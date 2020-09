Knapp eine Woche nach der klaren Niederlage gegen Blau-Weiß Linz hat der SC Austria Lustenau eine weitere Niederlage in der 2. Liga einstecken müssen. Die Vorarlberger verloren zu Hause vor 500 Zuschauern gegen den FC Juniors OÖ mit 0:1. Den spielentscheidenden Treffer erzielte Marcel Monsberger in der 74. Minute.

Austria Lustenau dominiert die Anfangsphase

Die Lustenauer Austria startete wie die Feuerwehr ins Spiel, übte von der ersten Minute an Druck auf die Gäste aus Oberösterreich aus. Juniors-Goalie Tobias Lawal war in der Anfangsphase gleich mehrmals gefordert, wie etwa bei einem Schuss von Ranacher (3.). Die Hausherren hatten deutlich mehr Ballbesitz, agierten griffiger und fanden auch die erste Top-Chance des Spiels vor: Anoff war nach einem Steilpass auf und davon, brachte das Leder scharf von links in den Strafraum, wo Ranacher aus wenigen Metern an Lawal scheiterte (13.).

Drei Minuten später tauchten auch die Gäste erstmals gefährlich vor dem Tor auf: Schierl musste bei einem Kopfball von Wallquist eine starke Parade auspacken (16.). Mit Fortdauer der ersten Halbzeit stellten sich die Juniors besser auf die Partie ein. Mittlerweile gestaltete sich die Partie etwas ausgeglichener als noch in der absoluten Anfangsphase. Die gefährlicheren Torchancen fanden dennoch die Vorarlberger vor: Zunächst rauschte ein Weitschuss von Steinwender nur knapp am Tor vorbei (33.), ehe Blankson Anoff praktisch mit dem Pausenpfiff an die Stange schoss (45.).

Joker Monsberger schießt die Juniors zum Auswärtssieg

Juniors-Coach Gerald Scheiblehner nahm zur Pause zwei Wechsel vor, brachte Drame und Sulejmanovic neu in die Partie. Doch auch die erste Chance in Halbzeit zwei fanden die Lustenauer vor: Blankson Anoff zog aus spitzem Winkel ab, doch Lawal war auf dem Posten und hielt die Null fest (51.). Die Gäste aus Oberösterreich präsentierten sich in der Defensive jedoch viel stabiler als in den ersten 45 Minuten. Und auch in der Offensive wurden die Juniors zwingender: Der eingewechselte Fabian Benko etwa zwang Schierl zu einer Parade (65.).

Die Gäste traten nun mit einer personell veränderten Offensive auf und dies sollte sich bezahlt machen: Valentino Müller bediente mit einem herrlichen langen Ball Fabian Benko, der umgehend in den Strafraum quer legte. Dort drückte Marcel Monsberger den Ball über die Linie - 0:1 (74.). Eine Schlussoffensive der Vorarlberger blieb aus, sodass die Juniors den ersten Sieg in dieser Saison einfahren konnten. Lustenau hingegen muss weiter auf den ersten Punktgewinn warten.

2. Liga, 3. Runde

SC Austria Lustenau - FC Juniors OÖ 0:1 (0:0)

Planet Pure Stadion, Lustenau; 500 Zuschauer; SR Heiß

Tore: Monsberger (74.)

Startelf A. Lustenau: Schierl; Cissokho, Gmeiner, Lageder, Maak; Anoff, Baiye, Grabher, Ranacher, Steinwender; Tabakovic

Startelf Juniors OÖ: Lawal; Softic, Wallquist, Wild, Wurdinger; Hong, Müller, Oh; Aigner, Karamoko, Michlmayr

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Harald Dostal/fodo.media