Der SV Licht Loidl Lafnitz empfing den SKU Amstetten. Schauplatz der Begegnung in der Hybet 2. Liga war der Sportplatz in Lafnitz, die 600 Besucher sahen ein ausgeglichenes Spiel mit etwas mehr Ballbesitz der Gastgeber. Nach einer spektakulären ersten Hälfte gingen es beide Teams in puncto Tore im zweiten Durchgang etwas ruhiger an, am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 2:2 Unentschieden. Für Lafnitz war dies nun bereits das siebente Spiel ohne Niederlage, Amstetten baute die Serie auf acht Spiele aus. Das Schiedsrichtertrio Harald Lechner, Andreas Heidenreich und Sara Telek hatten die Partie gut im Griff.

600 Zuseher sahen vier Tore und zahlreiche gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit

Ein Spiel unter besonderen Umständen war die Begegnung zwischen den beiden Teams. Auf Seiten der Gastgeber traf heute Daniel Gremsl auf seinen Ex-Verein Amstetten für den er insgesamt 27 Spiele absolvierte, auf der Gegenseite trug Christian Lichtenberger heute erstmals das Amstetten-Trikot gegen seinen Ex-Klub Lafnitz. Die letzten vier direkten Duelle zwischen SV Licht Loidl Lafnitz gegen SKU Amstetten endeten nur einmal mit einem Sieger. Dreimal wurden die Punkte jeweils gerecht geteilt, allesamt mit einem 1:1 Endstand, es roch also auch heute wieder nach einem Unentschieden, zumindesten wenn man den Statistikern Glauben schenkte. Die beiden Teams hielten nichts von Statistik, sowohl der Lafnitzer Coach Philipp Semlic wie auch der Amstettner Trainer Joachim Standfest hatten ihre Akteure auf Sieg eingeschworen. In der 2. Minute hatten die Steirer bereits ihren ersten guten Angriff: Christoph Kröpfl will den Ball von links nach Innen ablegen, aber ein Amstettner Abwehrspieler bekommt im letzten Moment noch ein Bein dazwischen und kann schlimmeres verhindern. Zwei Minuten später befindet sich Amstetten jetzt das erste Mal im Strafraum der Gastgeber. Eine hohe Flanke gelant auf David Peham, er setzt sich im Zweikampf durch und bringt per Kopf einen Abschluss auf den Kasten, diesen Versuch kann Andreas Zingl im Heimtor jedoch ohne Probleme sicher aufnehmen. Im Minutentakt erspielen beide Mannschaften Chance um Chance, die Besucher sehen ein sehr spannendes und attraktives Fussballspiel. In der 10. Minute wird der schnelle Abwehrspieler, im Dress von Amstetten, Sebastian Dirnberger, stark angespielt, er setzt sich durch und lässt dem Lafnitzer Goalie keine Chance und versenkt den Ball eiskalt zum 0:1 in den Maschen! Der doch der Jubel währt nur kurz, im Gegenzug lässt Martin Kriezner seinen Gegenspieler auf der linken Seite stehen, spielt einen flachen Pass auf den im Strafraum vollkommen alleingelassenen Christoph Kröpfl und dieser schiebt die Kugel ganz locker ins Netz und stellt auf 1:1. Beide Teams nehmen jetzt ein wenig das Tempo aus dem Spiel und verlagern die Spielszenen ins Mittelfeld. Trotzdem sind beide Teams immer wieder sehr gefährlich im gegnerischen Strafraum anzutreffen. Bis zur 31. Minute müssen sich die Zuseher aber noch gedulden, ehe sie das nächste Tor sehen. Torschütze ist die Nr. 30 Milos Jovicic, Der ganz stark aufspielende Martin Krienzer glankt aus dem Stand beim Strafraumeck in den gegnerischen 16er, Milos Jovicic steht genau richtig und bringt mit einem wuchtigen Kopfball seiner Lafnitzer mit 2:1 in Führung. Die Gäste lassen sich das aber nicht bieten und erzielen in der 38. Minute den 2:2 Ausgleich. Der Ex-Lafnitzer Lichtenberger dringt links in den Strafraum ein und gibt eine gefühlvolle Flanke auf David Peham in den Strafraum. So eine Chance lässt sich ein Stürmer mit seiner Qualität natürlich nicht nehmen und trägt sich somit in die Schützenliste ein. Kurz vor der Halbzeitpause hätte Lafnitz den Sack noch zumachen können, zwei Möglichkeiten bleiben aber ungenützt. Mit dem Pausenstand von 2:2 dirigiert der Unparteiische beide Mannschaften zum Pausentee.

Der zweite Durchgang bleibt unspektakulär und es fällt auch kein Tor mehr

Die zweite Hälfte beginnt so, wie die erste geendet hat, nur mit dem Unterschied, dass die Gäste aus Amstetten jetzt zu den besseren Chancen gelangen. Ab der 60. Minute ist es dann aber mit zählbaren Möglichkeiten auf beiden Seiten vorbei. Es scheint, dass sowohl Lafnitz als auch Amstetten mit dem Unentschieden ihr Ausgedinge finden. Trotz fünfminütiger Nachspielzeit fällt in Lafnitz kein Tor mehr und das Match endet mit 2:2.

Amstettens David Peham darf auch heute wieder jubeln, er erzielt den 2:2 Ausgleichstreffer

SV LAFNITZ - SKU AMSTETTEN 2:2 (2:2)

Torfolge: 0:1 (10. Dirnberger), 1:1 (11. Kröpfl), 2:1 (31. Jovicic), 2:2 (38. Peham)

Startaufstellung:

SV Licht Loidl Lafnitz: Andreas Zingl (K) ; 04 - Stefano Umjenovic ; 07 - Christoph Gschiel ; 09 - Martin Krienzer ; 10 - Daniel Gremsl ; 14 - Mario Kröpfl ; 15 - Georg Grasser ; 27 - Florian Harald Prohart ; 30 - Milos Jovicic ; 31 - Philipp Siegl ; 80 - Christoph Kröpfl

SKU Amstetten: Dennis Verwüster ; 09 - David Peham ; 12 - Lukas Deinhofer ; 13 - Matthias Wurm (K) ; 14 - Daniel Scharner ; 16 - Wale Musa Alli ; 27 - Sebastian Dirnberger ; 30 - Marco Stark ; 33 - Patrick Puchegger ; 46 - Dino Kovacec ; 77 - Christian Lichtenberger

by René Dretnik

Foto: SKU/Dostal