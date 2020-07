In der 29. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der SK Vorwärts Steyr einen 1:3-Auswärtssieg über den Grazer AK. Paul Kiedl (17.) brachte die Rotjacken in Front, ehe die Oberösterreicher durch Alem Pasic (32.) und Mirsad Sulejmanovic (33.) die Partie aufgrund eines Doppelschlages drehten. Unmittelbar nach Wiederbeginn sorgte Mirsad Sulejmanovic (48.) für den 1:3-Endstand.

Offene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten

In den ersten Minuten hatten die Gastgeber die Partie im Griff und setzte die tiefstehenden Oberösterreicher immer wieder mit hohem Tempo nach Ballgewinn unter Druck. Da die Gäste das Zentrum enorm verdichteten, versuchten die Rotjacken ihr Glück über die Außenbahn. Die erste Möglichkeit in der Partie resultierte aus einem schnellen Spielzug. Paul Kiedl (2.) kam aus halblinker Position zum Abschluss, doch dem Schuss fehlte die Power. Auf der Gegenseite zirkelte Thomas Himmelfreundpointner (3.) das runde Leder sehenswert in den Strafraum, wo Kevin Brandstätter goldrichtig stand und zur vermeintlichen 0:1-Führung einköpfelte, doch Schiedsrichter Stefan Ebener gab den Treffer aufgrund einer Abseitsposition nicht. Sechs Zeigerumdrehungen später die nächste zwingende Torannäherung: Der Abschluss von Alberto Prada-Vega (9.) verfehlte den Kasten der roten Teufel nur um Haaresbreite.

Grazer AK geht in Front

In der Folge entwickelte sich eine offene Begegnung, in der beide Mannschaften stets Nadelstiche kreieren konnten, doch wirklich zwingend wurde es auf keiner Seite. Bis zur 15. Minute. Philipp Schellnegger fasste sich aus rund 15 Metern ein Herz und zog ab, fand jedoch in Steyr-Schlussmann Bernd Staudinger seinen Meister. Zwei Zeigerumdrehungen später durften die rund 100-Heim-Funktionäre jubeln. Paul Kiedl vollendete eine Perchtold-Flanke zum 1:0-Führungstreffer.

Vorwärts Steyr wird stärker und trifft

Der SK Vorwärts Steyr zeigte sich von dem Gegentreffer wenig beindruckt und wurde immer wieder zwingend. Wie zum Beispiel in der 24. Minute: Eine Himmelfreundpoitner-Hereingabe fand jedoch keinen Abnehmer. Wenige Augenblicke später gelang den Eisenstädtern der Ausgleichstreffer. Nach einer maßgerechten Himmelfreundpointner-Hereingabe köpfelte Alem Pasic das runde Leder zum 1:1 in die Maschen ein. Nur zwei Zeigerumdrehungen später gelang den Gästen der Führungstreffer. Mirsad Sulejmanovic schob die Kugel zum 1:2-Vorsprung über die Linie. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Schützlingen von Gernot Plassnegger beinahe der nächste Treffer. GAK-Kapitän Perchtold fasste sich aus der zweiten Reihe ein Herz und zog ab, scheiterte jedoch an Gäste-Keeper Staudinger, der glänzend parierte.

Oberösterreicher machen den Sack zu

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgten die Oberösterreicher für die Vorentscheidung. Mirsad Sulejmanovic (47.) jagte die Kugel unhaltbar zum Zwei-Tore-Vorsprung in die Maschen. In den folgenden Minuten konzentrierte sich der SK Vorwärts Steyr hauptsächlich auf die Defensive, weshalb konkrete Torchancen absolute Mangelware waren. Bis zur 62. Minute: Nach einer gefühlvollen Schellnegger-Hereingabe landete das runde Leder vor den Füßen von Pasic, welcher das runde Leder knapp am Kasten vorbeischob. Auch in der Folge taten sich beide Mannschaften enorm schwer, konkrete Torchancen zu kreieren. Kurz vor dem Schlusspfiff wurden die Gäste jedoch nochmals zwingend. Eine Mustecic-Flanke (86.) fand jedoch keinen Abnehmer, weshalb es beim 1:3-Auswärtssieg der Steyrer blieb.

Grazer AK 1902 - SK Vorwärts Steyr 1:3 (1:2)





GAK:

Weigelt; Weberbauer, Graf, Pfeifer, Rosenberger; Schellnegger (86. Stenzel), Perchtold (86. Smoljan), Nutz; Kiedl (73. Jessenitschnig), Mihajlovic (73. Elsneg), Harrer (46. Asemota).

Vorwärts Steyr:

Staudinger; Halbartschlager, Pasic, Prada, Fahrngruber; Brandstätter (91. Maric), Himmelfreundpointner, Hofstätter (68. Bösch), Sulejmanovic; Martinovic (84. Jawadi), Yilmaz (68. Mustecic)

Fotocredit: Harald Dostal / fodo.media