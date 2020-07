Der SK Vorwärts Steyr empfing am Freitagabend in der 2. Liga den SV Lafnitz. Die Partie hatte keinen Favoriten, dementsprechend verlief sie auch. Am Ende konnten sich die Lafnitzer knapp aber doch mit 2:0 durchsetzen. Zwei Tore in der ersten Halbzeit ebneten den Steirern den Sieg und lässt sie zu Steyr aufschließen.

(Christian Lichtenberger markierte in Steyr das Lafnitzer Führungstor zum 1:0)

Schnelle Führung

Die Lafnitzer finden besser in die Partie und kommen auch gleich zu guten Chancen. Man hat zunächst aber Pech, als der Ball an der Latte landet. Das 1:0 für die Steirer sollte aber nicht lange auf sich warten. Die Vorwärts-Hintermannschaft bringt den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Der erste Schuss kann noch geblockt werden, den Zweiten verwandelt Christian Lichtenberger, der Ex-Steyrer zur 1:0-Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Lafnitzer nachlegen, was aber nicht gelingt. Kresimir Kovacevic in der elften Minute mit dem Schuss aus spitzem Winkel von der rechten Seite, doch Torhüter Bernhard Staudinger kann sich auszeichnen.

Steyr versucht

Dann auch die erste gute Möglichkeit für die Vorwärts-Elf durch Josip Martinovic, doch seinen Schuss pariert Torhüter Lucas Wabnig perfekt. Dann ist es Christoph Gschiel mit einem Schuss aus 16 Meter, doch der abgefälschte Ball ist kein Problem für Torhüter Bernhard Staudinger. Steyr wird in Folge stärker: Freistoß von der rechten Strafraumgrenze durch Kevin Brandstätter. Den angeschnittenen Ball kann Torhüter Lucas Wabnig nur mit Mühe parieren. Kurz darauf ein Eckball von der rechten Seite durch Thomas Himmelfreundpointner, doch Dragan Marceta bringt keinen Druck auf seinen Kopfball und Torhüter Lucas Wabnig kann sicher fangen.

Kein Ausgleich trotz Chancen

Der Ausgleich liegt in der Luft, doch ausgerechnet jetzt trifft Lafnitz zum 2:0. Wieder bringt die Steyrer Hintermannschaft den Ball nicht aus der Gefahrenzone, wieder kann der erste Ball noch geblockt werden, doch den Zweiten setzt Georg Grasser aus 16 Meter ins rechte Kreuzeck. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Florian Prohart mit dem Schuss aus 20 Meter, diesmal kann sich Torhüter Bernhard Staudinger auszeichnen und wehrt zur Ecke ab. Steyr lässt aber nicht locker: Guter Weitschuss von Kevin Brandstätter, doch wieder kann der Ball, diesmal per Kopf zur Ecke abgewehrt werden. Und in der 41. Minute gelingt der Anschlusstreffer: Diesmal ist es die Lafnitzer Hintermannschaft, die den Ball nicht wegbringt und Okan Yilmaz ist zur Stelle und schiebt ein. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Steyr riskiert

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Steyrern. Freistoß von der rechten Seite durch Thomas Himmelfreundpointner, mit vereinten Kräften kann die Lafnitzer Hintermannschaft klären. Kurz darauf ein guter Schuss von Josip Martinovic aus rund 25 Meter, doch der Ball streicht am rechten Kreuzeck vorbei. In Folge geht es Hin und Her. Lafnitzs Florian Prohart mit einem Kopfballversuch, doch keine Gefahr für Torhüter Bernhard Staudinger. Dann eine Hereingabe von der rechten Seite durch Steyrs Michael Halbartschlager, der sich jetzt auf der rechten Seite immer wieder in die Angriffe einschaltet, doch Mirsad Sulejmanovic kommt nicht an den Ball. In der 63. Minute dann die beste Gelegenheit für die Gastgeber: Lattenpendlerfreistoß von Thomas Himmelfreundpointner, auch der Nachschuss aus kurzer Entfernung konnte geblockt werden.

Volles Risiko

Die Steyrer riskieren dann immer mehr: Eckballserie durch Kevin Branstätter, der die Hereingaben sehr scharf mit sehr viel Schnitt bringt. Alberto Prada-Vega wäre mit dem Kopf zur Stelle, doch neben das Tor. Dann ein Freistoß von der rechten Seite durch Thomas Himmelfreundpointner, doch der Kopfball von Alberto Prada-Vega in Bedrängnis ist keine Gefahr für das Gästetor. In der Schlussphase gibt es zwei weitere Freistöße für die Steyrer, die aber auch nichts einbringen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.