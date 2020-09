Im Sonntagsspiel der 3. Runde empfing der SK Rapid Wien II den FAC Wien im Allianz Stadion. Lange zeigte sich den Fans auf dem Platz kein ansehnliches Derby, in der zweiten Halbzeit drehten die Floridsdorfer aber auf, nützten das nachlässige Abwehrverhalten der Gastgeber eiskalt aus und holten sich einen verdienten 3:2-Sieg. Matchwinner war Marco Sahanek, er führte sein Team mit einem Doppelpack zu drei Punkten.

Ein Spiel mit Anlaufschwierigkeiten

Zu Beginn des Spiels zeigte sich den Zuschauern im Allianz Stadion noch fußballerische Schonkost, viele Zweikämpfe und hohe Bälle in die Spitze prägten die Partie. Packende Torraumszenen? Fehlanzeige. Und obwohl der FAC sich mit Dauer der Partie eine optische Überlegenheit erspielte, ein erstes Mal anschreiben konnten die Gastgeber. Mit der ersten richtig guten Möglichkeit der Partie stellte Angreifer Marco Fuchshofer auf 1:0 (26.). Zuvor startete Obermüller auf links durch, bediente seinen Teamkollegen optimal, der brauchte nur mehr einzuschieben. Die FAC-Defensive? In dieser Situation zu weit weg vom Mann. Aber die Floridsdorfer steckten den Kopf nicht in den Sand, kamen nur fünf Zeigerumdrehungen später zum Ausgleich. Auch in dieser Szene ein Defensivverhalten, das durchaus Verbesserungspotenzial birgt. Denn Krainz kommt im Strafraum an den Ball, vier Gegenspieler bringen diesen nicht aus der Gefahrenzone, das Spielgerät springt zu Kapitän Marco Sahanek - der besorgt das 1:1. Beide Teams kommen noch vor der Pause zu guten Möglichkeiten, doch sowohl Kocyigit (40.) auf seiten der Hütteldorfer als auch Anthony Schmid (41.) - Rapid-Torwart Unger hielt stark - konnten ihr Team nicht in Front bringen.

Der FAC konnte sich im Derby gegen Rapid II über einen 3:2-Auswärtssieg freuen.

FAC vor dem Tor eiskalt

Nach Wiederanpfiff war das Spiel ein ausgeglichenes – Rapid II versuchte sein Glück weiterhin mit weiten Bällen, der FAC spielte Pressing, um den Gegner in Bedrängnis zu bringen. Ein Spielfluss wollte sich aber nur schwer einstellen. Mittelfeldgeplänkel, Fouls und viele Unterbrechungen durchsetzten die Begegnung in Halbzeit zwei. Die Chance zur erstmaligen FAC-Führung hatte dann Zatl in der 57. Spielminute, Unger konnte aber erneut stark mit dem Fuß abwehren, der eingewechselte Dos Santos – welcher für reichlich frischen Wind sorgte - setzte den Nachschuss neben das Gehäuse. Zielgenauer zeigte sich Routinier Sahanek, praktisch aus dem Nichts schnürte er seinen Doppelpack: Der Spielmacher entwischte seinem Gegenspieler, Jurdik assistierte mit einem Pass durch den ganzen Rapid-Strafraum, Sahanek verwertete eiskalt (69.). Flavio Dos Santos– zuvor noch ohne Glück – legte in Minute 77 sogar noch das dritte Tor nach. Erneut herrschte Unordnung im Sechzehner des Heimteams, Dos Santos fackelte bei einem geblockten Ball nicht lange und besorgte das 1:3 – keine Chance für Unger. Rapid II hatte sogar noch Glück, dass der FAC keinen vierten Treffer mehr erzielte, verpasst Zatl alleine vor dem Tor doch noch einen Dos Santos-Pass (85.). Kurz vor Abpfiff gelang Dijakovic nach einem schweren Patzer von FAC-Torwart Jenciragic zwar noch der 2:3-Anschlusstreffer, dieser kam aber zu spät.

Durch den - am Ende erstaunlich knappen Auswärtssieg - feiern die Floridsdorfer den ersten Dreier der Saison, unter der Woche geht es nun gegen Kapfenberg. Rapid II hingegen hält weiter bei nur einem Punkt aus drei Spielen und muss am Mittwoch nach Vorarlberg, dort warten die Mentalitätsmonster aus Dornbirn. Keine leichte Aufgabe für die Elf von Steffen Hofmann!

2. Liga, 3. Runde

SK Rapid Wien II - FAC Wien 2:3 (1:1)

Allianz Stadion; 750 Zuschauer; SR Sadikovski

Tore: Fuchshofer (26.), Dijakovic (90./+5) bzw. Sahanek (31. & 69.), Dos Santos (77.)

Startelf Rapid II: Unger – Sulzbacher, Dijakovic, Eggenfellner, Obermüller; Felber, Zimmermann, Bosnjak, Ibrahimoglu, Kocyigit; Fuchshofer

Startelf FAC: Jenciragic - Becirovic, Bubalovic, Plavotic, Skrivanek; Krainz, Krasniqi; Günes, Sahanek, Zatl; Schmid



Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Josef Parak