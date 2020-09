Der FC Blau-Weiß Linz hat am Dienstagabend den dritten Sieg in Folge in der 2. Liga eingefahren. Die Stahlstädter setzten sich daheim gegen den SKU Amstetten mit 2:0 durch. Mann des Spiels war einmal mehr Fabian Schubert, der mit seinen Saisontreffern fünf und sechs einen Doppelpack schnürte. Die Linzer katapultieren sich damit vorübergehend auf den zweiten Tabellenrang. Amstetten liegt auf Platz 12.

Blau-Weiß Linz dominiert die ersten Minuten des Spiels

Die Hausherren hatten das Spiel von der ersten Minute an unter Kontrolle und spielten gleich mutig nach vorne. In der 2. Minute ging ein erster „Warn-Kopfball“ von Fabio Strauss über das Tor der Gäste, ehe Aleksandar Kostic einen Distanzschuss neben das Tor von SKU-Keeper Verwüster setzte (7.). Die Linzer hatten das Spiel zwar im Griff, doch den ersten vermeintlichen Treffer der Partie erzielte der SKU. Ein schneller Gegenstoß der Gäste landete letztlich bei Wale Alli an der zweiten Stange, der ins verwaiste Tor schoss. Referee Spurny gab den Treffer aber nicht, da er zuvor ein Foul von von Roman Ali erkannt hatte (26.).

Kurz darauf tauchte Fabian Schubert recht freistehend vor dem Tor auf, schoss aber knapp am kurzen Eck vorbei (28.). Aufseiten der Amstettner fanden Matthias Wurm und David Peham gute Abschlussmöglichkeiten vor: Während Wurm an Linz-Keeper Schmid scheiterte, köpfelte Peham knapp daneben. Auf der anderen Seite probierte es Gemicibasi mit einem Freistoß, den Verwüster jedoch entschärfen konnte (35.). Demnach ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Lukas Schubert sorgt für den verdienten Sieg der Linzer

Die Gäste aus Amstetten starteten mit großem Engagement in die zweiten 45 Minuten. Zunächst senkte sich ein Weitschuss von Deinhofer gefährlich hinter das Tor von Schmid, ehe der Verteidiger des SKU einen Kopfball knapp drüber setzte (48.). Kurz darauf kam es zu einer strittigen Situation, als Mitrovic an der Strafraumgrenze zu Boden gegangen war. Referee Spurny ließ jedoch weiterspielen. Mittlerweile waren die Blau-Weißen wieder besser in der Partie, doch sowohl Fabian Schubert als auch Oliver Filip scheiterten an Amstetten-Keeper Verwüster.

Besser machte es Fabian Schubert in der 69. Minute: Nach einem groben Fehler in der Hintermannschaft der Amstettner kam Fabian Schubert plötzlich völlig freistehend zum Schuss und platzierte diesen wuchtig im langen Eck - 1:0 (69.). Saisontor Nummer fünf für Fabian Schubert in der laufenden Saison. Und mit seinem sechsten Tor in der laufenden Spielzeit machte Schubert den Deckel drauf: Gemicibasi bediente den Torjäger mit einem feinen Zuspiel, Schubert traf mit einem satten Schuss zum 2:0-Endstand (80.).

2. Liga, 4. Runde

FC Blau-Weiß Linz - SKU Amstetten 2:0 (0:0)

Linzer Stadion; SR Spurny

Tore: Schubert (69., 80.)

Startelf BW Linz: Schmid; Janeczek, Mitrovic, Strauss; Brandner, Gemicibasi, Kostic, Filip, Tursch; Schubert, Surdanovic

Startelf Amstetten: Verwüster; Deinhofer, Dirnberger, Stark, Puchegger; Wurm, Offenthaler, Kovacec, Lichtenberger; Peham, Alli

Geschrieben von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Fotos: Harald Dostal/fodo.media