Der Floridsdorfer AC empfing am Mittwochabend in der vierten Runde der 2. Liga den Kapfenberger SV. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle mehr als gerecht werden. Das Spiel endete mit einem klaren 4:0-Erfolg der Hausherren - schon zur Pause führten die Gastgeber mit 4:0 und legten den Grundstein für den Kantersieg. Kapfenberg war über die gesamten 90 Minuten harmlos.

Klare Sache

Der FAC mit der frühen Führung in diesem Spiel - Marco Sahanek bringt von halb-rechts einen Freistoß in die Mitte. Der Ball wird per Kopf verlängert und findet links im Strafraum Milan Jurdík, dieser hat dann aus wenigen Metern keine Probleme mehr und netzt staubtrocken ein. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingen sollte. In der 21. Minute zieht Flavio Dos Santos Dias aus etwas 25 Metern ab und das Leder passt punktgenau. Damit ist für klare Fronten gesorgt, während sich Kapfenberg richtig schwer tut. Dann haben die Floridsdorfer auch noch Pech, als ein Ball von Sahanek an der Latte landet. Der FAC will es heute aber wissen - 3:0 für die Wiener! Ganz schlimmer Patzer von Gäste-Keeper Franz Stolz, der bei einem Abschlag die Kugel nicht ordentlich trifft und dadurch Nils Zatl förmlich zum Torjubel einlädt. Der 28-jähirge braucht schlussendlich das Leder nur mehr ins leere Tor einschieben. Damit dürfte das Spiel wohl schon jetzt entschieden sein. Kurz darauf wieder ein Aluminiumtreffer der Floridsdorfer, die sich in einen Rausch zu spielen scheinen. Kapfenberg kommt nur einmal gefährlich vor das Tor, kann aus der Gelegenheit aber nichts machen. Kurz vor dem Pausenpfiff der FAC noch mit dem 4:0 -die Wiener spielen einen Konter perfekt zu Ende. Schlussendlich zieht Marco Krainz aus 17 Metern gefühlvoll ab - drin die Kugel. Dann geht es in die Kabinen.

FAC macht weiter

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Top-Gelegenheit für die Gastgeber, die gerade noch vom Kapfenberger Goalie zunichte gemacht werden kann. Die Partie in Wien plätschert dann weitgehend ereignislos vor sich hin. Viel tut sich am Spielfeld nicht mehr. Der FAC macht nur mehr das Notwendigste. Der KSV wiederum zeigt Moral, will hier nicht in ein noch größeres Debakel laufen, insgesamt gelingt der Gastmannschaft aber so gut wie nichts. Vor allem im Spiel nach vorne sind die Steirer harmlos und ideenlos. An der Punkteverteilung ändert dann auch die Rote Karte für Anthony Schmid nichts mehr und dass FAC für die letzte Viertelstunde ein Mann weniger ist. Kurz darauft ist die Partie vorbei und die Floridsdorfer jubeln über drei Punkte.