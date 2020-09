Zum Duell zweier Traditionsvereine lud der GAK 1902 den SK Vorwärts Steyr in die Merkur Arena nach Graz. Die 2010 Besucher sahen ein spannendes und rassiges Spiel in der 3. Runde der Hbybet 2. Liga, das trotz regnerischen 14 Grad auf hohem Niveau stand. Die Gastgeber, unter Coach Gernot Plassnegger, wollten nach dem Auswärtssieg der letzten Runde auch heute wieder voll punkten. Für die Gäste aus Steyr, mit Trainer Wilhelm Wahlmüller aus Steyr ging es um vieles, die Oberösterreicher konnten bisher noch kein Spiel gewinnen. Am Ende feierte die Auswärtself, sie fügten den Heimischen eine bittere 0:1 Niederlage zu. Als Schiedsrichtertrio fungierten die Herren Daniel Pfister, Stefan Gamer und Phillip Gliesser.

Die Defensiv-Taktik von Coach Wilhelm Wahlmüller ließ den GAK verzweifeln

Die Heimmannschaft, wollten von Beginn an gleich klare Verhältnisse schaffen. Den ersten Schussversuch vom Grazer AK 1902 sahen die Zuseher in der 3. Spielminute Marco Perchthold versucht es aus der Distanz, doch sein Schuss ging knapp über die Latte. Nur drei Minuten später, kamen die Mannen aus Steyr zu ihrer ersten Tormöglichkeit. Kevin Brandstätter bringt vom linken Flügel eine hohe Hereingabe in die Box, doch Keeper Christoph Nicht ist hellwach und fängt das Leder ohne Bedrängnis im Fünfer ab. Nach einer etwas ruppigen Anfangsphase hatte sich das Traditionsduell, Rot (GAK) gegen Blau (Steyr) wieder beruhigt und beide Teams waren gleichwertige Gegner. Nach 14 Minuten spielte David Gonzalez Paz einen flachen Pass vom linken Strafraumeck in die Box, doch ein Grazer Verteidiger war als erster zur Stelle und verhinderte damit die nächste Chance. In ähnlicher Tonart ging es weiter, Steyr führte jetzt die Regie am Spielfeld. Josip Martinovic übernahm in der 19. Minute einen gelupften Pass hinter die Abwehrreihe der Rotjacken, schön aus der Luft und setzte das Leder mit Gefühl hoch ins rechte Eck. Die Abseitsreklamationen der Gastgeber stießen beim Unparteiischen auf taube Ohren, er trug den neuen Spielstand von 0:1 auf seinem Notizblock ein. Kaum vier Minuten danach, hatte es wiederum Josip Martinovic vor den Beinen. Nicolas Wimmer zog über den rechten Flügel in den Sechzehner legten den Ball quer, doch der Stürmer konnte den Ball nicht erreichen. Die nächste gute Tormöglichkeit der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Bojan Mustecic flankte einen hohen Ball vom linken Flügel in den Strafraum, dort stand Kapitän Thomas Himmelfreundpointner goldrichtig, doch sein Bestreben mit dem Kopf den Spielstand zu verändern wurde durch die Latte verhindert. Die Grazer hatten es jetzt immer schwerer zu Chancen zu kommen, die Gäste verteidigten mit einer Fünferkette und einer weiteren Sicherung im Mittelfeld. Chancen aus dem Spiel blieben daher in dieser Spielphase Mangelware, der GAK konnte nur durch Standardsituationen seine Gefährlichkeit unter Beweis stellen. Nach einer Ecke von Thomas Fink kam Marco Sebastian Gantschnig am Fünfer völlig unbedrängt zum Kopfball, doch auch sein Versuch knallte nur an das Aluminium. Einmal noch vor dem Halbzeitende wollte es der SK Vorwärts Steyr wissen.

Josip Martinovic erzielte mit einem sehenswerten Volleyschuss den 0:1 Siegestreffer für Vorwärts Steyr

Eine lange Flanke vom rechten Flügel erreichte Alem Pasic im Strafraum doch sein Kopfball konnte vom GAK-Goalie Christoph Nicht pariert werden. Mit dem Pausenstand von 0:1 holte der Unparteiische die Akteure in die Kabine zum Pausentee. Unmittelbar nach Wiederbeginn wurde den Zusehern ein anderes Bild des Heimteams geboten. Viel bissiger und druckvoller starteten die Reds in den zweiten Durchgang. Slobodan Mihajlovic dribbelte sich in der 46. Minute durch die gegnerische Abwehr in den Strafraum, er blickte kurz auf und den wollte sein Gegenüber überlisten. Mit einem satten Schuss zog er vom Fünfereck ab, doch Keeper Bernhard Staudinger machte in diesem Moment alles richtig und vereitelte die Chance mittels Fussabwehr. Der Goalkeeper der Oberösterreicher sollte heute noch einige male im Scheinwerferlicht stehen. In der 54. Spielminute bewies er abermals seine Klasse, auch der gefährlichen Schuss von Marco Perchtold wurde von ihm mittels Fussabwehr zur Ecke geklärt. Zehn Minuten später wartete Peter Zubak nach einer Hereingabe von Benjamim Rosenberger aus kurzer Distanz auf den Kopfball, doch auch seinen guten Versuch in Richtung Unterkante der Latte konnte der Schlussmann ganz stark über die Latte lenken. Die nächste Möglichkeit hatten wiederum die Gastgeber, jedoch auch mit dem Distanzschuss von Philipp Schellnegger konnte Bernhard Staudinger heute nicht bezwungen werden. So pfiff der Referee das Spiel pünktlich in der 90. Minute ab und die Gäste konnten mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten. Der GAK fand heute in der Defensive von Vorwärts Steyr und ganz besonders im Tormann der Gegner seinen Meister und ärgerte sich deshalb über eine Nullnummer.

GAK 1902 - SK Vorwärts Steyr 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 (18. Martinovic)

Merkur Arena; 2010 Besucher; Pfister-Gamper-Gschliesser

Startaufstellung:

GAK 1902:

26 Christoph Nicht; 04 Stephan Palla, 19 Marco Sebastian Gantschnig, 21 Josef Weberbauer; 27 Benjamin Rosenberger, 07 Slobodan Mihajlovic, 08 Gerald Nutz, 10 Dominik Hackinger; 13 Marco Perchtold (K), 20 Thomas Fink, 14 Peter Zubak

Vorwärts Steyr:

01 Bernhard Staudinger; 06 Alem Pasic, 17 Alberto Prada-Vega, 20 Nicolas Wimmer, 31 Michael Halbartschlager; 10 David Gonzalez Paz, 14 Bojan Mustecic, 22 Kevin Brandstätter, 23 Thomas Himmelfreundpointer (K); 26 Pascal Hofstätter, 19 Josip Martinovic

by René Dretnik

Foto: Ligaportal/Dostal