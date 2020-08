Der SV Horn wird einmal mehr am Transfermarkt aktiv und verpflichtet Stephan Schimandl, der zuletzt beim SV Mattersburg unter Vertrag stand. Der 21-jährige ist ein aufstrebender, ehrgeiziger Offensivspieler, der seine Karriere beim SV Mattersburg begann. Nach der Ausbildung in der Akademie Burgenland kehrte er 2016 wieder zu seinem Stammverein zurück. Sein Debüt in der Bundesliga feierte Stephan Schimandl am letzten Spieltag in der Saison 2017/18.

Von links nach rechts: Geschäftführer Andres Zinkel, Stephan Schimandl, Sportdirektor Reinhard Vyhnalek.

Photocredit: SV Horn

In der vergangenen Spielzeit gelang dem Offensivakteur gleich im ersten Meisterschaftsspiel sein Prämierentreffer in der TIPICO Bundesliga. Insgesamt brachte es Schimandl bisher auf 10 Bundesliga-Einsätze. Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang: „Stephan Schimandl ist ein variabler Spieler, der in der Offensive auf allen Positionen eingesetzt werden kann und bei Mattersburg bereits Bundesligaluft schnuppern konnte. Er war ein absoluter Wunschspieler unseres Sportdirektors Reinhard Vyhnalek, der sich seit längeren um ihn bemüht hat. Deshalb freut es uns umso mehr, dass sich Stephan für uns entschieden hat und wir ihm hier in Horn hoffentlich die Plattform bieten können, seine fußballerischen Ziele zu erreichen.“

MedienInfo: SV Horn

by: Ligaportal/Roo