In der 4. Runde trifft in der HPYBET 2. Liga die FC Juniors OÖ auf den FC Liefering. Und dabei kommt es zu einer Partie, bei der beide Teams über weite Strecken mit offenen Visier zuwerke gehen. Dem Gastgeber gelingt es dabei, und das nicht unverdient, den "Jungbullen" im vierten Spiel, die ersten Punkte abzuknöpfen. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Liga dabei ist, näher zusammen zu rücken. Davon wiederum profitiert der Zuseher, dem im Normalfall, offensiv orientierte Begegnungen, präsentiert werden.

(Hartumkämpft war die Begegnung vom Start weg - letztendlich kommt es dann zu einer leistungsgerechten Punkteteilung)

Alexander Prass trifft für Liefering

Beide Mannschaften sind bestens aus den Startlöchern gekommen bzw. steht man noch ohne Niederlage da. Die „Jungbullen“ können bislang das Punktemaximum gutschreiben und haben es vor, sich nun Sieg Nummer vier zu krallen. Bleibt abzuwarten, wie da die Reaktion der Juniors OÖ aussieht, denen man es durchaus zutrauen kann, die weiße Weste der Lieferinger zu bekleckern. Aber die Gäste verstehen es vom Start weg, gehörig Druck in Richtung Tor der Scheiblehner-Truppe auszuüben. Aber die Juniors OÖ sind dabei sich mit Fortdauer der Begegnung, auf das variable Spiel der Lieferinger, entsprechend, einzustellen. 13. Minute: Gute Möglichkeit hier für den 21-jährigen Franzosen Mamoudou Karamoko. Das Leder wird per Kopfball auf den Angreifer verlängert, dieser nimmt die Kugel gut an und will den Abschluss sofort versuchen - der Ball zappelt links im Außennetz der Gäste. Augenblicke später lässt Florian Aigner die Möglichkeit auf das 1:0 ungenützt - die Oberösterreicher sind voll im Spiel. In weiterer Folge kommt es dann dazu, dass sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnen. Die Juniors OÖ haben den Respekt vor dem Tabellenführer schon längst abgelegt. Man wittert die Chance, möglicherweise ein nicht ganz erwartetes Ergebnis liefern zu können. Aber kurz vor dem Pausenpfiff folgt die kalte Dusche. 44. Minute: Von der rechten Seite kommt ein halbhoher Pass, Alexander Prass steht plötzlich alleine vor Torhüter Lawal und lässt dem Goalie überhaupt keine Abwehrchance - Halbzeitstand: 0:1

Die Hausherren halten den Punkt fest

Wie weit gelingt es den Hausherren nun dieses späte Verlusttor wegzustecken? Was aber nötig sein wird gegen die Svensson-Schützlinge, die jederzeit imstande sind, Tor Nummer zwei daraufzupacken. 47. Minute: Erster guter Vesuch der Oberösterreicher in der zweiten Spielhälfte. Drame lässt durch auf Wild, der will in den Strafraum eindringen - macht es sich am Ende aber viel zu kompliziert und so verliert er das Leder wieder. 50. Minute: Das war der erste Abschluss von Liefering in Halbzeit zwei. Hoher Seitenwechsel kommt auf Prass und dieser versucht es aus der Distanz - ein Abspiel wäre hier wohl die bessere Lösung gewesen, der Ball geht ins Seitenout zum Einwurf. In der 54. Minute kommt es zum verdienten Ausgleich. Jan Boller erkämpft sich nach einer Grätsche auf der rechten Außenseite den Ball, geht hier extrem schnell nach innen und schießt vom spitzen Winkel per Innenpfosten zum 1:1-Gleichstand ein. Daraufhin will es der Platzherr wissen, dafür spricht auch, dass man gleich drei neue Offensivkräfte bringt. Aber auch die Gäste verstehen es weiterhin Gefahr zu versprühen. Bei Gelegenheiten von Affengruber und Sesko muss Torhüter Lawal sein ganzes Können aufbieten, um das drohende 1:2 zu verhindern. Obwohl dann weiterhin beiderseits der dritte Treffer in der Luft liegt, bleibt es schlussendlich bei der 1:1-Punkteteilung. In der nächsten Runde gastieren die Juniors OÖ am Freitag, 2. Oktober um 18:30 Uhr in Horn. Liefering besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen den GAK 1902.

FC JUNIORS OÖ - FC LIEFERING 1:1 (0:1)

Raiffeisen Arena, 250 Zuseher, SR: Emil Ristoskov (Kärnten)

FC Juniors OÖ: Lawal, Softic, Valencia, Wimmer, Wild, Boller (58. Oh), Würdinger, Hong (76. Sulejmanovic), F. Aigner (46. Benko), Karamoko (58. Monsberger), Drame (58. Michlmayr)

FC Liefering: Antosch, Dedic, Oroz, Wallison (50. Major), Seiwald, Kjaergaard (80. Sangare), Sucic (80. Reischl), Prass, S. Aigner, Affengruber, Sesko (75. Svoboda)

Torfolge: 0:1 (44. Prass), 1:1 (54. Boller)

Gelbe Karten: Wallison, Monsberger, Michlmayr bzw. Oroz, Svensson (TR)

stärkste Spieler: Lawal, Softic, Wild bzw. Dedic, Prass, Affengruber

Stimmen zum Spiel:

Gerald Scheiblehner, Trainer Juniors OÖ:

“Die erste Halbzeit hatten wir noch ein bisschen Probleme beim Attackieren, haben nicht die richtige Höhe gefunden und waren nicht mutig genug. Trotzdem haben wir es im Abwehrzentrum gut verteidigt und wenig zugelassen. Kurz vor der Pause sind wir unglücklich in Rückstand geraten. In der zweiten Hälfte haben wir viel höher attackiert, waren viel mutiger. Ich denke nach 90 Minuten kann man von einem verdienten und gerechten Unentschieden sprechen."

Bo Svensson, Trainer Liefering:

"Die erste Halbzeit war in Ordnung von uns, nicht mehr und nicht weniger. Wir hatten die gefährlicheren Möglichkeiten, haben es im letzten Drittel aber zu unsauber gemacht. Wir kontrollieren das Spiel, schießen dann auch das Tor. In der zweiten Halbzeit haben wir dann den Faden verloren, waren für meinen Geschmack zu passiv. Wir haben den Gegner eingeladen, und mit ihrer einzigen Halbchance im ganzen Spiel machen sie das Tor. Wir haben danach zwei, drei gute Möglichkeiten, die wir nicht nutzen. Damit geht’s halt unentschieden aus, nach einem Tag, an dem die Leistung für unsere Verhältnisse durchschnittlich ist. Wir werden die Sachen noch einmal durchgehen und versuchen, zu Hause am Freitag eine bessere Leistung zu bringen."

Photocredit: GEPApictures/Christian Moser

by: Ligaportal/Roo