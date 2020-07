Am Samstagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwische Austria Lustenau und dem SK Vorwärts Steyr. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Am Ende konnten sich die Lustenauer mit 3:1 durchsetzen, auch wenn sie bereits in Rückstand lagen.

Fotocredit: Harald Dostal

Lustenau klar stärker

Die Lustenauer beginnen gut - die Steyr-Defensive ist wackelig beisammen. Ranacher kommt im Strafraum und zeiht ab - sein Schuss ist in der Kategorie harmlos einzuordnen. Lustenau will unbedingt punkten und startet mit der nötigen Konsequenz - starker Auftritt die ersten Minuten. Menezes kommt in der Gefahrenzone an das Leder und will querlegen, diesmal ist die Defensive der Gäste wachsam. Dann ist es Lukas Katnik, der den Ball beinahe mit der Ferse in das Tor bringt. Die Lustenauer bleiben drauf. Immer wieder rollen Angriffe auf das Tor der Steyrer. Tiefenbach - völlig frei - Nähe der Strafraumgrenze: Sein Schuss geht Richtung Stratosphäre. Steyr wirkt hingegen weiterhin unorganisiert und ideenlos. Bislang keine gefährliche Aktionen. Aus dem Nichts kommt Bösch über die Seite - sein Schuss landet an der Außenstange.

Ganz entgegen des Spielverlaufs führen dann aber die Steyrer: Prada spitzelt nach einem Eckball den Ball präzise in das Tor. Es ist sein drittes Saisontor. Lustenau lässt sich vom Rückstand nicht beeindrucken. Mit dem Pausenpfiff wieder eine gute Chance für die Lustenauer- der sollte eigentlich drinnen sein - Menezes trifft nach Vorlage von Mayer nicht das Tor! Weniger Meter vor dem Gehäuse schießt er am Pfosten vorbei. Dann pfeift der Schiri zur Pause.

Steyr plötzlich unter Zugzwang

Die zweite Halbzeit beginnt mit praktisch mit dem Tor für die Lustenauer. Katnik trifft per Kopf. Kurz daraufauf ist es wieder Katnik, doch dieses Mal scheitert er. In der 54. Minute setzt sich Menezes durch im Eins gegen Eins, zieht zur Mitte und schließt ab. Sein Schuss ist jedoch etwas verzogen und nicht präzise genug angetragen. Weiterhin 1:1. In weiterer Folge ist es eine offene Partie, in der auch Steyr nach vorne spielt. Das zweite Tor lässt dann nicht lange auf sich warten. Ronivaldo zieht in die Mitte, setzt ich gut durch und zieht ab - der Ball landet wunderbar im Eck. Der Brasilianer schlägt eiskalt zu. Sein 70. Treffer für die Lustenauer. Damit ist das Spiel gedreht.

Lustenau macht zu

Steyr muss jetzt mehr riskieren, wenn man aus dem Vorsprung letztlich nichts machen konnte. Man wirft alles nach vorne, gibt Vollgas. Anstatt des Ausgleichs gibt es Elfmeter für die Lustenauer. Steinwender tritt an und verwandelt. Das ist gleichzeitig der Endstand. Kurz darauf ist das Spiel vorbei.