Kovacevic vergeben. Dann sind es aber die Amstettener, die weiter Gas geben. Amstetten mit der nächsten Möglichkeit: Wurm per Volley, aber Zingl steht gut und kann auch diesen Ball klären. Die Gäste aus der Steiermark werfen dann aber alles nach vorne, geben Vollgas und werden für das Risiko belohnt. In der 86. Minute chipt Kröpfl den Ball zu Lichtenberger und der schiebt zum späten Ausgleich ein. Das ist gleichzeitig der Endstand. Kurz darauf pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab.

SV Lafnitz

Andreas Zingl - Christoph Gschiel, Christian Lichtenberger, David Schloffer - David Immanuel Otter, Thorsten Schriebl, Florian Harald Prohart, Milos Jovicic - Julian Tomka, Kresimir Kovacevic, Tobias Koch

SKU Amstetten

David Affengruber - Can Kurt, Lukas Deinhofer, Sebastian Dirnberger, Marco Stark - Matthias Wurm, Philipp Offenthaler, Wale Musa Alli, Patrick Schagerl - David Peham, Daniel Maderner