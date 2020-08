Die Waidmannsdorfer mussten sich nach einer herausragenden Saison mit der Vize-Meisterschaft begnügen und werden in der Saison 2020/21 eine neuen Anlauf nehmen. Der ÖFBL-Vorstandsvorsitzende Christian Ebenbauer regt eine Regel-Änderung an: „Es ist bedauerlich, dass der spannende Titelkampf durch die Ergebnisse der 30. Runde auch in ein schlechtes Licht gerät. Um dem in Zukunft bestmöglich entgegen zu wirken, werden wir uns in einem ersten Schritt dafür einsetzen, in der Tabellenreihung die direkten Duelle der Tordifferenz vorzuziehen.“

Photocredit: Richard Purgstaller

by: LigaPortal/Roo