In der 1. Runde trifft in der HPYBET 2. Liga der SK Austria Klagenfurt auf den FC Blau Weiß Linz. Und dabei haben beide Teams mit gehörigen Startschwierigkeiten zu kämpfen. Erst nach einer gespielten halben Stunde bringt man beiderseits die PS auch auf die Straße. Letztendlich gelingt es dem Meisterschafs-Mitfavoriten knapp aber doch die drei Punkte ins Trockene zu bringen. Den Königsblauen bleibt die Erkenntnis, Paroli geboten zu haben. Was aber ein schwacher Trost ist, wenn man letztlich als Verlierer das Spielfeld verlässt.

(Patrick Greil war in der 36. Minute der Assistgeber zum Klagenfurter 1:0, das dann Markus Pink per Kopf erzielt hat)

In der Schlussphase geht die Post ab

Die Klagenfurter, die nur knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt sind, haben es erneut auf der Agenda stehen, sich aktiv in den Titelkampf einzubauen. Demnach haben die Kärntner auch die Fühler in Richtung Heimsieg ausgestreckt. Aber mit den Blau Weißen kommt ein Gegner angerauscht, der nur schwer zu verifizieren ist. Jedenfalls sollte man es den Königsblauen durchaus zutrauen, auch im Wörtherseestadion anschreiben zu können. Während bei den Gästen mit Strauss (Admira) nur ein Neuzugang in der Startformation steht, waren es bei der Micheu-Truppe mit Cvetko (Juniors OÖ), Mahrer (Mattersburg) und Pink (Admira) drei neue Gesichter. Die Linzer starten sehr resolut in die Begegnung bzw. gelingt es dem Favoriten erfolgreich die Stirn zu bieten. Das Spiel ist geprägt von Zweikämpfen, Torgelegenheiten sich anfangs sehr dünn gesät. Mit Fortdauer erarbeiten sich die Hausherren dann zwar ein spielerisches Übergewicht, die Torgefahr bleibt aber vorerst weiterhin aus. Die erste reele Möglichkeit findet dann die Königsblauen in der 27. Minute vor. Aber Fabian Schubert lässt die Chance auf das 0:1, völlig freistehend, leichtfertig verstreichen. In der 36. Minute gelingt es der Austria praktisch aus dem Nichts in Führung zu gehen. Patrick Greil glänzt dabei als Vorbereiter. Markus Pink ist der Vollstrecker, sein platzierter Kopfball findet per Innenstange den Weg in das Linzer Tor. Aber in der 42. Minute kann der auffälligste Linzer, Stefano Surdanovic ausgleichen. Der 22-jährige Serbe trifft aus 18 Metern punktgenau zum 1:1 in den Winkel. Aber in der 45. Minute steht es 2:1: Einen weiten Passball kann Messing nicht bändigen. Pink hat alle Zeit der Welt, er legt uneigenützig für von Haacke ab, der den 2:1-Halbzeitstand markiert.

Klagenfurt hat die Nase knapp vorne

Aufgrund des Gebotenen in der ersten Hälfte ist das letzte Wort in dieser Partie noch lange nicht gesprochen. Waren die Brunmayr-Schützlinge doch in der Lage, sich erfolgreich in Szene zu setzen. Das Gegentor mit dem Pausenpfiff war dann eine bittere Geschichte, die es nun gilt anstandslos wegzustecken. Die Führung bringt es aber doch mit sich, dass das Klagenfurter Werkl nun besser ins laufen kommt. Wenngleich es den Oberösterreichern weiterhin gelingt einen ebenbürtigen Gegner abzugeben. In der 50. Minute verhindert aber Gästekeeper Nicolas Schmid nach einem Rusek-Kopfball das möglich scheinende dritte Tor des Platzherrn. Nachfolgend läuft dieses Auftaktsspiel weiter auf Augenhöhe ab. Die Spielpause lässt sicht dabei in beiden Lagern nicht wegleugnen. Es fehlt beiderseits am geordneten Spielaufbau, was zur Folge das man sich beim Kreieren von Torgelegenheiten, wie schon in der ersten halben Stunde, sehr schwer tut. So kommt es dazu, dass es nur zu Stückwerk kommt bzw. bleiben die prickelnden Torraumszenen aus. Aber in der 79. Minute kommt es zur Entscheidung. Markus Pink, der stärkste Klagenfurter Akteur pfeffert aus 18 Metern an den Torpfosten. Den Abpraller versenkt der eingewechselte Oliver Markputz dann zum 3:1. Damit sind die Würfel in diesem Spiel gefallen. Die Kärntner starten erfolgreich in die neue Spielzeit - die Königsblauen müssen punktelos die Heimreise antreten. In der nächsten Runde gastiert Klagenfurt am Freitag, 18. September um 18:30 Uhr in Dornbirn. Blau Weiss Linz besitzt dann am Sonntag, 20. September um 10:30 Uhr das Heimrecht gegen Lustenau.

SK AUSTRIA KLAGENFURT - FC BLAU WEISS LINZ 3:1 (2:1)

Wörtherseestadion, 1.280 Zuseher, SR: Alain Sadikovski (Wien)

Austria Klagenfurt: Sygo, Moreira, K. Gkezos, Mahrer, Greil (74. Saravanja), Jaritz (60. Markoutz), von Haacke (74. Hodzic), Cvetko, Rusek, Hütter, Pink (86. Pecirep)

Blau Weiß Linz: Schmid, Fabio Strauss, Janeczek (82. Felix Strauss), Messing (59. Mitrovic), Gemicibasi, Pomer, Brandner (73. Huber), Kostic (73. Filip), Tursch, Surdanovic, Schubert

Torfolge: 1:0 (36. Pink), 1:1 (42. Surdanovic), 2:1 (45. von Haacke), 3:1 (79. Markoutz)

Gelbe Karten: Rusek, von Haacke, Pink bzw. Gemicibasi, Kostic, Fabio Strauss

stärkste Spieler: Cvetko, Pink bzw. Surdanovic, Gemicibasi

Stimme zum Spiel:

Markus Pink, Torschütze Klagenfurt:

"Dieser Sieg beim Auftakt war sehr wichtig. Wir haben es vor einen Lauf zu starten, wenngleich wir uns aber bewusst sind, dass noch sehr viel Luft nach oben ist. Für mich als Heimkehrer war das natürlich ein Auftakt nach Maß. Jetzt gilt es fokussiert zu bleiben und weiter an einem Strang zu ziehen."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo