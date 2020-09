Die Young Violets Austria Wien empfingen in der 2. Liga den GAK 1902, beide Mannschaften konnten in der ersten Runde keinen vollen Dreipunkterfolg einfahren. Deshalb wurde das Spiel von beiden Seiten mit Spannung erwartet, nach dem 1:1 Unentschieden bei den Juniors Oberösterreich war heute alles auf Sieg eingestellt. Der GAK 1902 wollte nach der bitteren Niederlage gegen den FC Dornbirn unbedingt am heutigen Spieltag die Gastgeber in die Schranken weisen. Rund 450 Besucher kamen in die Generali-Arena in Favoriten und sahen eine klare Angelegenheit für die Rotjacken aus Graz. Als Schiedsrichter fungierte Oliver Drachta aus Oberösterreich, ihm zur Seite standen die beiden Herren Hapib Tekeli und Gökhan Orhan aus dem Burgenland.

Die erste Halbzeit bringt ein rassiges, schnelles Spiel auf hohem Niveau mit vielen Chancen auf beiden Seiten

Violett gegen Rot ein Spiel mit viel Tradition, ein Hauch von Nostalgie lag in der Generali-Arena in der Luft. Viele Zuseher erinnern sich noch an die heissen Partien der Wiener Austria gegen den GAK in der Bundesliga im alten Horr-Stadion. In den ersten fünf Minuten passierte allerdings am Platz nicht viel, beide Teams starteten sehr vorsichtig und agierten und warteten ab. Den ersten Torschuss in diesem Spiel geben die Young Violets ab, Csaba Mester setzt einen Weitschuß aus ca. 25 Metern knapp über das Gehäuse. Fünf Minuten später setzen die Gastgeber noch einen Schuß aus der zweiten Reihe ab, Matthias Braunöder zieht ab, der Ball geht aber knapp vorbei. Zwei Minuten darauf wird es das erstemal gefährlich im Stafraum der Violetten. Ein wunderschöner Lupfer in den 16er erreicht Dominik Hackinger, er versucht es mit einem Heber über den Torhüter, ein Verteidiger kann den Ball aber auf der Linie klären. Scheinbar wurden die Gastgeber nach dieser Chance wachgerüttelt, sie übernehmen jetzt das Spiel und werden immer stärker, vergeben aber in dieser Spielphase einige hochkarätige Tormöglichkeiten. Jetzt riecht es förmlich nach dem 1:0 für die Gastgeber, aber der GAK macht überraschenderweise den 0:1 Führungstreffer. In der 33. Spielminute bringt Marco Perchthold einen Ball von links in den Rücken der Violets-Abwehr, Thomas Fink nimmt die Kugel volley und es klingelt im Kasten, ein sehr schönes Tor. Jetzt wendet sich das Blatt, die Gäste aus Graz übernehmen das Ruder und kommen nur eine Minute nach der Führung zur nächsten dicken Chance durch Slobodan Mihajlovic, er findet aber in Keeper Ammar Helac seinen Meister. Nächste Spielminute, wiederum ist es Mihajlovic, diesmal landet sein Schuß aus wenigen Metern an der Querlatte. Das Spiel wird jetzt immer stärker, Powerfussball mit vielen spielerischen Akzenten steht am Programm. In der 40. Minute schafft der Jung-Austrianer Csaba Mester nicht, den Ball über die Linie zu drücken. So holt der Schiedsrichter beide Teams beim Stand von 0:1 in die Kabine.

In einer Drangperiode der Heimelf schlagen die Gäste zu

Nach Wiederanpfiff beginnt die Partie gleich wie in der ersten Halbzeit, ein Gegenseitiges Abtasten ist angesagt. Bis zur 59. Minute dauert es, bis die Besucher wieder eine Torchance sehen, der violette Muharem Huskovic schießt aber knapp vorbei. In der 62. Minute versucht ein Verteidiger der Rotjacken einen Rückpass zu seinem Torhüter, der Austrianer Anour El Moukhantir schnappt sich die Kugel überspielt lässig den Torhüter und schiebt die Kugel elegant ins Gehäuse, neuer Spielstand 1:1. Jetzt gehts weiter in Richtung GAK-Tor, Niels Hahn tänzelt die gesamte GAK-Abwehr aus zieht aus 12 Metern ab und der Ball landet leicht abgefälscht im Tor der Gäste und es steht 2:1. In der 67. Minute kommt Dominik Hackinger etwas glücklich im gegnerischen Strafraum zum Ball, er bedankt sich und trifft zum 2:2 Ausgleich. In der 73. Minute sind jetzt wieder die Gastgeber dran, Can Keles setzt einen Stanglpass von links auf die erste Stange, Muharem Huskovic setzt das Spielgerät aber neben das Tor. Im Gegenzug kommt der Ball zu Thomas Fink, auf Seiten der Auswärtsmannschaft, dieser versucht es mit einem Distanzschuss und der Ball zappelt zum 2:3 im Netz. Die Begegnung wird in den letzten Minuten immer spannender, die Gastgeber drängen auf den Ausgleich, die Gäste aus Graz geben aber das Spiel nicht mehr aus der Hand. In der Nachspielzeit sorgt Austrias Stefan Radulovic noch für Aufregung, nach einem Foul im eigenen 16er kassiert er die Gelb-Rote Karte und der Unparteiische zeigt völlig zurecht auf den Elfmeterpunkt. Sebastian Gantschnig übernimmt die Verantwortung und fixiert den 2:4 Auswärtssieg für den GAK 1902.

Gernot Plassnegger feiert mit seinem GAK den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft.

YOUNG VIOLETS - GAK 1902 2:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 (33. Fink), 1:1 (62. Moukhantir), 2:1 (63. Hahn), 2:2 (67. Hackinger), 2:3 (74. Fink), 2:4 (91. Gantschnig)

Startformation:

Young Violets: Ammar Helac- Pascal Macher, Lukas Prokop, Stefan Radulovic, Matthias Braunöder - Niels Hahn, Can Keles, Muharem Huskovic, Anouar El Moukhantir (K), - Matteo Meisl, Csaba Mester

GAK 1902: Christoph Nicht - Stephan Palla, Marco Sebastian Gantschnig, Josef Weberbauer, Benjamin Rosenberger - Slobodan Mihajlovic, Gerald Nutz, Dominik Hackinger, Marco Perchtold (K), Thomas Fink - Petar Zubak

Schiedsrichter: Drachta (OÖ), Tekeli, Orhan (Bgld.)

Generali-Arena, 450 Besucher

by René Dretnik

Foto: RiPu