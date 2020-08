BW Linz empfing am Freitagabend in der 30. und letzten Runde der 2. Liga den FC Dornbirn. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle mehr als gerecht.

(Blau-Weiß Linz Trainer Ronny Brunmay)

Photocredit: Harald Dostal

Führung für Linz

Die Linzer finden besser ins Spiel und geben gleich Gas. Zunächst werden Chancen vergeben, dann steht es aber 1:0. Pomer bedient Schubert sehenswert und der behält in der 19. Minute vor dem Gäste-Tor die Nerven - 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Oberösterreicher weitermachen, was auch gelingen sollte. Vorerst kommen aber auch die Dornbirner besser ins Spiel und geben Gas. Für Tore sollte es für die Vorarlberger aber nicht reichen. Dann steht es aber doch 2:0. Filip legt ab für Kostic, der behält die Ruhe und lässt Bundschuh keine Abwehrchance - 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt, während Dornbirn schockiert ist. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab und schickt die beiden Mannschaften in die Pause.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Gastgebern, die gleich nachlegen und das Spiel entscheiden wollen. Nach 66 Minuten trifft Kostic zum 3:0. Das war es dann wohl, die Linzer haben aber noch lange nicht genug. Nach 74 Minuten bedient Pomer Schubert, der netzt zum 4:0. Die Dornbirner sind von der Rolle und man weiß, dass hier und heute nichts mehr geht. Die Linzer scheinen weiter hungrig zu sein.

BW Linz

Nicolas Schmid - Bernhard Janeczek, Lukas Tursch, Simon Gasperlmair, Tobias Messing - Philipp Pomer, Michael Brandner, Oliver Filip, Philipp Malicsek, Aleksandar Kostic - Fabian Schubert

Dornbirn

Lucas Bundschuh - Andreas Malin, Florian Prirsch, Marcel Krnjic, Timo Friedrich, Lukas Allgäuer - Franco Joppi, Anes Omerovic, Felix Gurschler - Maurice Mathis, Deniz Mujic