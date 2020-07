Am 10. Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause bzw. dem vorletzten Spieltag treffen in der HPYBET 2.Bundesliga die FC Juniors OÖ und der FC Liefering aufeinander. Und dabei können die Salzburger nahtlos an die starken Darbietungen der letzten Wochen anschließen. Mit der Red Bull-DNA ausgestattet sind die Lieferinger richtiggehend drübergebraust über die Spielpartner. Das müssen auch die Juniors OÖ zur Kenntnis nehmen, die in den letzten Partien den Spielfaden gehörig verloren haben.

(Einmal mehr präsentierten sich die Lieferinger bei den Juniors OÖ in hervorragender Spiellaune)

Liefering mit einem spielerischen Übergewicht

Geht es nach der Statistik sind die Lieferinger bei diesem "Junioren-Duell" ganz klar mit der Favoritenrolle behaftet. Mussten die "Jungbullen" in den letzten 14 Spielen doch nur eine einzige Niederlage hinnehmen. Bei den Oberösterreichern hingegen war zuletzt Sand im Getriebe, wie vier Leermeldungen bei 4:16-Toren verdeutlichen. Beide Mannschaften sind vom Start weg darum bemüht, sich entsprechende Vorteile zu verschaffen. 2. Minute: Jan Boller vom Gastgeber gelangt zur ersten Torgelegenheit im Spiel. Was dazu führt, dass die Lieferinger im Spiel nach vorne einen Gang höher schalten. Die Scheiblehner-Truppe hat alle Hände voll zu tun, um dem Angriffsgeist der Gäste einen Riegel vorzuschieben. 17. Minute: Luis Phelipe findet die Topchance auf das 0:1 vor, lässt diese aber ungenützt. Daraufhin können sich die Heimischen aus der Umklammerung befreien bzw. kommt man besser ins Spiel. Aber in der Defensive lassen die bestens sortierten Svensson-Schützlinge nichts anbrennen. 34. Minute: Diesmal nützt Phelipe seine Chance (Assist: Prass) und bringt Liefering mit einem überlegten Abschluss mit 0:1 in Front. 39. Minute: Nach einem Eckball nützt David Affengruber Unstimmigkeiten in der Juniors-Abwehr - Halbzeitstand: 0:2.

Die Hausherren stehen auf verlorenen Posten

Das wird für den Gastgeber wohl eine ganz schwere Aufgaben werden, die "Jungbullen" noch einmal in Verlegenheit zu bringen. Zumeist war es zuletzt der Fall, dass die Lieferinger nach einer Führung noch einmal imstande waren, ein Schäuferl nachzulegen. 49. Minute: Einen hohen Freistoßball bringt Affengruber zur Mitte, Sebastian Aigner ist zur Stelle und markiert per sehenswerten Volley das 0:3. Im Gegenstoß ist es dann Florian Aigner, der es noch einmal spannend hätte machen können. So aber sind die Würfel doch frühzeitig gefallen, zu dominant ist das Auftreten der Lieferinger. Die Juniors OÖ sind nicht mehr in der Lage einen Zahn zuzulegen. Wenngleich die junge Garde aber trotz des deutlichen Spielstands tapfer weiterfightet. Aber letztendlich fehlt es dann weiter an Lösungen, um die Gäste-Defensive vor wirklichen Problemen zu stellen. In der 78. Minute legen die Gäste dann noch einen Treffer nach. Nikola Stosic kann sich dabei mit dem 0:4 in die Schützenliste eintragen. In der 87. Minute ist es dann Hyun-seok Hong, der den Ball als letzter Akteur berührt - Spielendstand: 0:5. Am letzten Spieltag besitzen die Juniors OÖ am Freitag, 31. Juli um 20:30 Uhr das Heimrecht gegen Horn. Liefering gastiert zur selben Zeit in Steyr.

FC JUNIORS OÖ - FC LIEFERING 0:5 (0:2)

Renner-Arena Wels, SR: Josef Spurny (Wien)

FC Juniors OÖ: Jungwirth, Softic, Burgstaller (14. Breuer), Boller, Cvetko, Würdinger, Oh, Hong, F. Aigner (77. Mayr), Plojer (62. Benko), Gartler (62. Monsberger)

FC Liefering: Stejskal, Oroz, Gazibegovic, Kjærgaard, Major, Stosic, Prass (71. Windhager), S. Aigner, Affengruber, Phelipe (79. Schiestl), Anselm (81. Okoh)

Torfolge: 0:1 (34. Phelipe), 0:2 (39. Affengruber), 0:3 (49. Aigner), 0:4 (78. Stosic), 0:5 (87. Hong/ET)

Gelbe Karten: Cvetko, Boller bzw. S. Aigner

stärkste Spieler: Cvetko bzw. Affengruber, Oroz, Stosic

Stimmen zum Spiel:

Gerald Scheiblehner, Trainer Juniors OÖ:

"Es klingt bei diesem Ergebnis zwar etwas vermessen, aber grundsätzlich war ich mit den Jungs zufrieden. Vor allem im taktischen Bereich konnten wir einiges umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Die drei Gegentreffer aus Standarts dürfen aber so nicht passieren. Indivuell verfügen die Lieferinger doch über sehr viel Klasse, deshalb geht der Sieg, wenngleich er etwas zu hoch ausgefallen ist, auch in Ordnung."

Bo Svensson, Trainer Liefering:

"Ein überragendes Ergebnis, eine überragende Leistung! Es ist einfach nur unglaublich, was die Jungs abliefern. Hier gewinnst du mit fünf Toren Differenz, so ein großer Unterschied war’s eher nicht. Aber die Art und Weise, wie wir die Tore machen, wie wir gemeinsam verteidigen und wie die Mannschaft zusammenarbeitet, das ist schon hohes Niveau. Ohne überheblich klingen zu wollen, aber wer kann das noch besser?! Für den Teamspirit ist das schon Wahnsinn!"

