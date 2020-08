Am 11. Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause bzw. dem letzten Spieltag treffen in der HPYBET 2.Bundesliga der SK Austria Klagenfurt und der FC Wacker Innsbruck aufeinander. Und dabei reicht es für die Austria trotz eines halben Dutzend, das man den Tirolern eingeschenkt hat, nicht, noch einmal die Führung zu erobern. Was daran liegt, dass Mitstreiter Ried aus allen Rohren schießt und zeitgleich die Floridsdorfer gleich mit 9:0 aus dem leeren Stadion ballert.

(Der Bundesligatraum ist für die Klagenfurter Austria ausgeträumt)

Ried mit Toren am Fließband

Über die meiste Zeit der Punktejagd haben sich die Klagenfurter mit den Riedern einen erbitterten Kampf um die Tabellenspitze geliefert. Jetzt aber muss eine Entscheidung her! Wer schafft es nach der letzten Runde die Nase knapp vorne zu haben? Kein wirklicher Vorteil für die Kärntner: Mit den gesperrten K. Gkezos und Rusek muss man gleich zwei Leistungsträger vorgeben. Die Innsbrucker ihrerseits können bei der Abschieds-Vorstellung von Trainer Thomas Grumser völlig entspannt an die Sache herangehen. Mit den beiden Rieder Blitztreffern gegen den FAC Wien, wird die Sache für die Austria dann gehörig schwerer. Gilt es doch um zwei Treffer mehr zu erzielen, wie der Konkurrent aus dem Innviertel. Als dann die Meldung vom Rieder 4:0 nach gespielten 20 Minuten durchsickert, hört man in Klagenfurt ein Raunen durch das Stadion gehen. Hinzu kommt, dass sich die Tiroler in sehr spielfreudiger Verfassung präsentieren. Anders formuliert: Für die "Violetten" ist der Aufstiegszug so gut wie sicher frühzeitig abgefahren. Florian Jaritz trifft zwar in der 43. Minute zum 1:0 (Assist: von Haacke). Aber die Rieder führen zeitgleich mit 5:0. Was heißt, dass der Austria zu diesem Zeitpunkt schlappe sechs Treffer fehlen zum Bundesliga-Aufstieg.

Bitter enttäuschte Klagenfurter

Die Klagenfurter waren ganz knapp dran, endlich wieder Bundesligaluft zu schnuppern. Aber letztlich in Amstetten geht dieser große Traum den Bach hinunter. Es sei denn die Austria zündet jetzt im zweiten Durchgang noch einmal ein Feuerwerk. Aber die Innsbrucker sind zu Beginn das präsentere Team. Hupfauf, Zaizen und Satin verabsäumen es das 1:1 sicherzustellen. Dann die 51. Minute: Oliver Markoutz trifft aus der Drehung punktgenau zum 2:0 ins lange Eck. Plötzlich ist der Rechenstift wieder da. Aber es fehlen immer noch fünf Klagenfurter Tore ... Aber in der 61. Minute fallen die Würfel endgültig zugunsten des SV Ried. Der eingewechselte Japaner Atsushi Zaizen glänzt mit einer Einzelaktion und markiert das 2:1. Aber die tapferen Kärntner fighten weiter - Hamzic, neu im Spiel, besorgt in der 68. Minute per Fallrückzieher das 3:1. Aydin legt noch einen drauf - 4:1 in der 72. Minute. Dem aber noch nicht genug, nur eine Minute später erzielt der eingetauschte Zakany mit einem Foulelfer das 5:1. In der 87. Minute trifft Jaritz zum zweiten Mal - Spielendstand: 6:1. Aber alle Mühe war letztlich umsonst, die SV Ried pfeffert den FAC Wien mit 9:0 aus dem Stadion und steht als Wiederaufsteiger in die tipico Bundesliga fest. Damit fällt der Vorhang in dieser doch sehr speziellen Saison. Der Start für die Spielzeit 20/21 in der HPYBET 2. Liga erfolgt am 7./8. September.

SK AUSTRIA KLAGENFURT - FC WACKER INNSBRUCK 6:1 (1:0)

Wörthersee Stadion, SR: Harald Lechner (Wien)

Austria Klagenfurt: Pelko, Kennedy, Moreira, Freissegger, Saravanja, Greil (64. Hadzic), Hütter (56. Zakany), Pecirep (36. von Haacke), Aydin, Markoutz (64. Moordy Hüther), Zubak (36. Jaritz)

Wacker Innsbruck: Stemmer, Köchl (46. Joppich), Behounek, Hupfauf, Kofler, Conte, Wallner (77. Hubmann), Galle, Satin (70. Martic), Gründler (46. Faleye), Mandl (46. Zaizen)

Torfolge: 1:0 (43. Jaritz), 2:0 (51. Markoutz), 2:1 (61. Zaizen), 3:1 (68. Hadzic), 4:1 (72. Aydin), 5:1 (73. Zakany/Elfer), 6:1 (87. Jaritz)

Gelbe Karten: Zubak, Aydin, von Haacke, Moreira bzw. Köchl , Behounek, Faleye

stärkste Spieler: Kennedy, Aydin bzw. Hupfauf

Stimme zum Spiel:

Robert Micheu, Trainer Klagenfurt:

"Trotz des bitteren Vizemeistertitels muss ich den Burschen ein ganz großes Lob aussprechen. Ich möchte an dieser Stelle auch den Riedern zum Aufstieg gratulieren. Warum aber beim FAC schon jede Menge Spieler auf Urlaub waren, bleibt wohl deren Geheimnis. Wir werden aber mit Sicherheit in der nächsten Saison wieder einen Anlauf starten."

