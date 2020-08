Siebter Abgang beim Zweitligist FC Mohren Dornbirn. Eigenbau Anes Omerovic (22) hat das Angebot für einen Verbleib bei seinem Stammklub auf der Birkenwiese nicht angenommen und wird die Rothosen verlassen. Wohin es den variabel einsetzbaren Defensivkünstler ziehen wird, ist noch ungewiss. Mit größter Wahrscheinlichkeit dürfte der Innenverteidiger und „Sechser“ Anes Omerovic zu einem Schweizer Klub in der Super League wechseln.

(Photocredit: Harald Dostal)

Die letzten eineinhalb Jahre zählte Anes Omerovic in Dornbirn zum fixen Bestandteil der Startelf. Vor allem durch das Ausführen von Standardsituationen wusste er zu überzeugen. In der 2. Liga stand Omerovic 27 von 30 Spielen auf dem Spielfeld und schoss zwei Traumtore bei Freistößen. Jetzt will er sportlich bei den Eidgenossen einen nächsten Schritt als Profifußballer machen.

Kader FC Mohren Dornbirn 2020/2021

Tor: Maximilian Lang (23), Lucas Bundschuh (24);

Feldspieler: Aaron Kircher (28), Christoph Domig (28), Felix Gurschler (22), Lukas Allgäuer (25), Florian Prirsch (21), Maurice Alexander Mathis (21), Lukas Fridrikas (22), Franco Joppi (31), Timo Friedrich (22), Deniz Mujic (29), Marcel Krnjic (17), Egzon Shabani (28), Andreas Malin (26), Lukas Katnik (31)

Zugänge: Lukas Katnik (SC Austria Lustenau)

Abgänge: Christopher Drazan (Siegendorf/Burgenland), August Rusch (Studium/2. KM FC Dornbirn), Marc Kühne (Eschen/Mauren), Alexander Huber (Admira Dornbirn), Elvir Hadzic (WSC Hertha Wels), Güney Akcicek (Dornbirner SV), Anes Omerovic (?)

Noch offen: Leonardo Zottele (Altach/FC Dornbirn?), Martin Krizic (Hoffenheim?)

Am 13. August startet FC Mohren Dornbirn mit dem Trainingsauftakt in die neue Saison. Acht Tage später folgt in Schruns (Samstag, 22. August, 14:30 Uhr) der erste Test. Mit dem Achten der letztjährigen Deutschen Bundesliga, SC Freiburg, die im Montafon auf Trainingslager vom 20. bis 30 August sind, hat FC Mohren Dornbirn einen prominenten ersten Testgegner an Land gezogen.

