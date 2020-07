Am Dienstagabend kam es im Rahmen einer Nachtragspartie in der 2. Liga zum Duell zwischen BW Linz und Amstetten. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle letztlich auch gerecht werden, auch wenn man sich schwer tat und letztlich ein Ausschluss auf Seiten der Oberösterreicher mitentscheidend war.

(Fotocredit: Harald Dostal)

Führung für die Linzer

Nach wenigen Augenblicken der erste gute Torschuss in diesem Spiel und diesen geben die Linzer ab. Tobias Messing zieht aus der zweiten Reihe ab. Keeper Dennis Verwüster und das Aluminium können den Torerfolg für die Oberösterreicher verhindern. Dann wird auch Amstetten gefährlich! Eine Flanke von rechts kommt mustergültig in das Zentrum. Daniel Maderner mit dem Kopfball, dieser wird aber von Keeper Nicolas Schmid ganz stark pariert. In der zehnten Minute die erste richtig dicke Chance für die Linzer: Philipp Pomer setzt sich rechts im gegnerischen Strafraum gut durch. Der Stanglpass in die Mitte findet zuerst aber keinen Abnehmer. Über Umwegen kommt der Ball zu Fabian Schubert, dieser zieht gleich ab. Keeper Verwüster packt aber ganz sicher zu. Es geht Hin und Her in dieser Partie. Dann flacht das Spiel aber etwas ab und es gibt keine weiteren Chancen.

Linz weiter stark

Nach knapp einer halben Stunde ist es Langer mit einem hohen Ball in die Spitze. Oliver Filip zieht gleich aus gut 20 Metern volley ab. Keeper Verwüster packt aber ganz sicher zu. Die Linzer übernehmen dann das Kommando: Aleksandar Kostić mit dem tollen Pass in die Tiefe. Fabian Schubert löst sich im richtigen Moment. Der Kärntner im Dress der Linzer setzt sich dann auch noch im Zweikampf durch und zieht aus 16 Metern flach ab - knapp vorbei. Kurz darauf ist es so weit und es hat sich abgezeichnet. Philipp Pomer setzt sich an der linken Strafraumkante ganz leicht durch. Der 22-jährige zieht flach ab. Keeper Dennis Verwüster kann nur ganz schlecht nach vorne abklatschen lassen. Aleksandar Kostić sagt Danke und bringt den Abpraller ganz sicher im Gäste-Tor unter. Kurz darauf geht es in die Kabinen. Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Top-Chance für die Amstettener: Wale Alli setzt sich wunderbar auf halb-rechts durch. Der 19-jährige Nigerianer hat das gute Auge und spielt weiter in die Mitte. Schlussendlich hat Daniel Maderner aus wenigen Metern freie Schussbahn - knapp vorbei. Dann ist es der Linzer Simon Gasperlmair, der sich mit viel Leidenschaft rechts im gegnerischen Strafraum durchsetzt. Der Stanglpass in die Mitte kommt, findet aber keinen Abnehmer. Dennis Verwüster spielt gut mit und begräbt das Leder ganz sicher unter sich. Gasperlmair zieht dann wuchtig aus der zweiten Reihe ab. Der Ball kommt aber zu zentral auf das Tor. Dennis Verwüster ist auf dem Posten und hat das Runde ganz sicher. Aleksandar Kostić probiert es kurz darauf mit einem Freistoß aus relativ guter Position direkt. Der Versuch vom 24-jährigen geht aber knapp über das Tor.

Ausschluss bei den Gastgebern

Blau-Weiß schwächt sich dann selbst und ist nur mehr zu 10 am Spielfeld. Bernhard Janeczek hat erst vor wenigen Minuten den Gelben Karten gesehen. Der 28-jährige gebürtige Wiener geht neuerlich zu ungestüm in einen Zweikampf. Schiedsrichter Safak Barmaksiz hat alles richtig gesehen und zückt Gelb/Rot. Damit ist Linz einen Mann weniger. Die Amstettener erhöhen in Folge den Druck und geben Gas. Blau-Weiß macht das in nummerische Unterlegenheit aber richtig gut. Die Heim-Elf verteidigt die knappe Führung ganz geschickt. Von Amstetten muss nun in der verbleibenden Spielzeit mehr kommen. Amstetten wirkt im Spielaufbau hektisch und fehlerhaft. Die Niederösterreicher verlieren immer wieder schnell die Kugel. Blau-Weiß Linz führt weiterhin mit 1:0 und das ist auch nach wie vor verdient. Dann eine kuriose Szene: Fabian Schubert wird in der gegnerischen Hälfte in Szene gesetzt. Der Kärntner eigentlich mit dem harmlosen Schuss. Keeper Verwüster verschätzt sich und kann das Leder nicht richtig entschärfen. Der Ball kullert in in Richtung Torlinie. Schlussendlich kann Verwüster seinen Patzer aber ausbessern und die Entscheidung in diesem Duell verhindern.

Amstetten dreht Spiel

Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, treffen die Amstettener: Marcel Canadi bringt von halb-links einen scharfen, doch sehr flachen Ball, in die Mitte. David Peham nimmt das Leder aus 14 Metern direkt - der Ball zappelt im Netz. Und es sollte noch dicker kommen für die Linzer: Kurz vor Schluss stellen die Niederösterreicher auf 2:1. Eine Flanke von links kommt in den gegnerischen Strafraum. Die Heim-Abwehr wirkt unsortiert und bekommt das Runde nicht geklärt. Schlussendlich bedient Wale Alli in der Mitte David Peham, dieser fackelt nicht lange und hämmert den Ball in die Maschen. Dann ist das Spiel vorbei und die Amstettener jubeln nach 0:1-Rückstand noch über einen 2:1-Sieg.