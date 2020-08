Nach einer langen und intensiven Saison 2019/20 haben einige Spieler den FAC Wien verlassen und stellen sich neuen, sportlichen Herausforderungen. Hier schon einmal im Überblick was sich bislang so in Floridsdorf getan hat. So haben sich bereits einige Spieler verabschiedet:

Mit Stefan Umjenovic verlässt einer der dienstältesten Spieler den Club. Denn der 24-jährige Verteidiger stand 72 Mal für den FAC auf dem Platz. Der 2. Liga bleibt Umjenovic jedoch erhalten, denn nach drei Spielzeiten in Floridsdorf wechselte er zum SV Licht-Loidl Lafnitz in die Steiermark.

Ebenso verlassen hat Osarenren Okungbowa die Wiener. Er hat deutschen Drittligisten VfB Lübeck eine neue Herausforderung gefunden hat.

Elias Felber und Andrej Todoroski halten zwar der Bundeshauptstadt Wien die Treue, doch auch die beiden Mittelfeldspieler werden in Zukunft nicht mehr im blau-weißen FAC-Dress auflaufen. Während Felber zum SK Rapid Wien zurückgekehrt ist, wechselte Todoroski zum Wiener Sportclub in die Regionalliga Ost. In ebendiese ist auch Ali Sahintürk gegangen. Nach einem Jahr im FAC-Dress wechselte der 20-jährige Wiener zum SV Stripfing.

Etwas weiter weg hat es Albin Gashi gezogen. Der 23-jährige Flügelspieler wechselte in die 1. albanische Liga zum FK Kukesi.

Zu guter Letzt muss sich Floridsdorf auch von Adolphe Belem, Burak Yilmaz, Pascal Fischer, Florian Hainka und Marco Krainz verabschieden, deren weiterer sportlicher Verbleib noch nicht bekannt ist.

