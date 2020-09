In der 2. Runde der Hybet 2. Liga empfing der FC Wacker Innsbruck den Floridsdorfer AC Wien auf dem Innsbrucker Tivoli. 1585 euphorische Innsbrucker Fans wollten ihr Team zum Sieg peitschen, die Gastgeber drücken auch ordentlich auf die Tube, nutzen aber ihre Vielzahl an Chancen nicht. Der FAC tut sich gegen spielerisch starke Innsbrucker sehr schwer, kommt auch zu einigen Tormöglichkeiten, zählbare Erfolge bleiben aber aus. Die Begegnung endet mit einem torlosen Unentschieden, über das sich die Heimischen noch länger Gedanken machen werden. Als Schiedsrichter des Spiels war heute Florian Jäger im Einsatz.

Wacker Innsbruck scheitert am Abwehrbollwerk des FAC

Von der Papierform her, war das Spiel eigentlich eine klare Angelegenheit für die Gastgeber. Der Favorit startete auch gleich von Beginn an mit tollem Angriffsfussball und erarbeitete sich eine Vielzahl an Torchancen. Die Gäste aus Favoriten hingegen waren total defensiv eingestellt und rührten vom Start weg Beton an. Gefährliche Aktionen laufen immer wieder über die rechte Seite der Innsbrucker, der brasilianische Stürmer Ronivaldo scheitert aber immer am eigenen Unvermögen bzw. am gegenerischen Torhüter. Die Gäste werden wenn überhaupt nur durch Standardsituationen gefährlich und eine abgerissene Flanke führt zum einzigen Torschuß in den Anfangsminuten. Wacker versemmelt viele Möglichkeiten und macht so die Floridsdorfer immer stärker, ab der 35. Minute können auch sie einige tolle Möglichkeiten verbuchen. Das Spiel geht trotzdem mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, zum Unmut der Innsbruck-Fans, die ihre Mannschaft mit Pfeifkonzerten in die Kabine begleiten.

Ronivaldo hat sein Visier heute nicht richtig eingestellt

Nach Wiederbeginn bietet sich den Besuchern ein ähnliches Bild, Wacker versucht drängt weiter auf den Siegestreffer, der FAC agiert zögerlich und abwartend. Nahezu im Minutentakt wird es im Strafraum der Gäste gefährlich, immer wieder bietet sich für Ronivaldo eine Tormöglichkeit. Das Spiel wird ab der 58. Minute etwas langsamer, dafür wachen die Fans auf und supporten ihr Team den FC Wacker Innsbruck. "Ho Ruck Innsbruck", ein Schlachtruf aus vergangener Zeit am Tivoli bleibt heute aber ungehört, soviele Torchancen wie Innsbruck heute vorgefunden hat, reichen normalerweise für zwei Spiele, die Begegnung endet mit einem enttäuschenden 0:0 aus Sicht der Gastgeber. Die Gäste freuen sich zumindesten über den ersten Punkt in der laufenden Meisterschaft.

Der FAC mit Mirnes Becirovic rührt heute Beton an und holt so einen Punkt in Innsbruck.

FC WACKER INNSBRUCK - FLORIDSDORFER AC 0:0

Innsbruck, 1585 Zuseher, Jäger

Startaufstellung:

FC Wacker Innsbruck: Marco Knaller - Markus Wostry, Darijo Grujcic, Lukas Hupfauf (K), Thomas Kofler - Florian Jamnig, Abdoul Karim Conte, Raphael Galle, Fabio Viteritti, Atsushi Zaizen - Ronivaldo Bernardo Sales

Floridsdorfer AC: Belmin Jenciragic - Bernhard Fila, Christian Bubalovic, Tin Plavotic, Mirnes Becirovic (K) - Tolga Günes, Nico Pichler, Marco Sahanek, Lukas Skrivanek - Nils Zatl, Anthony Schmid

by René Dretnik

Foto: GEPA Pictures