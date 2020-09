Am Freitagabend kam es im Rahmen der dritten Runde in der zweiten Liga zum Duell zwischen dem SV Horn und dem SV Lafnitz. Die Gäste gingen als Favorit in die Partie und konnten sich knapp aber doch mit 1:0 durchsetzen. Das Tor fiel bereits in der ersten Halbzeit. Lafnitz liegt damit nach drei Spielen bei sieben Punkten und ist weiterhin unbesiegt.

Führung für Lafnitz

Die ersten Minuten sind im Waldviertel gespielt und der SV Horn kommt gleich richtig gefährlich vor das Tor, doch Keeper Andreas Zingl kann sich bei einem Abschluss aus gut elf Metern toll auszeichnen. Dann aber die Steirer mit dem 1:0: Ein Eckball kommt von rechts in die Mitte. Der Ball wird auf die zweite Stange verlängert und kommt zu Milos Jovicic, dieser zieht aus acht Metern flach ab und der Ball passt. Mit der Führung im Rücken wollen die Lafnitzer nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch wenn die Steirer das Spiel weitgehend kontrollieren. Horn wird momentan kaum mal richtig zwingend. Das Spiel plätschert aktuell weitgehend ereignislos so vor sich hin. Dann aber doch ein toller Freistoß der Horner - ein Versuch aus 17 Metern, zentrale Position - knapp vorbei. Kurz darauf pfeift der Schiedsrichter zur Pause.

Zerfahrene Partie

Das Spiel ist jetzt zerfahren. Lafnitz verwaltet die Führung, Horn tut sich schwer. Dann haben die Gastgeber Pech, als ein Treffer wegen Abseits aberkannt wird. Kurz darauf sind es wieder die Horner, die eine gute Möglichkeit nicht nutzen können. Lafnitz merkt dann, dass man etwas mehr tun muss, wenn man nicht noch den Ausgleich kassieren will. Dann erzielt auch Lafnitz ein Tor, das allerdings wegen Abseits aberkannt wird. Das Spiel geht dann Hin und Her und entwickelt sich zu einer guten Partie. Dann wieder Torjubel auf Seiten der Lafnitzer, doch wieder Abseits. Horn riskiert dann immer noch mehr, wirft alles nach vorne. Man muss das Risiko nehmen, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Es bleibt aber dabei. Lafnitz setzt sich knapp aber doch mit 1:0 durch.