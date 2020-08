Der Kapfenberger SV empfing am Freitagabend in der 30. und letzten Runde der 2. Liga der Saison die Young Violets. Die Gäste gingen als Favorit in die Partie und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Am Ende konnten sich die Gäste klar und deutlich mit 3:0 durchsetzen und beenden die Saison auf dem vierten Tabellenplatz, während Kapfenberg abgeschlagen die Rote Laterne in der Hand hält. Gäbe es Absteiger, wäre der KSV mit Pauken und Trompeten abgestiegen.

(Starker Auftritt der Young Violets in Kapfenberg)

Photocredit: Harald Dostal

Munterer Start

Die Partie beginnt verhalten. Weder die Gastgeber noch die Gäste können wirklich für Akzente nach vorne sorgen. Die Kapfenberger haben etwas mehr vom Spiel, können aus dem Übergewicht im MIttelfeld aber kein Kapital schlagen. Man merkt irgendwie beiden Teams an, dass die Saison zu Ende ist und sie sehr viel Kraft gekostet - trotz oder eben wegen der Zwangspause aufgrund von Corona. Nach etwas mehr als einer halben Stunde zappelt das Leder dann aber im Netz, und zwar im Netz von Kapfenberg: Ein Eigentor sorgt für die Führung der Gäste aus Wien. Mit dem 1:0 im Rücken wird das Spiel der Violets dann etwas besser, für weitere Treffer reicht es aber nicht. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiedsrichter das Spiel vorerst ab und schickt die beiden Teams in die Kabinen.

Violets legen nach

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Violets, die sofort Gas geben und das Spiel entscheiden wollen. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe sie das 2:0 machen. Die Young Violets stellen die Weichen auf Auswärtssieg - Stefan Freitag bleibt vor dem Tor eiskalt und baut die Führung aus 2:0 aus. Doch es sollte noch dicker kommen aus Sicht der Obersteirer aus dem Falkenhorst: Pross bedient in 69. Minute Macher, der hat alle Zeit der Welt und sorgt für die Entscheidung - 0:3. In Folge verliert das Spiel an Tempo und die beiden Mannschaften warten auf den Abpfiff des Schiris. Der lässt dann auch nicht mehr lange zuwarten und pfeift das Spiel ab.

Kapfenberger SV

Franz Valentin Stolz, Amar Kvakic, Levan Eloshvili, Michael Wildbacher, Simon Staber, Leo Mikic, Okan Ekmekci, Paul Sarac, Karlo Lalic, Marvin Hernaus, Tobias Mandler

Young Violets

Sandali Conde, Pascal Macher, Lukas Prokop, Stefan Radulovic, Matthias Braunöder, Josef Pross, Can Keles, Muharem Huskovic, Stefan Feiertag, Matteo Meisl, Niels Hahn