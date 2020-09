In der 2. Runde treffen in der HPYBET 2. Liga der SV Horn auf den FC Liefering. Und dabei kommt es dazu, dass die Jungbullen praktische über die gesamte Spieldistanz hinweg, das dominierende Team sind. Trotzdem kommt es in der zweiten Hälfte dazu, dass die Horner kurzzeitig ausgleichen können. Aber den Lieferingern gelingt es sehr bald wieder, diese Schieflage zu korrigieren. Als einzige Mannschaft weisen die Salzburger als Tabellenführer nun sechs Punkte auf.

(12. Spielminute: Antonio Azinovic legt Chikwubuike Adamu im Strafraum. Der Gefoulte selbst trifft dann mit dem Strafstoß zum 0:2)

Die Jungbullen sind das federführende Team

Völlig offen erscheint diese Begegnung, die Horner kreuzen dabei mit den Lieferingern die Klingen. Den Waldviertlern ist es beim Auftakt im fernen Lustenau gelungen, mit dem 1:1-Remis, einen Punkt zu verbuchen. Demzufolge sehen sich die Niederösterreicher auch durchaus imstande, jetzt den ersten vollen Erfolg erreichen zu können. Aber mit den jungen Lieferingern bekommt man eine harte Nuss vorgesetzt. Den Start können die Jungbullen mit dem 3:0-Heimsieg gegen Neuling Rapid II erfolgreich gestalten. Von Beginn an ist es die Salzburger "Talenteschmiede", die mit einer Raumaufteilung zu Werke geht, die die Hausherren ordentlich stresst. Nach nur 6. Minuten kommt es bereits zu den ersten Aufregern vor dem Tor der Borodjuk-Truppe. Stosic mit einem Schuss, der knapp vorbei geht und Affengruber mit einem überhasteten Kopfball sind dabei die Protargornisten. Aber in der 8. Minute kommt es zum 0:1: Adamu bedient Benjamin Sesko, der aus 16 Metern trocken einschießt. 12. Minute: Azinovic legt Adamu im Strafraum, der Gefoulte selber verwandelt den Elfmeter sicher zum 0:2. Was die Horner frühzeitig in eine Position bringt, die man auch als Herkulesaufgabe titulieren kann. Nach einer halben Stunde kommen die Waldviertler einigermaßen zum durchatmen. Aber Liefering ist und bleibt brandgefährlich. Wieder ist es Nikola Stosic, dessen Schuss in der 33. Minute nur knapp vorbeistreicht. Aber mit der ersten Horner Torgelegenheit steht es dann plötzlich 1:2. Der Brasilianier Patrick trifft dabei sehenswert aus der Distanz in den Winkel. Ab geht es in die Halbzeitpause.

Die Horner Hoffnungen waren von kurzer Dauer

Das späte Anschlusstor bringt es mit sich, dass die Spannung nun im zweiten Durchgang durchaus noch am Leben ist. Wenngleich man es den Lieferingern zubilligen muss, jederzeit einen Zahn zulegen zu können. Das haben die Svensson-Schützlinge dann gleich nach Wiederbeginn auch augenscheinlich vor. Der Plan ist es, mit einem weiteren Tor wieder für mehr Ruhe im Spiel zu sorgen. In der 54. Minute versucht es dann der 17-jährige Däne Kjaergaard mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Aber Horn-Schlussmann Luka Bilobrk lässt sich dieses mal nicht überraschen. Augenblicke später ist es Amar Dedic, der das Waldviertler Gehäuse nur knapp verpasst. Aber der Gastgeber zeigt Steher-Qualitäten. Denn in der 63. Minute gelingt es Jürgen Bauer, der Entschlossenheit an den Tag legt, tatsächlich auf 2:2 auszugleichen. Die Lieferinger sind die letzten neun Punktspiele unbesiegt geblieben. Geht da etwa eine stolze Serie zu Ende? Aber die Jungbullen erhöhen sofort die Taktzahl, mit nur einem Zähler will man die Heimreise nicht antreten. Was soviel heißt, dass auf die Hausherren wohl noch eine stürmische Schlussviertelstunde wartet. 81. Minute: Prass bringt einen Pass zur Mitte, dort trifft der eben erst eingewechselte Mamadou Sangare mit seinem ersten Ballkontakt zum 2:3. Eine Minute später brilliert Nicolas Seiwald mit einer sehenswerten Einzelaktion - 2:4. Zwei Treffer die sich aufgrund der Lieferinger Überlegenheit angekündigt haben - zugleich dann auch der Spielendstand. In der nächsten Runde empfängt Horn am Freitag, 25. September um 18:30 Uhr die Lafnitzer. Liefering besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Innsbruck.

SV HORN - FC LIEFERING 2:4 (1:2)

Waldviertler Volksbank-Arena, 250 Zuseher, SR: Felix Ouschan (Vlbg.)

SV Horn: Bilobrk, Karamatic, Azinovic. Horvat (46. Pirkl), Bauer, Sittsam, Muminovic, Sporn (72. Lasheen), Patrick (83. Eler), Cheukoua, Schimandl (32. Toro)

FC Liefering: Antosch, Dedic, Adamu (88. Schiestl), Sucic, Seiwald, Kjaergaard (64. Aigner), Major (88. Wallison), Stosic (46. Prass), Oroz, Sesko (80. Sangare), Affengruber

Torfolge: 0:1 (8. Sesko), 0:2 (12. Adamu/Elfer), 1:2 (43. Patrick), 2:2 (63. Bauer), 2:3 (81. Sangare), 2:4 (82. Seiwald)

Gelbe Karten: Azinovic bzw. Oroz, Affengruber

stärkste Spieler: Bauer, Azinovic bzw. Oroz, Seiwald, Dedic

Stimme zum Spiel:

Bo Svensson, Trainer Liefering:

"Seltsames Spiel, beide Halbzeiten waren in gute und schlechte Phasen für uns aufgeteilt. Wir haben sehr gut angefangen, das Spiel klar dominiert und sind auch 2:0 in Führung gegangen. Mitte der ersten Halbzeit haben wir dann den Zugriff verloren, waren nicht mehr so klar und haben den Gegner eingeladen. Das ging im zweiten Durchgang weiter. Wir waren zu passiv und zweikampfschwach, verdienterweise kam der Ausgleich. Mit ein paar Wechseln kamen Impulse von der Bank, so drehten und gewannen wir das Spiel. So ein Match nach dem 2:2 noch zu gewinnen, war positiv. Die Spieler, die reingekommen sind, waren entscheidend heute."

