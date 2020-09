In der 2. Runde trifft in der HPYBET 2. Liga der FC Mohren Dornbirn 1913 auf den SK Austria Klagenfurt. Und dabei gelingt es dem Gastgeber auch den Klagenfurtern Punkte abzunehmen. Auf das Neue wissen die Dornbirner dabei auf ihre Chance zu lauern. Kurz vor Spielende kommt es dann zum Ausgleich. Der aufgrund der mitgegebenen Taktik dann nicht einmal unverdient erscheint. Die Kärntner haben es schlichtweg verabsäumt schon früher für klare Fronten zu sorgen.

(Florian Prirsch & die Dornbirner schaffen es nach dem GAK, auch gegen Titelmitstreiter Klagenfurt anzuschreiben)

Die Dornbirner werfen alles rein

Den Dornbirnern war es beim Saisonbeginn beim GAK gelungen, mit einer starken Defensiv-Darbietung, alle drei Punkte gutzuschreiben. Demnach ist die Brust bei den Vorarlbergern sehr breit bzw. hat man es vor, auch den Titel-Mitstreiter mehr als nur zu ärgern. Die Klagenfurter sind gegen BW Linz wunschgemäß aus den Startlöchern gekommen. Jetzt hat man es am Schirm, in Dornbirn den zweiten Dreier unter Dach und Fach zu bringen. Und den Klagenfurtern gelingt es auch von Beginn weg die Muskeln spielen zu lassen bzw. die Richtung vorzugeben. Vor allem Julian von Haacke sorgt wenig überraschend mit seinen raffinierten Freistoßvorlagen immer wieder für Aufregung im Gefahrenraum der Hausherren. Nach einer gespielten Viertelstunde nehmen auch die Dornbirner aktiver am Geschehen teil. Lukas Fridrikas gelangt in der 16. Minute zur ersten Torchance für den Gastgeber, die aber Keeper Rico Sygo vereiteln kann. So kommt es, dass sich das Kräfteverhältnis mit Fortdauer die Waage hält. In der 21. Minute hätte Oliver Markoutz den Bann brechen können, aber Dornbirn-Schlussmann Bundschuh agiert ohne Fehl und Tadel. Die Micheu-Truppe hat mittlerweile wieder alles unter Kontrolle, aber die Heimischen verstehen sich weiterhin blendend zu verkaufen. Mit viel Engagment und Einsatzbereitschaft gelingt es den Vorarlbergern das 0:0 in die Halbzeitpause zu bringen.

Klagenfurt muss sich mit Punkt begügen

Gelingt es den Mader-Schützlingen auch im zweiten Durchgang den Gästen die Stirn zu bieten. Was durchaus möglich ist, schon desöfteren hat man bewiesen, dass man versteht auf die Chance zu warten und die dann auch zu nützen. Aber in der 54. Minute zappelt das Spielgerät dann erstmalig in des Dornbirner Kasten. Eine Markoutz-Flanke kann Keeper Bundschuh, nicht genug abwehren, so kommt das Leder zu Patrick Greil, der mit einem wuchtigen starken Abschluss für das 0:1 sorgt. Jetzt sind die Gäste auf den Geschmack gekommen. Das gesteckte Ziel lautet nun mit einem zweiten Treffer soweit für klare Fronten zu sorgen. Aber nach einer gespielten Stunde hätte es auch gut und gerne 1:1 stehen. Aber ein Domig-Hammer verfehlt, zum Glück für die Kärntner, knapp sein Ziel. Gelingt es dem Gastgeber jetzt noch einmal den Turbo zu zünden und die drohende Niederlage abzuwenden? Und tatsächlich, es kommt zu prickelnden Strafraum-Situationen, wie die von Fridrikas in der 72. Minute, der die Möglichkeit auf das 1:1 vorfindet. Aber in der 85. Minute können sich die Dornbirner für ihre Bemühungen doch noch belohnen. Egzon Shabani ist es, der mit dem späten Ausgleich verantwortlich zeichnet. In den Schlussminuten brennt noch einmal der Hut in der Box der Hausherren. Aber mit vereinten Kräften schafft man es letztlich, diesen einen Punkt festzuhalten - Spielendstand: 1:1. In der nächsten Runde gastiert Dornbirn am Samstag, 26. September um 20:00 Uhr in Amstetten. Die Klagenfurter besitzen bereits am Tag davor mit der Startzeit um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen die Young Violets.

FC DORNBIRN - SK AUSTRIA KLAGENFURT 1:1 (0:0)

Birkenwiese, 500 Zuseher, SR: Achim Untergasser (OÖ)

FC Dornbirn: Bundschuh, Jokic, Malin, Prirsch, Allgäuer, Nussbaumer (65. Zimmerschied), Shabani (86. Friedrich), Joppi (86. Gurschler), Domig, Fridrikas (86. Kircher), Katnik (78. Mujic)

SK Austria Klagenfurt: Sygo, Romero, Gkezos, Freissegger, Mahrer, Greil (76. Hadzic), von Haacke (76. Saravanja), Cvetko, Rusek, Markoutz (65. Jaritz), Pink (65. Pecirep)

Torfolge: 0:1 (54. Greil), 1:1 (85. Shabani)

Gelbe Karten: Domig bzw. von Haacke, Freissegger

stärkste Spieler: Bundschuh, Prirsch, Domig bzw. Romero, Cvetko

Stimmen zum Spiel:

Markus Mader, Trainer Dornbirn:

"Wir haben uns hervorragend verkauft bzw. haben wir uns diesen einen Punkt redlich verdient. Vor allem die mentale Stärke meiner Mannschaft hat mir sehr imponiert."

Robert Micheu. Trainer Klagenfurt:

"Mit der Leistung war ich durchaus zufrieden. Aber was das Ergebnis anbelangt, haben wir doch zwei Punkte liegengelassen. Wir müssen da einfach abgebrühter auftreten, dann kann man auch einmal ein Gegentor hinnehmen."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo