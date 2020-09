In der 3. Runde trifft in der HPYBET 2. Liga der FC Liefering auf den FC Wacker Innsbruck. Und dabei gelingt es den "Jungbullen" den dritten Sieg gutzuschreiben. Was auch, aufgrund des Spielverlaufs, völlig verdient war. Aber anscheinend ist es so, dass Zähler gegen die spielstärkste Truppe in der Liga, sowieso "nur" Bonuspunkte darstellen. Die Innsbrucker stehen auf verlorenen Posten. Bei etwas mehr Nachdruck wäre der Lieferinger Heimsieg, auf regennassen Terrain, wohl noch um einiges höher ausgefallen.

(Die Lieferinger setzen den Erfolgslauf gegen Innsbruck fort. 10 Siege und ein Remis, so lautet nun die vorzeigwürdige Bilanz)

Innsbruck kommt kaum zur Geltung

Beim Rundenschlager trifft der Tabellenführer auf den Zweiten. Die Lieferinger sind das einzige Team, das bislang das Punktemaximum aufweist. Die Innsbrucker, die noch ohne Gegentor dastehen, haben aber vor, das zu ändern. Will man den „Jungbullen“ tatsächlich ein Haxl stellen, bedarf es aber einer außerordentlichen Darbietung. Bei nasskaltem Herbstwetter warten die Hausherren nicht lange zu und sind bemüht, sich vom Start weg entsprechend in Szene zu setzen. Mit geradlinigen Direktspiel, wie man es gewohnt ist von den Svensson-Schützlingen, werden die Innsbrucker bereits in den Anfangsminuten in die Defensive gedrängt. Aber mit dem ersten vorgetragenen Angriff in der 9. Minute, lassen auch die Bierofka-Mannen erkennen, dass man das Zeug zum Toreschießen besitzt. Aber mit den besserern Spielanteilen ausgestattet sind die Lieferinger, die sich jedoch an der Verteidigung der Tiroler die Zähne ausbeißt. 18. Minute: Alexander Prass versucht es mit einem Distanzschuss, der an die Innsbrucker Außenstange klatscht. 26. Minute: Nach einer Prass-Freistoßvorlage setzt David Affengruber seinen Kopfball knapp neben das Gästetor. So gesehen sind die Innsbrucker bei Dauerregen mit dem Unentschieden gut bedient. "Alleinunterhalter" Ronivaldo war bei der Lieferinger Hintermannschaft soweit bestens aufgehoben - Halbzeitstand: 0:0.

Liefering sorgt für klare Fronten

Die "Jungbullen" werden im zweiten Durchgang wohl einen Gang höher schalten müssen bzw. wird es nötig sein, den Einfalls-Reichtum wiederum zu forcieren, will man einen weiteren vollen Punktezuwachs, gutschreiben. Von den letzten 10 Punktspielen können die Lieferinger bei 38:12-Toren, gleich neun gewinnen, nur gegen die Rieder remisiert man. 49. Minute: Auf das Neue glänzt Alex Prass als Vorbereiter. Aber Adamu findet dann in Innsbruck-Keeper Marco Knaller seinen Meister. Nur zwei Minuten später kommt es aber zum 1:0. Nach einem Seiwald-Corner kommt das Spielgerät über Umwegen zu Sebastian Aigner, der nicht lange fackelt und im Strafraum trocken zur Führung abzieht. Vom Meisterschafts-Mitfavoriten kommt auch in weiterer Folge sehr wenig. Innsbruck ist nur damit beschäftigt, den Spielfluß der Heimischen zu unterbrechen, dabei vergisst man, auch selber Akzente zu setzen. Nach einer Stunde Spielzeit nimmt die Partie aber so richtig Fahrt auf. Zuerst setzt Adamu die Kopfball-Chance auf das 0:2 in den Sand. Im Gegenstoß schrammen dann Joppich und Jamnig nach einem Eckball nur knapp am Ausgleich vorbei. Was mit sich bringt, dass in der folgenden Schlussviertelstunde wesentlich mehr Pfeffer im Spiel ist. 75. Minute: Wieder zirkelt Nicolas Seiwald einen Corner brandgefährlich zur Mitte, Defender Alois Oroz ist mit dem Kopf zur Stelle - 2:0. Diesen Zweitore-Vorsprung schaukeln die Heimischen dann soweit problemlos über die noch verbleibende Distanz - Spielendstand: 2:0. In der nächsten Runde gastiert Liefering am Dienstag, 29. September um 18:30 Uhr bei den Juniors OÖ. Innsbruck besitzt dann um 20:25 Uhr das Heimrecht gegen Lustenau.

FC LIEFERING - FC WACKER INNSBRUCK 2:0 (0:0)

Das. Goldberg Stadion Grödig, 250 Zuseher, SR: Oliver Fluch (NÖ)

FC Liefering: Antosch, Oroz, Dedic, Seiwald, Kjaergaard (89. Reischl), Major (89. Wallison), Prass, Aigner, Affengruber, Adamu (69. Svoboda), Sesko (88. Schiestl)

FC Wacker Innsbruck: Knaller, Wostry, Grujcic, Joppich (76. Köchl), Kofler (76. Gründler), Jamnig, Conte, Galle, Viteritti, Zaizen (46. Faleye), Ronivaldo (86. Ibrisimovic)

Torfolge: 1:0 (51. Aigner), 2:0 (75. Oroz)

Gelbe Karte: Conte (Innsbruck)

stärkste Spieler: Seiwald, Prass, Dedic bzw. Viteritti

Stimme zum Spiel:

Demnächst ...

ZUM 2. Liga Live Ticker

Photocredit: GEPApictures/Harald Steiner

by: Ligaportal/Roo