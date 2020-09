Steffen Hofmann hat bei seinem Trainerdebüt eine Niederlage hinnehmen müssen. So verlor Rapid II im Abschlussspiel der 2. Liga auswärts beim FC Liefering klar mit 0:3. Die Tore für den FC Liefering erzielten Junior Adamu (11.), Benjamin Sesko (45.+4) und Samuel Major (71.).

Adamu stellt die Rapid-Abwehr vor Probleme

Der FC Liefering war von der ersten Minute an die dominante Mannschaft und kam bereits in der vierten Spielminute zur ersten großen Chance: Junior Adamu probierte es mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, traf aber nur die Latte. In der 11. Minute war Adamu dann erfolgreich: Rapid-Keeper Niklas Hedl verschätzte sich bei einem hohen Rückpass, Adamu schaltete blitzschnell und drückte den Ball über die Linie ins verwaiste Tor - 1:0 (11.).

Wenige Augenblicke später konnte sich der Sohn von Raimund Hedl bei einem Versuch von Benjamin Sesko auszeichnen und parierte stark (14.). Zehn Minuten später fand Adamu die nächste Torchance vor, doch er scheiterte aus spitzem Winkel an Hedl (24.). Steffen Hofmann, Neo-Coach von Rapid II, bekam bei seinem Trainerdebüt wenige Offensivaktionen seiner Mannschaft zu sehen.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde hatte Adamu seinen zweiten Treffer auf dem Kopf, doch Hedl konnte sich erneut stark auszeichnen. Die beste Rapid-Chance in der ersten Halbzeit hatte Marko Dijakovic, dessen Kopfball knapp am Tor der Lieferinger vorbei ging (37.). In der vierten Minute der Nachspielzeit schlugen aber nochmal die Jungbullen zu: Hedl ließ einen Flachschuss von Stosic prallen, Sesko reagierte schnell und staubte zum 2:0 ab (45.+4).

In der zweiten Hälfte gestaltete sich die Partie etwas ausgeglichener als in der ersten Hälfte, wenngleich die Hausherren weiterhin die gefährlicheren Torchancen vorfanden. Während David Affengruber in der 70. Minute die Riesenchance auf die vorzeitige Entscheidung liegen ließ, machten die Jungbullen eine Minute später alles klar: Samuel Major traf nach einer Hereingabe von Alexander Prass aus kurzer Distanz zum 3:0 (71.). Kurz vor Schluss hatte David Affegruber gar das 4:0 auf dem Fuß, doch er scheiterte an Rapid-Keeper Niklas Hedl.

2. Liga, 1. Runde

FC Liefering - SK Rapid Wien II 3:0 (2:0)

DAS.GOLDBERG Stadion, Grödig; SR Ebner

Tore: Adamu (11.), Sesko (45.+4), Major (71.)

Startelf FC Liefering: Antosch; Affengruber, Dedic, Oroz, Seiwald; Kjaergaard, Major, Prass, Stosic; Adamu, Sesko

Startelf Rapid II: Hedl; Dijakovic, Eggenfellner, Hajdari, Sulzbacher; Felber, Ibrahimoglu, Obermüller, Savic; Fuchshofer, Kocyigit

Geschrieben von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: GEPA/Red Bull Media