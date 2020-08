Am 11. Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause bzw. dem letzten Spieltag treffen in der HPYBET 2.Bundesliga der SK Vorwärts Steyr und der FC Liefering aufeinander. Und dabei gelingt es dem Gastgeber in der ersten halben Stunde durchaus, mit dem Favoriten Schritt zu halten. Mit einem Fahrngruber-Eigentor gelangen die Lieferinger dann aber auf die Siegerstraße. Angesichts dieser beeindruckende Serie muss man es den Younsters durchaus zutrauen, in der neuen Saison eine tragende Rolle zu spielen.

(Hier beim Zweikampf der Steyrer Kevin Brandstätter und Sebastian Aigner)

Die Gäste sind spielbestimmend

Im Gegensatz zu Steyr, die zuletzt zuhause ungewohnt ineffizient an die Sache herangehen (6 Spiele nur ein Sieg), läuft es bei den "Jungbullen" wie am Schnürchen. Mussten die Lieferinger in den vergangenen 15 Partien doch nur eine einzige Niederlage hinnehmen. Zu Beginn der Begegnung sind auch erwartungsgemäß die Svensson-Schützlinge, die es verstehen, das Spiel zu kontrollieren. Bryan Okoh (14.) und Jusuf Gazibegovic (22.) sind es auch, die zu den ersten guten Torgelegenheiten für die Salzburger gelangen. Mit Fortdauer der Partie finden aber auch die Steyrer bestimmender in das Spiel. Wenngleich Liefering in der Defensive einmal mehr sehr organisiert zuwerke geht. 27. Minute: Neuer Spielstand: 0:1: Steyr-Defender Sascha Fahnrgruber lenkt einen Abwehrversuch an die Innenstange, von wo der Ball über die Linie kullert. 33. Minute: Die Abwehrreihe der Heimischen steht schlecht und Tobias Anselm kann den Ball zum 0:2 über die Linie drücken. Einmal in Führung lässt sich Liefering im Normalfall die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Mit dem Zweitore-Vorsprung geht es auch in die Halbzeitpause.

Steyr findet einen schweren Stand vor

Für die Wahlmüller-Truppe wird es nötig sein zumindest einen Gang höher zu schalten, um auch nur annähernd in die Nähe eines Punktes zu kommen. Denn die Lieferinger schaffen es immer wieder, bei einem Vorsprung ein entsprechendes Schäuferl nachzulegen. Und die Gäste lassen überhaupt keine Zweifel aufkommen. So gelingt es bereits in der 46. Minute auf 0:3 zu erhöhen. Samuel Major kann dabei Kopfballstärke beweisen (Vorarbeit: Anselm). Daraufin findet der Platzherr besser in die Partie. Was aber wohl damit zu tun hat, dass sich die Gäste weitgehendst auf das kontrollieren beschränken. Michael Halbartschlager (53.) und Josip Martinovic (56.) bietet sich auch die Chance auf das Anschlusstor. Letztendlich sind es dann aber wieder die "Jungbullen", die Ball und Gegner laufen lasssen. Zu einem weiteren Treffer sollte es nicht mehr reichen - Spielendstand: 0:3. Damit fällt der Vorhang in dieser doch sehr speziellen Saison. Der Start für die Spielzeit 20/21 in der HPYBET 2. Liga erfolgt am 7./8. September.

SK VORWÄRTS STEYR - FC LIEFERING 0:3 (0:2)

EK Kammerhofer Arena, SR: Rene Eisner (Stmk.)

SK Vorwärts Steyr: Staudinger, Fahrngruber, Prada, Halbartschlager, Marceta (63. Pasic), Mustecic (63. Jawadi), Martinovic, Brandstätter (69. Bösch), Himmelfreundpointner, Hofstätter, Yilmaz (81. Bilic)

FC Liefering: Stejskal, Okoh, Oroz, Gazibegovic, Windhager, Kjærgaard, Major, Stosic (78. Sucic), Prass (69. Affengruber), Aigner, Anselm (69. Schiestl)

Torfolge: 0:1 (27. Fahrngruber/ET), 0:2 (33. Anselm), 0:3 (46. Major)

Gelbe Karten: Himmelfreundpointner bzw. Okoh, Windhager

stärkste Spieler: Martinovic bzw. Gazibegovic, Major, Aigner, Oroz

Stimme zum Spiel:

Photocredit: GEPApictures/Christian Moser

by: Ligaportal/Roo