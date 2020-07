Der SV Lafnitz empfing in der 29. Runde in der 2. Liga den FC Blau-Weiß Linz. Die Gastgeber gingen favorisiert ins Match, konnten der Rolle aber nicht gerecht werden. Die Steirer mussten sogar zittern bis in die Nachspielzeit, ehe man sich einen Punkt sichern konnte. 1:1 hieß es nach 90 Minuten.

Nichts Zwingendes

Die Lafnitzer starten besser ins Spiel, für zwingende Tormöglichkeiten reicht es zunächst aber nicht. Die Linzer tun sich in dieser Phase schwer, denn die Gastgeber stehen hinten gut und lassen wenig bis nichts zu. Die Steirer setzen immer wieder gute Akzente, doch in den Strafraum und richtig gefährlich vor das gegnerische Tor kommt man trotzdem nicht. Das Spiel plätschert dann dahin und es fallen keine Tore. Nach etwas mehr als 45 Minuten beendet der Schiedsrichter die weitgehend farblose Partie und schickt die beiden Teams in die Pause.

Führung für die Linzer

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten: Weder die Lafnitzer noch die Linzer kommen wirklich gut ins Spiel. Dennoch steht es in der 65. Minute dann 1:0, und zwar für die Linzer. Schubert behält vor dem Kasten nach einem sehenswerten Pass die Übersicht und schiebt zum 1:0 für Blau-Weiß ein. Jetzt ist Lafnitz gefordert, wenn es mit Zählbarem klappen soll.

Ausgleich in letzter Sekunde

Die Steirer riskieren in Folge mehr und werfen alles in die Schlacht. Trotz des Risikos sollte der Ausgleich auf sich warten lassen. Er sollte aber noch gelingen, und zwar in der Nachspielzeit. Martin Rodler versenkt die Kugel im Kasten, bevor der Schiri abpfeift.

Lafnitz

Lucas Wabnig -Christoph Gschiel, Christian Lichtenberger, Mario Kröpfl, Georg Grasser -Thorsten Schriebl, Martin Rodler, Florian Harald Prohart - Milos Jovicic, Kresimir Kovacevic, Matthias Puschl

BW Linz

Nicolas Schmid - Danilo Mitrovic, Lukas Tursch, Simon Gasperlmair, Tobias Messing - Philipp Pomer, Michael Brandner, Aleksandar Kostic, Turgay Gemicibasi - Fabian Schubert, Oliver Filip

Foto: Harald Dostal/fodo.media