Der SV Horn hat am 1. Spieltag der 2. Liga ein 1:1-Remis gegen Austria Lustenau geholt. Neuzugang Matthias Maak brachte die Vorarlberger kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. In der Schlussphase der zweiten Halbzeit gelang Michael Cheukoua der 1:1-Ausgleich.

Neuzugang Maak bringt Lustenau in Führung - Horn gleicht kurz vor Schluss aus

Für die Gäste aus Niederösterreich begann die Partie alles andere als optimal. So musste Simon Pirkl nach einem heftigen Zusammenprall mit Pius Grabher früh ausgewechselt werden. Die beste Chance in der Anfangsphase fanden die Vorarlberger vor: Daniel Steinwender fand eine gute Schussposition vor, scheiterte jedoch mit seinem zentralen Versuch an Horn-Schlussmann Bilobrk (13.).

In der 25. Minute zog Monteiro aus rund 20 Metern ab, doch sein Versuch zischte rechts am Tor vorbei. Es war die bis dato beste Chance der Gäste aus dem Waldviertel. Einen Abschluss hatten die Niederösterreicher aber noch zu bieten: Michael Cheukoua setzte einen Kopfball knapp am Tor vorbei (39.).

Kurz darauf gingen aber die Lustenauer in Führung: Neuzugang Matthias Maak stieg bei einer Freistoßhereingabe am höchsten und köpfelte zunächst an die Stange, von wo der Ball zurück in den Strafraum rollte. Maak reagierte am schnellsten und staubte humorlos ab - 1:0 (41.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Kabinen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gestaltete sich die Partie ausgeglichen, wenngleich die Hausherren den etwas agileren Eindruck vermittelten. In der 53. Minute parierte Horn-Schlussmann Bilobrk einen weiteren zu zentralen Abschluss der Vorarlberger.

Die Horner spielten in weiterer Folge aber durchaus mutig nach vorne und wurden in der 79. Minute belohnt. Der eingewechselte Patrik Eler bediente Michael Cheukoua, der zum 1:1-Endstand einschob.

2. Liga, 1. Runde

Austria Lustenau - SV Horn 1:1 (1:0)

Planet Pure Stadion, Lustenau; SR Talic

Tore: Maak (41.) bzw. Cheukoua (79.)

Startelf A. Lustenau: Schierl, Cissokho, Feyrer, Gmeiner, Maak, Baiye, Grabher, Ranacher, Steinwender, Tiefenbach, Bertaccini

Startelf Horn: Bilobrk, Azinovic, Horvat, Karamatic, Pirkl, Muminovic, Sittsam, Sporn, Cheukoua, Monteiro, Schimandl

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media