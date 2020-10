Beim letzten Spiel der 4. Runde in der hpybet 2. Liga trafen die beiden Mannschaften SK Vorwärts Steyr und SK Austria Klagenfurt aufeinander. 550 Besucher in der EK Kammerhofer Arena sahen eine Gastmannschaft, die das Spiel von Beginn an dominierte aber den Sack nicht zumachen konnte. Die Heimelf bewies Kampfstärke und holte binnen 14 Minuten einen 0:2 Rückstand auf. Das Spiel endete mit 2:2, die Gastgeber durften zu Recht jubeln. Als Schiedsrichter der Begegnung fungierte das Trio Florian Jandl, Maximilian Kolbitsch und Gökhan Orhan.

Ein Treffer in der 94. Minute lässt den SK Vorwärts Steyr jubeln: Nach 0:2 Rückstand gelingt in der Schlussekunde der 2:2 Ausgleich. Philip Ablinger erzielte einen Doppelpack.

Ein Eigentor durch Alem Pusic sorge für die 0:1 Führung der Gäste aus Kärnten

Der SK Vorwärts Steyr wollte mit gestärktem Rücken aufgrund der drei Punkte in der letzten Runde gegen den GAK auch den Titelfavoriten FK Austria Klagenfurt ärgern. Die Gäste aus Kärnten wiederum hatten es sich zu Ziel gesetzt, auch aus Steyr drei Punkte mitzunehmen, denn die Mission Aufstieg sollte erfüllte werden. Dementsprechend druckvoll begannen die Klagenfurter, bereits nach drei Minuten kam Markus Rusek zu einer dicken Chance, sein Kopfball wurde aber von Torhüter Bernhard Staudinger gefangen. Nahezu im Minutentakt erarbeiteten sich die Gäste Chance um Chance, die nächste folgte sogleich in der 5. Minute. Nach einem Eckball von rechts kam wieder Markus Rusek zum Schuß, die Verteidigung blockte den Ball und so blieb der Spielstand unverändert. Nach zehn Minuten hatte Josip Martinovic (Vorwärts Steyr) den Führungstreffer vor den Beinen, er konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Jetzt war wieder Klagenfurt am Drücker, sie wurden immer gefährlicher und die sehr tief stehenden Oberösterreicher konnten sie kaum noch bändigen. In der 25. Minute bringt Markus Pink den Ball von der rechten Seite halbhoch, scharf in den Fünfer und Verteidiger Alem Pasic bugsiert den Ball in vollem Lauf unglücklich ins eigene Tor. Neuer Spielstand: 0:1 Steyr gab sich aber nicht geschlagen, versuchte jetzt den Ausgleich zu erzielen, immer wieder wurde die Wilhelm Wahlmüller-Elf über die Seiten gefährlich. In der 43. Minute wird der Kärntner Darijo Pecirep im Strafraum gelegt und der Unparteiische entscheidet ohne zu zögern auf Elfmeter. Eine Angelegenheit für Julian van Haake, schnörkellos setzt er den Strafstoß in die Maschen und erhöht auf 0:2. Mit diesem Stand holt der Referee die beiden Teams in die Kabinen.

Austria Klagenfurt machte den Sack nicht zu und ärgerte sich am Schluss über den verschenkten Sieg

Im zweiten Durchgang ging es dann Schlag auf Schlag, beide Kontrahenten waren hellwach und versuchten das Spiel an sich zu reißen. Das Ergebnis war eine durchwegs rassige und spannende Partie. In der 53. Minute brachte Julian van Haake einen Freistoß in den Strafraum der Gastgeber, Darijo Pecirep stand zwar goldrichtig, verfehlte aber mit seinem Flugkopfball das lange Eck. Zehn Minuten später versuchte Kosmas Gkezos eine Flanke von der rechten Seite in den Strafraum, die Heimischen hatten jetzt wiederum Glück, Markus Pink rutschte nur knapp am Ball vorbei. Die nächste Möglichkeit hatten auch die Gäste, Darijo Pecirep setzte einen Schuss neben den linken Pfosten. Jetzt wurde das Spiel ein wenig ruhiger, die Gäste verwalteten ihren Vorsprung zwar geschickt, setzten aber zu wenig nach. Auf der Gegenseite war die ersatzgeschwächte Offensive der Gastgeber einfach zu harmlos. Jedoch in der 84. Minute sollte sich alles ändern: Ein, für den Spielaufbau der Heimelf typischer weiter Einwurf durch Michael Halbartschlager landete im Strafraum der Auswärtsmannschaft. Sowohl Ivan Saravanja, als auch sein Kollege Thorsten Mahrer brachten den Ball nicht weg und der erst kurz zuvor eingewechselte Philipp Ablinger war gedankenschneller und drückte den Ball zum 1:2 Anschlusstreffer über die Linie. Plötzlich kam jetzt wieder Feuer ins Spiel, der Funken sprang auch auf das Steyr-Publikum über. In der 88. Minute nagelte Thomas Himmelfreundpointner einen Freistoß an die Stange, das wäre der Ausgleich gewesen. Die 90. Minute rückte jetzt näher und die Gäste wähnten sich ihrem vermeintlichen Sieg schon immer näher. Die fünf Minuten Nachspielzeit entpuppten sich als Segen für Steyr und als Fluch für Klagenfurt. Denn in den Schlussekunden zog Philipp Ablinger aus 20 Metern ab und er leicht abgefälschte Ball senkte sich als Bogenlampe über den Klagenfurter Schlussmann Rico Sygo. Jetzt folgte auch der Schlusspfiff und der SK Vorwärts Steyr freute sich über den gewonnen Punkt, die SK Austria Klagenfurt haderte mit den verlorenen zwei Zählern. In der kommenden Runde trifft Steyr auswärts auf den SC Austria Lustenau, die Klagenfurter Austria empfängt im Sonntagsspiel den Floridsdorfer AC.

SK VORWÄRTS STEYR – SK AUSTRIA KLAGENFURT 2:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (25. Pasic ET), 0:2 (43. Van Haake), 1:2 (83. Ablinger), 2:2 (Ablinger)

EK Kammerhofer Arena Steyr; 550 Besucher; Jandl-Kolbitsch-Orhan

Startformation:

Vorwärts Steyr: Staudinger; Halbartschlager, Prada-Vega, Pasic, Fahrngruber; Bilic, Himmelfreundpointner; Fischer, Gonzalez Paz, Mustecic; Martinovic

Austria Klagenfurt: Sygo; Moreira, Gkezos, Mahrer, Greil; von Haacke, Cvetko, Rusek, Pecirep, Sravanja; Markoutz, Pink

Stimme zum Spiel:

Robert Micheu, Trainer Austria Klagenfurt:

"Wir waren in 90 Minuten klar besser, haben in den letzten 14 Minuten zwei Tore bekommen. Das ist wiedereinmal typisch für uns, deshalb haben wir heute nur Unentschieden gespielt."

