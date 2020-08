Am 30. und zugleich letztem Spieltag der HPYBET 2. Bundesliga kommt es zum Steirer-Derby zwischen dem GAK 1902 und der Mannschaft des SV Licht Loidl Lafnitz. Durch ein 2:2 Unentschieden kann sich schlussendlich keine der beiden Mannschaften tabellentechnisch verbessern. Durch dieses Remis schließt der GAK diese durch Corona überschattete Spielzeit 19/20 auf Rang 15 ab. Für die Semlic-Elf reicht es mit Position acht in dieser Saison für einen soliden Mittelfeldplatz.

(Für das 2:2 zuständig: Captain Marco Perchthold traf nach einem Freistoß)

Photocredit: Richard Purgstaller

Verdiente Halbzeitführung der Gäste

Der GAK gewinnt das Anstoßrecht und startet die letzte Partie dieser so außergewöhnlichen Saison. Nach lediglich zwei Minuten kommen die Rotjacken zur ersten Gelegenheit in diesem Steirer-Derby. Nach einem schnell abgespielten Freistoß kommt Peter Kozissnik an das runde Leder, sein Abschluss geht jedoch flach am rechten Eck vorbei. Nach einigen Minuten finden die Gäste aus Lafnitz besser in das Spiel und nähern sich in Form von Georg Grasser dem Gehäuse von GAK-Keeper Christoph Nicht, es bleibt zunächst beim torlosen Remis. Keine 180 Sekunden nach dieser Möglichkeit macht es Mittelfeldmann Christian Lichtenberger besser! Nach einer guten Ballstafette des Gästeteams kommt Lichtenberger an den Ball, drippelt sich frei und versenkt die Kugel aus rund 10 Meter unhaltbar ins linke untere Eck – 1:0 für Lafnitz! Die Mannschaft von Alois Hödl ist gewillt eine Reaktion auf diesen Rückstand zu zeigen, kann aber keine Genauigkeit in seine Abschlüsse bringen. So ist es wiederum das Auswärtsteam aus der Oststeiermark, das nach 24 Minuten ein weiteres Mal zuschlägt. Mario Kröpfl tritt zur Ecke an, flankt den Ball zur Mitte und plötzlich steht es 0:2. Der Abwehrversuch von Christoph Nicht geht nach Hinten los, der Tormann versucht das Spielgerät abzuwehren, lenkt den Ball jedoch in das eigene Tor. Die dominierenden Gäste sind stets aufmerksam und lassen bis zur Halbzeitpause keine Großchancen der Grazer zu. So geht es mit einer Zwei-Tore-Führung für die konsequentere Mannschaft zur Kabinenansprache der beiden Trainer.

Die Grazer kommen zurück

Die Semlic-Truppe steht Anfang der zweiten Spielhälfte weiter gut und lässt nichts anbrennen. Nach 54. Minuten kann das Heimteam aus Weinzödl dann aber die erste Topchance verbuchen! Dieter Elsneg legt den Ball auf Perchthold ab, dieser fackelt nicht lange und haut das Leder knapp über den Querbalken. Nach einer vergebenen Chance von Kröpfl auf Seiten der Lafnitzer fassen sich die Roten ein Herz und kommen zu besseren Möglichkeiten. In der 68. Spielminute ist es dann soweit: Abwehrrecke Stefan Johannes Pfeifer steigt nach einem Eckball am höchsten und darf den 1:2 Anschlusstreffer bejubeln. Nun bahnt sich ein offener Schlagabtausch an, denn auch die Gäste machen wieder mehr für die Partie. In der 74. Minute schwächen sich die Oststeirer dann aber selbst. Milos Jovicic handelt sich nach einem Foul als letzter Mann die Ampelkarte ein und muss vorzeitig unter die Dusche. Dem nicht genug, können die Grazer dem daraus resultierenden Freistoß verwerten und stellen auf 2:2. Kapitän Marco Perchtold versenkt den ruhenden Ball aus rund 16 Meter. Die Heimmannschaft hat in dieser Phase klar das Zepter in der Hand und drängt auf die Führung. Trotz ansprechender Gelegenheiten gelingt dem Gastgeber kein dritter Treffer. Die letzte Chance in diesem Spiel finden nochmals die Gäste vor, nach einem Konter scheitert der eingewechselte Kovacevic jedoch an Schlussmann Nicht. Somit beendet der Grazer Traditionsklub seine Saison auf Rang 15, der SV Lafnitz schließt die Spielzeit auf Platz acht ab.

GAK 1902 - SV Licht Loidl Lafnitz 2:2 (0:2)

Solarstadion Gleisdorf, SR: Arnes Talic (Salzburg)

GAK 1902: Christoph Nicht, Stefan Johannes Pfeifer, Peter Kozissnik, Marco Sebastian Gantschnig, Benjamin Rosenberger, Philipp Schellnegger (74. Dragan Smoljan), Paul Kiedl (54. Slobodan Mihajlovic), Gerald Nutz, Dominik Hackinger, Marco Perchtold, Dieter Elsneg

SV Licht Loidl Lafnitz: Lucas Wabnig, Christoph Gschiel, Christian Lichtenberger (85. Daniel Rosenbichler), David Schloffer (78. Felix Koller), Mario Kröpfl, Georg Grasser (78. David Otter), Thorsten Schriebl, Florian Harald Prohart (46. Lukas Fadinger), Milos Jovicic, Julian Tomka, Matthias Puschl (65. Kresimir Kovacevic)

Torfolge: 0:1 (11. Christian Lichtenberger), 0:2 (24. Christoph Nicht/ET), 1:2 (68. Stefan Johannes Pfeifer), 2:2 (75. Marco Perchtold)

Gelbe Karten: Florian Harald Prohart bzw. Stefan Pfeifer, Dominik Hackinger

Rote Karte: Milos Jovicic

by: Ligaportal/WM