Am Sonntagnachmittag kam es in der 2. Liga im Rahmen der ersten Runde zum Duell zwischen dem SKU Amstetten und dem SK Vorwärts Steyr. Die Amstettener gingen leicht favorisiert ins Spiel, am Ende gab es aber ein 2:2-Remis, wobei die Gastgeber in Führung lagen, dann aber in Rückstand lagen. Das Spiel war sehr umkämpft, das Unentschieden geht am Ende in Ordnung.

Amstetten geht in Führung

Das Spiel beginnt mit stärkeren Steyrern. Die bislang offensiv noch ungefährlichen Hausherren machen mit dem ersten Torabschluss aber dann den ersten Treffer. David Peham behauptet im Mittelfeld den Ball und zieht knapp 25 Meter vor dem Tor ab. Staudinger ist bei seinem Schuss in die linke Kreuzecke machtlos. Mit der Führung im Rücken machen die Gastgeber munter weiter. Roman Alin versuchts mutig per Lupfer aus der Distanz. Sein Abschluss verfehlt den Kasten aber doch um einige Meter. Kurz darauf kommen wieder die Hausherren brandgefährlich in Überzahl in die Box der Steyrer. Alli kommt nach einem Querpass durch den Strafraum am linken Fünfereck zum Ball. Er legt ab für Lichtenberger, wessen Abschluss aber mit einer Fußabwehr von Keeper Staudinger verhindert wird. Von der Vorwärts kommt relativ wenig.

Dann doch Steyr: Josip Martinović versucht es einmal direkt per Freistoß aus halblinker Position kurz vor dem Strafraum. Die Kugel rauscht aber knapp über die Latte. Dann Pech für Steyr: Michael Halbartschlager mit einem weitem Einwurf von der linken Seite in die Box. Josip Martinović verlängert auf den völlig freien Bojan Mustecic, welcher den Versuch aber nur gegen den rechten Pfosten setzt. Vorwärts dreht weiter auf: Sascha Fahrngruber mach am linken Flügel viel Tempo und zieht mit viel Tempo Richtung Strafraum. Der Pass in die Mitte zu Bojan Mustecic ist perfekt, doch das Tor des Serben wird aufgrund einer Top-Parade von Verwüster verhindert. Dann geht es mit der knappen Führung der Amstettener in die Pause.

Steyr dreht Partie

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Steyrern, die dann auch den Ausgleich erzielen: Stark verliert nach einem kurz gespieltem Abstoß unter Bedrängnis den Ball. Er verliert ihn an einem Steyrer Angereifer und kann sich im Anschluss nur mit einem Foul helfen Elfmeter die Folge! Den Strafstoß verwertet Martinovic in die untere rechte Ecke. Direkt im Anschluss gleich wieder Amstetten! Wale Musa Alli kommt nach einer Hereingabe von rechts etwa 8 Meter vor dem Kasten zum Abschluss. Ihm rutscht die Kugel jedoch über den Schlappen, weshalb es nur Abstoß für die Gäste gibt. Steyr macht es sich dann selbst schwer, denn es gibt Gelb-Rot für Michael Halbartschlager.

Trotz Unterzahl gehen die Gäste dann in Führung: David González Paz steckt den Ball in den Strafraum durch zu Martinović, welcher vorbei an Keeper Verwüster vorbeigeht und aus spitzem Winkel das Leder ins Tor befördert. Damit ist das Spiel gedreht und Amstetten ist gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Nach einer Ecke von rechts verlängert Amstettens Peham am am Fünfer zu Okan Yilmaz, welcher drei Meter vor dem Tor zum Kopfball kommt. Ihn überrascht die Szene aber selbst, weshalb er den Ball nicht auf das Tor bringen kann. Dann müsste es eigentlich der Ausgleich für Amstetten sein: Schagerl mit der Flanke von links in die Box zu Yilmaz. Sein Kopfball in die obere linke Ecke wird allerdings mit einer traumhaften Parade von Staudinger entschärft, doch noch ist die Szene nicht vorbei, denn im Nachschuss kommt der Joker wieder an den Ball, doch abermals rettet Staudinger.

Kurz darauf erneut Okan Yilmaz mit einer Chance: Nach einer Flanke von rechts kommt Yilmaz knapp sieben Meter vor dem Tor zum Kopfball. Er setzt ihn haarscharf über die linke Kreuzecke. Dann ist es aber doch so weit: Kovacec kommt nach einer geklärten Aktion etwa 20 Meter vor dem Tor zum Abschluss. Er setzt seinen Versuch nur gegen den linken Pfosten, doch im Nachschuss ist Peham da und er drückt den Ball schlussendlich über die Linie. Jetzt wird es ganz schwierig für die Vorwärts. In der Schlussphase geht es Hin und Her. Steyr dann mit der Großchance: Martinovic steckt im Strafraum auf Vojic durch, welcher fünf Meter vor Torhüter Verwüster zum Schuss kommt, doch den Ball knapp am Tor vorbeisetzt. Wir sind in der Crunch-Time....Was tut sich noch? Fünf Minuten gibt es wahrscheinlich noch oben drauf. In der Schlussphase gibt es auf beiden Seiten Möglichkeiten, doch es bleibt beim 2:2-Unentschieden.

