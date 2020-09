In der 1. Runde treffen in der HPYBET 2. Liga die FC Juniors OÖ auf die Young Violets Austria Wien. Und dabei kommt es zu einem Ergebnis, das dem Gebotenen entspricht. Die rasche Führung des Gastgebers können die Violets alsbald ausgleichen. Von diesem Zeitpunkt an kreuzen einander zwei Mannschaften die Klingen, die soweit mit dem selben Konzept ausgestattet sind. Über weite Strecken kommt es dann auch dazu, dass man sich neutralisiert. Demnach geht das Unentschieden dann auch in Ordnung.

(Der Treffer von Alexander Michlmayr in der 4. Minute bringt den Juniors OÖ gegen die Young Violets, letztlich einen Punkt)

Es kommt zu einem munteren Spiel

Beide Teams setzen verstärkt auf den nachdrängenden eigenen Nachwuchs. Damit ist man in der abgelaufenen Spielzeit auch gut gefahren bzw. ist es desöfteren gelungen entsprechend aufzuzeigen. So war bei diesem Auftaktsspiel auch kein Favorit vernehmbar. Demnach darf man sich auch auf einen Schlagabtausch einstellen. Beide Teams gehen vom Start weg mit Feuereifer an die Sache heran. Da ist deutlich erkennbar, dass die Freude groß ist, dass wieder gekickt wird. Bereits in der 4. Minute gelingt es den Hausherren in Führung zu gehen. Alexander Michlmayr wird von Patrick Plojer im Rückraum angespielt, der diese Chance dann mit dem frühen 1:0 zu nützen weiß. Was dann für die Suchard-Truppe eine kalte Dusche darstellt. Die Violetten brauchen auch etwas, um wieder zur nötigen Balance zu finden. Dann ist es Ployer, der einen Kopfball nach Wild-Vorlage neben das Gäste-Tor setzt. Praktisch im Gegenstoß kommt es zum Ausgleich. Matthias Braunöder nimmt Maß, sein Geschoss aus gut und gerne 23 Metern Entfernung, findet den Weg zum 1:1 ins Juniors-Gehäuse. Was dann auch, beide Teams sind sehr griffig unterwegs, dem Gebotenen entspricht. Mit dem Gleichstand, Michlmayr findet in der 40. und 43. Minute noch die Gelegenheiten auf sein zweites Tor vor, geht es auch in die Halbzeitpause.

Das Remis entspricht dem Gezeigten

Aufgrund der ersten Spielhälfte war die Chance doch einigermaßen groß, dass man auch im zweiten Durchgang eine flott geführte Begegnung präsentiert bekommt. Die Spielanlage beider Teams ist unübersehbar danach ausgericht, beim Saisonstart einen vollen Punktezuwachs zu verbuchen. So wird weiterhin das Mittelfeld rasch überbrückt, was immer wieder gefährliche Torraum-Situationen mit sich bringt. Mit Fortdauer des Spiels sind es dann die Young Violets, die sich besser in Szene setzen können. Woran es aber letztlich mangelt, ist der finale Pass, der zumeist zu ungenau oder zu überhastet gespielt wird. Die Scheiblehner-Schützlinge legen ihr Augenmerk, wie bei einem Hong-Schuss in der 56. Minute, mehr darauf, gefährliche Nadelstiche zu setzen. Dann aber kommt es doch dazu, dass die Partie zusehends abflacht. Was möglichweise damit zu tun hat, dass man da wie dort ein hohes Tempo angeschlagen hat. In den Schlussminuten sind es dann aber die Heimischen, die noch einmal alle verfügbaren Kräfte mobilisieren. Schlussmann Mathias Gindl lässt aber nichts mehr zu - so bleibt es zu guter Letzt auch beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. In der nächsten Runde gastieren die Juniors OÖ am Freitag, 18. September um 18:30 Uhr beim Liganeuling Rapid II. Die Young Violets besitzen zur selben Zeit das Heimrecht gegen den GAK 1902.

FC JUNIORS OÖ - YOUNG VIOLETS 1:1 (1:1)

Raiffeisen Arena, 100 Zuseher, SR: Walter Altmann (Tirol)

FC Juniors OÖ: Lawal, Softic, Würdinger, Wimmer, Oh (70. Boller), Hong (88. Burgstaller), Plojer, Müller, Wild, Sabitzer (62. Monsberger), Michlmayr (62. Drame)

Young Violets: Gindl, Macher, Prokop, Radulovic (84. Feiertag), Braunöder, Hahn (78. Pross), Keles, El Moukhantir, Meisl, Mester (64. Huskovic), Demaku

Torfolge: 1:0 (4. Michlmayr), 1:1 (22. Braunöder)

Gelbe Karten: Softic, Drame, Scheiblehner (TR) bzw. Prokop, El Moukhantir

stärkste Spieler: Wild, Würdinger bzw. Braunöder, Keles

Stimme zum Spiel:

Gerald Scheiblehner, Trainer Juniors OÖ:

"Das Spiel wurde von Beginn weg sehr intensiv geführt. Eigentlich untypisch für eine Auftaktspartie. Wir haben die Chance gehabt das 2:0 zu erzielen. Aber dann haben auch die Austrianer aufgezeigt. Wir hätten uns in Summe betrachtet vielleicht den Sieg etwas mehr verdient. Aber wir können auch mit der Punkteteilung sehr gut leben."

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo