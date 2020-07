Am 9. Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause bzw. dem 28. Spieltag treffen in der HPYBET 2.Bundesliga der FC Liefering und der GAK 1902 aufeinander. Und dabei gelingt es dem Aufsteiger in der ersten Hälfte gute Figur abzugeben. Dann aber läuft der Motor der Lieferinger mehr und mehr auf vier Zylindern. So kommen die Gäste doch ordentlich in Begrängnis bzw. muss man die Überlegenheit des Gegner nach dem Seitenwechsel wohl oder übel hinnehmen. Demnach deutet auch alles darauf hin, dass die Salzburger sich unter dem Strich den 3. Tabellenplatz krallen können.

(Das Lieferinger Werkl war gegen den GAK mit Fortdauer immer besser in Fahrt gekommen. Letztlich konnte man über 5 Tore jubeln)

Csaba Bukta mit den Treffern 6 und 7

Die "Jungbullen" wussten zuletzt im eigenen Stadion sehr dominant aufzutreten, wie 7 Seriensiege bei 27:8-Toren untermauern. In den vergangenen 13 Spielen mussten die Lieferinger überhaupt nur eine Niederlage hinnehmen. Da erwartet den GAK, der bei 11 Auswärtsversuchen nur einmal gewinnen konnte, ein ganz heißer Tanz. Aber der Aufsteiger ist vom Start weg darum bemüht, Ecke und Kante zu zeigen. So gelingt es der Plassnegger-Truppe auch, den heimstarken Lieferingern die Stirn zu bieten. Was Tormöglichkeiten anbelangt, heißt es aber sich zu gedulden. Zuviel wird da wie dort dem Zufall überlassen bzw. fehlt es an den zündenden Ideen. Mit der ersten Torchance im Spiel steht es in der 17. Minute aber 1:0. Nach überlegten Phelipe-Zuspiel nützt der 18-jährige Ungar Csaba Bukta die Gunst der Stunde und markiert die Lieferinger Führung. Mit diesem Treffer nimmt die Begegnung mehr Fahrt auf. Die Gäste vermitteln weiterhin einen sehr engagierten Eindruck, nur das mit dem Kreieren von Torchancen ist so eine Sache. Die Svensson-Schützlinge begnügen sich vorerst damit, den knappen Vorsprung zu verwalten. In der 35. Minute gelingt es den Steirern dann den Gleichstand herzustellen. Nach mustergültiger Weberbauer-Vorarbeit ist es der 18-jährige Paul Kiedl, der per Dropkick aus 12 Metern Entfernung auf 1:1 stellt. Aber der Gastgeber schafft es noch vor dem Pausenpfiff neuerlich in Führung zu gehen. 44. Minute: Nach einem Corner köpfelt Pokorny an die Querlatte, beim Abpraller antizipiert Bukta am schnellsten und stellt auf 2:1. Perchtold findet im Gegenstoß noch eine tolle Schuss-Gelegenheit vor - Halbzeitstand: 2:1.

Der GAK hat wenig zum entgegensetzen

Die Frage die sich im zweiten Durchgang stellt ist, ob es der GAK doch noch schafft, torgefährlicher aufzutreten. Bei diesem Unterfangen gilt es aufzupassen, eben weil die Salzburger, wie schon sehr oft bewiesen, nur wenige Chancen brauchen, um zu etwas Zählbaren zu kommen. 50. Minute: Über den Doppel-Torschützen Bukta und Kjærgaard kommt das Spielgerät zu Alexander Prass, der für das 3:1 Sorge trägt.Was die Aufgabe für den GAK nachfolgend nicht wirklich einfacher gestaltet. Weil die Lieferinger es nun bewerkstelligen, wesentlich mehr Spielfreude zu entwickeln. 56. Minute: Bryan Okoh trifft aus der Ferne nur Aluminium, aber noch in der selben Minute steht es 4:1. Prass und Kjærgaard glänzen dabei als Assistgeber, das Finalisieren übernimmt dann Nikola Stosic. Tor Nummer 5 sollte nicht lange auf sich warten lassen. In der 66. Minute ist es der 19-jährige Brasilianer Luis Phelipe, der mit einer sehenswerten Einzelaktion auf 5:1 stellt. Damit waren die Würfel klarerweise gefallen, wenngleich der Spielstand doch etwas zu hoch erscheint. In der noch verbleibenden Spiel schaffen es die Rotjacken zumindest, sich soweit schadlos zu halten. Wenn man das überhaupt als Erfolg auslegen kann, kein Gegentor zu erhalten. Der eingewechselte Dieter Elsneg betreibt in der 88. Minute noch Resultatskosmetik - deutlicher Spielendstand 5:2.Am vorletzten Spieltag gastieren die Lieferinger am Freitag, 24. Juli um 20:30 Uhr bei den Juniors OÖ. Der GAK 1902 besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Steyr.

FC LIEFERING - GAK 1902. 5:2 (2:1)

Red Bull Arena, SR: Dieter Muckenhammer (OÖ)

FC Liefering: Antosch, Okoh, Oroz (46. Major), Gazibegovic, Pokorny, Kjærgaard, Stosic (77. Aigner), Prass, Affengruber, Phelipe (75. Schiestl), Bukta (62. Anselm)

GAK 1902: Nicht, Pfeifer (57. Elsneg), Gantschnig, Weberbauer, Schellnegger (45. Hackinger), Nutz, Perchtold, Rosenberger, Mihajlovic (87. D. Smoljan), Kiedl (57. Graf), Harrer

Torfolge: 1:0 (17. Bukta), 1:1 (35. Kiedl), 2:1 (44. Bukta), 3:1 (50. Prass), 4:1 (56. Stosic), 5:1 (66. Phelipe), 5:2 (88. Elsneg)

Gelbe Karten: Phelipe, Major bzw. Kiedl, Gantschnig, Weberbauer

stärkste Spieler: Kjærgaard, Prass, Okoh bzw. Weberbauer, Gantschnig

Stimme zum Spiel:

(Quelle: FC Liefering)

Bo Svensson, Trainer Liefering:

"Wir sind mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden, mit der Leistung nur bedingt. Wir haben zu Beginn der zweiten Halbzeit 20 sehr gute Minuten gehabt, in denen wir das Spiel entschieden haben. Man muss aber schon auch sagen, dass wir im ersten Abschnitt unsere Probleme hatten. Insgesamt müssen wir uns zufriedengeben, wir wissen aber auch, dass wir inhaltlich einige Sachen besser machen können."

Photocredit: GEPApictures/Jasmin Walter

by: Ligaportal/Roo