In der abgelaufenen Spielzeit in der HPYBET 2. Liga ist es dem SKU Ertl Glas Amstetten gelungen, den hervorragenden 5. Tabellenplatz zu belegen. Nicht unwesentlich beteiligt am Erfolg der Niederösterreich war Trainer Jochen Fallmann, der über die nicht alltägliche UEFA-Pro-Lizenz verfügt. An sich plante man in Amstetten auch wieder mit dem 41-jährigen ehemaligen Fußballprofi. Wäre da nicht die Sache mit der Wiener Austria dazwischen gekommen. Als dort Peter Stöger als Chefcoach präsentiert wurde, war alles sehr schnell gegangen. Nun bekleiden Jochen Fallmann und Gerhard Fellner die Positionen der Assistenztrainer bei den "Veilchen".

(Ab sofort tanzt in Amstetten alles nach der Pfeife von Trainer Joachim Standfest)

Erste Chef-Trainer-Anstellung für Standfest

In Amstetten wusste man sehr rasch auf den Fallmann-Abgang zu reagieren. Ab sofort ist der 40-jährige Joachim Standfest der neue starke Mann auf der Trainerbank. Der Steirer, der 34-mal das ÖFB-Trickot getragen hat, war zuvor Betreuer beider Sturm Graz-Kampfmannschaften sowie zuletzt als Co-Trainer der Admira tätig. Demnach stellt die Aufgabe in der zweithöchsten Spielklasse eine echte Herausforderung für den erfahrenen ehemaligen Fußballprofi dar. Die Transferzeit beim SKU Amstetten ist sehr ruhig über die Bühne gegangen. Die Latte für den neuen Coach liegt nach der abgelaufenen präsenten Saison für den neuen Trainer sehr hoch. Aber Joachim Standfest war immer schon bekannt als Kämpfer und Beißer. Für J.S. ist das Engagment jedenfalls überraschend gekommen. In den Gesprächen hat er sehr bald bemerkt, dass man auf einer Wellenlänge ist. Zuletzt ist noch das Versprechen vorhanden, ebenso in höheren Tabellengefilden mitzumischen.

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo