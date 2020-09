In der 3. Runde trifft in der HPYBET 2. Liga der SKU Ertl Glas Amstetten auf den FC Mohren Dornbirn 1913. Und dabei hat es voll und ganz den Anschein, dass Amstetten den ersten Saisondreier unter Dach und Fach bringt. Aber die 3:0-Pausenführung bringen die Heimischen dann nicht über die Runden. Eben weil Dornbirn den Selbstglauben niemals aufgibt und sensationell zurückfightet. Der Mann der dabei im Scheinwerferlicht steht, ist Lukas Fridrikas, der für alle drei Dornbirner Treffer verantwortlich zeichnet.

(Lukas Fridrikas war der "Man of the match". Der Dornbirner wandelte einen 0:3-Pausen-Rückstand im Alleingang in ein 3:3-Unentschieden um)

Das Duo Alli/Peham ist nicht zu stoppen

Beide Mannschaften haben zufriedenstellend aus den Startlöchern gefunden bzw. steht man noch ungeschlagen da. Während Amstetten gegen Steyr und in Lafnitz jeweils mit 2:2 remisiert, gelingt es Dornbirn beim GAK und gegen Klagenfurt starke vier Zähler auf die Seite zu bringen. Das Spiel beginnt dann damit, dass beide Mannschaften ihr Heil in der Offensive suchen. Das Mittelfeld wird beiderseits rasch überbrückt, um schnellstmöglich in das letzte Drittel vorzustoßen. So entwickelt sich auch ein flott geführtes Samstagabend-Spiel. In der 7. Minute geht Dornbirn beinahe in Führung, nach einem Cornerball klatscht das Leder nach einem Joppi-Kopfball aber auf Aluminium. Im Gegenstoß geht es dann ratzfatz - in letzter Instanz bedient Peham den Nigerianer Wale Alli, der für das 1:0 sorgt. Bereits in der 11. Minute kommt es zum 2:0, diesmal ist Alli der Vorbereiter, den Rest erledigt David Peham per Kopf. Dieser Doppelschlag hinterlässt natürlich Spuren bei den Vorarlbergern. Plötzlich stagniert das Spiel nach vorne, Amstetten hat alles unter bester Kontrolle. In der 28. Minute versucht es Lichtenberger aus der Distanz, aber Dornbirn-Keeper Bundschuh agiert ohne Fehl und Tadel. 35. Minute: Wieder das schon bewährte Muster. Alli mit dem Flankenball auf Peham, der zum 3:0 einnickt. Mit diesem Spielstand geht es auch in die Halbzeitpause.

Fridrikas mit dem lupenreinen Hattrick

Angesichts des deutlichen Vorsprungs scheint der Zug für die Mader-Truppe wohl schon abgefahren zu sein. Es sei denn es gelingt ein rasches Anschlusstor, gegen ein Amstetten, das bislang sehr souverän aufgetreten ist. Zur ersten Tormöglichkeit gelangen die Gäste gleich in der 47. Minute. Katnik stellt dabei Tormann Verwüster mit einem Kopfball auf den Prüfstand. Und die Gäste bleiben drauf bzw. versucht man sich in der Hälfte der Niederösterreicher festzusetzen. Und tatsächlich, den Dornbirnern gelingt in der 51. Minute das Anschlusstor zum 3:1. Lukas Fridrikas nimmt Maß, aus gut und gerne 20 Metern Entfernung versenkt er punktgenau einen präzisen Freistoßball. Jetzt waren auch die Standfest-Mannen wieder aufgefordert, mehr für das Spiel beizutragen. Aber "Angriff ist die beste Verteidigung" - die Gäste werfen jetzt noch einmal alles verfügbare nach vorne. Aber nach einer gespielten Stunde ist Amstetten wieder Herr der Lage. In der 68. Minute kommt es auch fast zum 4:1, aber Keeper Bundschuh pariert einen Dirnberger-Kracher. Dann kommt die 73. Minute: Verwüster verrammt Fridrikas im Strafraum, den dafür zurecht verhängten Elfmeter versenkt der Gefoulte selbst, im zweiten Versuch, zum 3:2. Jetzt beginnen die Hausherren bedrohlich zu wanken. 87. Minute: Alli legt den eingewechselten Mujic im Strafraum - wieder ist es Fridrikas, der den Strafstoß zum 3:3 verwandelt - zugleich in einer packenden Partie auch der Spielendstand. In der nächsten Runde gastiert Amstetten am Dienstag, 29. September um 18:30 Uhr bei BW Linz. Dornbirn besitzt dann am Tag darauf mit der Startzeit um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen den Liganeuling Rapid II.

SKU AMSTETTEN - FC DORNBIRN 3:3 (3:0)

Ertl Glas Stadion, 700 Zuseher, SR: Rene Eisner (Stmk.)

SKU Amstetten: Verwüster, Deinhofer (84. Neumayer), Dirnhofer, Stark, Puchegger, Wurm, Offenthaler (52. Scharner), Kovacec (67. Schagerl), Lichtenberger (67. Holzer), Peham, Alli

FC Dornbirn: Bundschuh, Jokic, Malin, Allgäuer (46. Friedrich), Kircher, Joppi (79. Prirsch), Domig, Nussbaumer (46. Gurschler), Shabani (79. Zimmerschied), Fridrikas, Katnik (70. Mujic)

Torfolge: 1:0 (7. Alli), 2:0 (11. Peham), 3:0 (35. Peham), 3:1 (51. Fridrikas), 3:2 (73. Fridrikas/Elfer), 3:3 (87. Fridrikas/Elfer)

Gelbe Karten: Stark, Verwüster bzw. Joppi, Fridrikas, Gurschler

stärkste Spieler: Dirnhofer, Peham bzw. Fridrikas, Bundschuh

Stimme zum Spiel:

Klaus Stocker, Co-Trainer Dornbirn:

"Im ersten Abschnitt haben wir unsere Tugenden weitgehendst völlig vermissen lassen. Aber nach dem Seitenwechsel hat die Mannschaft dann tolle Moral an den Tag gelegt. Den einen Punkt haben wir uns schlussendlich auch redlich verdient."

ZUM 2. Liga Live Ticker

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo