Am 4. Spieltag der 2. Liga empfingen die Young Violets Austria Wien den SV Horn. Die Gäste aus dem Waldviertel konnten dank eines Freistoß-Hammers von Patrik Eler die Partie knapp mit 2:1 für sich entscheiden. Knackpunkt in einem spannenden Fußballspiel war der Ausschluss von Violets-Torhüter Mirko Kos, welcher die Gäste vom SV Horn erst in die Partie finden ließ.

Defensiv-Patzer beschert die Veilchen-Führung

Zunächst waren es die Gäste aus Horn, die im Strafraum gefährlich wurden. So scheiterte Schimandl in der 4. Spielminute im Eins-gegen-Eins an Torhüter Kos, dieser konnte auch in Minute 10 einen Ball noch zur Ecke klären. Anschließend verlor der SV Horn aber den Zugriff, ließ sich von den Young Violets - welche den Ball gut laufen ließen - in der eigenen Hälfte einschnüren. Einzig in die gefährlichen Räume kamen die Gastgeber zunächst nicht, standen bei guten Möglichkeiten entweder im Abseits oder zeigten sich beim Abschluss zu inkonsequent - Horns Luka Bilobrk hatte mit den Abschlüssen der Gäste meist keine Probleme. Die erste wirklich gute Chance fand Radulovic vor, aus rund 25 Metern schickte er das Spielgerät auf die Reise - der Torhüter konnte den Ball mit einem guten Reflex noch über die Querlatte lenken. Durch ein Geschenk der Gäste konnten die jungen Veilchen dann aber doch noch vor der Pause in Führung gehen: Ein Pass in die Zentrale ging bei Horn komplett schief, El Moukhantir schnappte sich den Ball aus vollem Lauf, marschierte durch die Schnittstelle der Innenverteidigung und schob überlegen zur 1:0-Führung ein.

Am Ende behielt Horn die Oberhand und gewann knapp mit 2:1.

Kos-Ausschluss bringt die Wende

Auch nach der Halbzeitpause zeigten sich die Gastgeber gefährlicher, betrieben ein frühes Angriffspressing und kamen durch Braunöder gleich zu einer guten Chance. Im Gegenzug wurde Horn gefährlich: Kos machte sich gegen Toro aber breit (49.). Und auch eine Minute später stand der Schlussmann der jungen Veilchen im Rampenlicht. Zunächst spielte er gut mit, klärte per Kopf vor dem Strafraum - allerdings in die Füße eines Gegenspielers. Den Rebound wehrte Kos allerdings mit den Händen ab - vor dem Strafraum. Die rote Karte wegen Torraubs war die logische Konsequenz - das Team vom Verteilerkreis war somit nur mehr zu Zehnt, Mathias Gindl übernahm den vakanten Posten zwischen den Pfosten. Horn wusste die Überzahl gut auszunutzen, sie zwangen fortan die Veilchen in die Defensive. Und kamem durch Marco Toro rasch zum Ausgleich: Der Angreifer tauchte vor dem Wiener Tor auf, schob kompromisslos zum 1:1 ein - durch die Beine von Ersatztorwart Gindkl, der in dieser Situation keine gute Figur machte. Nur vier Minuten später sorgte der eingewechselte Patrik Eier dann mit einem Traumtor für den 1:2-Endstand. Bei einem Freistoß nahm er Maß, knallte das Ding aus gut 25 Metern an die Unterseite der Latte - und ins Tor (64.). Anschließend hatten Horn zwar noch Chancen, die Partie zu entscheiden - der Ball sollte den Weg in’s Tor aber nicht mehr finden.

Der SV Horn darf sich somit über den ersten Sieg der jungen Saison freuen - die jungen Veilchen warten weiter auf den ersten Dreier der Saison. Für sie geht es am Samstag nach Kapfenberg, Horn empfängt am Freitagabend die Juniors OÖ.

Da war noch alles in Ordnung: El Moukhantir wird nach der 1:0-Führung bejubelt.

2. Liga, 4. Runde

Young Violets Austria Wien - SV Horn 1:2 (1:0)

Generali-Arena; 350 Zuschauer; SR Untergasser

Tore: 45. El Moukhantir bzw. 60. Toro, 64. Eler (Freistoß)

Rote Karte: 50. Mirko Kos (Young Violets, Torchancenverh.)

Startelf Young Violets: Kos - Perdomo Marmol, Handl, Jarjue, Prokop; Radulovic; El Moukhantir, Braunöder, Hahn, Keles; Huskovic

Startelf SV Horn: Bilobrk - Horvat, Sittsam, Azinovic, Pirkl; Muminovic, Bauer; Cheukoua, Scholl, Schimandl; Toro

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Josef Parak