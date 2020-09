In der 1. Runde trifft in der HPYBET 2. Liga der Grazer AK 1902 auf den FC Mohren Dornbirn 1913. Und dabei sind beide Mannschaften über weite Strecken der Begegnung sehr schaumgebremst unterwegs. Es dauert über eine Stunde lang bis es zur ersten dicken Torchance kommt. Der Hausherr setzt diese in der Person von Petar Zubak aber in den Sand. Nur Augenblicke später gelingt dann Lustenau-Neuzugang Lukas Katnik das entscheidende Tor. Der Treffer sollte dann reichen, weil der GAK seinen Sturmlauf zu spät startet.

(Dornbirn-Schlussmann Lucas Bundschuh zählte gegen den GAK zu den Dornbirner Leistungsträgern)

Torchancen sind dünn gesät

Die Frühjahrsrunde war aufgrund der Tatsache, dass es keinen Absteiger gibt, nicht mehr als ein „Warmup“ für beide Mannschaften. Aber jetzt geht es wieder so richtig zur Sache bzw. haben die Punkte auch wieder eine „Wertigkeit“. Favorit ist bei diesem Startspiel keiner vernehmbar. Sowohl den Rotjacken wie auch den Mannen aus dem Ländle sollte man die selben Chancen einräumen, einen vollen Punktezuwachs gutschreiben zu können. Bei bester Stimmung auf den Rängen sind dann beide Teams darum bemüht, sich frühzeitig einen Vorteil zu erarbeiten. Die Rotjacken hinterlassen dabei in der Anfangsphase den engagierteren Eindruck. Aber die Gäste erweisen sich in der Defensive als straff organisiert, demnach ist der GAK gefordert, sein Angriffsspiel variabel zu gestalten. Die Dornbirner stehen sehr tief und lauern darauf, einen Konter fahren zu können. In der 21. Minute versucht es Gerald Nutz aus der Distanz, aber Gästekeeper Lucas Bundschuh lässt sich nicht überraschen. Was dann vorerst die erste Halbchance im Spiel darstellt. Ansonsten spielt sich sehr viel im Mittelfeld ab. Wenn es dann in Richtung letztes Drittel geht, geht beiden Teams der Einfallsreichtum aus. So kommt es auch wenig überraschend, dass es mit dem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause geht.

Lukas Katnik markiert das Siegestor

Lockern die Mader-Schützlinge im zweiten Durchgang ihren Defensivpart oder aber gilt es nach wie vor, in erster Linie einmal den einen Punkt festzuhalten. Die Grazer haben bislang gefällig agiert. Aber was eben noch völlig zu kurz kommt, das ist die Tatsache, dass man vor des Gegners Tor für wenig bis keine Torgefahr sorgen kann. Daran sollte sich auch nach Wiederbeginn nichts ändern. Wenngleich man der Plassnegger-Truppe das Bemühen wahrlich nicht absprechen kann. Aber die Grazer schaffen es einfach nicht die PS auch auf die Straße zu bringen. Demnach ist es für die Dornbirner auch eine Aufgabe der leichteren Art, weiter die Null zu halten. Dann kommt die 63. Minute: Kozissnik mit dem Querpass auf Petar Zubak, dessen Abschluss fällt aber zu schwach aus bzw. kann Schlussmann Bundschuh per Fußabwehr klären. Nur drei Minuten später gehen die Gäste tatsächlich in Führung. Der eingewechselte Lukas Fridrikas hat viel Spaß auf der linken Seite, sein Zuspiel bringt dann Lukas Katnik zum 0:1 im Grazer Tor unter. Was die Vorarlberger auf den Geschmack bringt, Fridrikas schrammt in der 71. Minute nur knapp am 0:2 vorbei. Dann kommt es zu einer Schrecksekunde, als der Grazer Lukas Graf bei einem Zweikampf kurzzeitig das Bewusstsein verliert. Der Notarzt ist sofort zur Stelle - gute Besserung auf diesem Wege! Das Angriffsspiel der roten Teufel bleibt auch danach nur Stückwerk. Aber in den Schlussminute zündet der GAK doch noch einmal den Turbo. Zuerst rettet Malin bei einer Schellnegger-Chance auf der Torlinie (86.), danach glänzt Torhüter Bundschuh bei einem Kozissnik-Kracher (87.) - Spielendstand: 0:1. In der nächsten Runde gastiert der GAK 1902 am Freitag, 18. September um 18:30 Uhr bei den Young Violets. Dornbirn besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Klagenfurt.

GAK 1902 - FC DORNBIRN 0:1 (0:0)

Merkur Arena, 2.046 Zuseher, SR: Gabriel Gmeiner (NÖ)

GAK 1902: Nicht, Palla, Graf (78. Gantschnig), Kozissnik, Rosenberger, Nutz, Hackinger, Perchtold, Fink (68. Schellnegger), Tschernegg (68. Kiedl), Zubak

FC Dornbirn: Bundschuh, Jokic, Malin, Prirsch, Allgäuer (46. Friedrich), Nussbaumer, Shabani, Joppi, Domig (74. Zimmerschied), Kircher (57. Fridrikas), Katnik (88. Gurschler)

Tor: 0:1 (66. Katnik)

Gelbe Karten: Hackinger, Kozissnik, Palla bzw. Jokic, Malin

stärkste Spieler: Kozissnik, Rosenberger bzw. Fridrikas, Joppi, Bundschuh

Stimme zum Spiel:

Alfred Gert, Sportlicher Leiter GAK 1902:

"Wir waren nicht imstande einen defensiv eingestellten Gegner zu knacken bzw. ist es nicht gelungen aus der Feldüberlegenheit auch Kapital zu schlagen. Es muss nun danach getrachtet werden, dass die Mannschaft in Bälde zusammenfindet. Denn mit den Young Violets wartet bereits die nächste schwere Aufgabe auf uns."

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo