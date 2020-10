In der 5. Runde trifft in der HPYBET 2. Liga der FC Liefering auf den GAK 1902. Und dabei bestätigen die Rotjacken ihren vorhandenen Aufwärtstrend. Ist es doch gelungen mit den "Jungbullen" praktisch die gesamte Spieldistanz hinweg, Schritt zu halten. Auch was Tormöglichkeiten anbelangt, brauchen sich die Steirer nicht zu verstecken. Die Lieferinger werden aber doch etwas mit dem Schicksal hadern. Denn das Ausgleichstor muss man aus einem Elfmeter, erst in der 93. Minute hinnehmen.

(Hier am Bild sich die beiden Grazer Benjamin Rosenberger und Philipp Schellnegger darum bemüht, die Kreise von Torschützen Chikwubuike Adamu einzugrenzen)

Liefering trifft nur Aluminium

Der Umstand, dass die Lieferinger zuletzt bei den Juniors OÖ den ersten Punkt abgeben müssen, wird wohl nichts daran ändern, dass diese weiterhin mit viel Esprit und Ensatzbereitschaft zur Sache gehen werden. Demnach, die „Jungbullen“ sind saisonübergreifend seit 11 Spielen unbesiegt, sind die Svensson-Schützlinge auch in der Favoritenrolle zu finden. Aber der GAK ist auswärts eine große Nummer, bei den Young Violets und in Lafnitz gelingt es voll anzuschreiben. Ohne den schon wieder verletzten Didi Elsneg (Archillessehnen-Einriss) und vier Neuen in der Startformation, sind die Gäste vom Start weg darum bemüht, der variabel agierenden Svensson-Truppe die Stirn zu bieten. Was auch gelingt, so gelangen die Hausherren in der Startphase im Spiel nach vorne, kaum zur Entfaltung. Einzig zwei Halbchancen von Sucic (10.) und Prass (14.) verdienen es da erwähnt zu werden. Was dazu führt, dass die Plassnegger-Mannen zweimal die Möglichkeit auf die Führung vorfinden. 23. Minute: Zubak mit dem feinen Zuspiel auf Schellnegger, der dann aber am großartig reagierenden Antosch im Lieferinger Tor scheitert. Beim daraus resultierenden Eckball steht dann Zubak im Mittelpunkt des Geschehens. Sein platzierter Kopfball streift nur ganz knapp am Kasten des Tabellenführers vorbei. Und sie sollte kommen, die dicke Gelegenheit für die Lieferinger. 42. Minute: Aber Luka Sucic trifft aus 12 Metern nur den Torpfosten - Halbzeitstand: 0:0.

Der GAK trifft in der 93. Minute

Angesichts der kompakten Darbietung der Steirer im ersten Durchgang, darf man durchaus auch nach dem Seitenwechsel damit rechnen, dass es zu einer offenen Begegnung kommt. Wenngleich es beim Leader jederzeit dazu kommen kann, dass man die Taktzahl entsprechend erhöht. Aber die Gäste bleiben am Ball bzw. zeigt man weiter die Absicht, hier in Grödig etwas Zählbares zu verbuchen. Um das zu erreichen, gilt es weiterhin in die Zweikämpfe zu kommen und diese wenn möglich, auch erfolgreich zu gestalten. Ein Gantschnig-Handspiel im Lieferinger Strafraum wird nicht geahndet (53.). Nur zwei Minuten später hätte der GAK eigentlich mit 0:1 in Führung gehen müssen. Aber Perchtold setzt das Spielgerät völlig unbedrängt neben das Tor der Salzburger. Die Antwort folgt auf dem Fuß: Wieder ist es Sucic, der in der 63. Minute mit einem Distanzschuss, sein Ziel nur knapp verfehlt. Aber in der 69. Minute kommt es zum 1:0: Dedic bringt den Ball scharf zur Mitte, da steht Adamu richtig, der aus kurzer Distanz die Lieferinger Führung besorgt. Aber die Gäste bleibt auch danach voll im Bilde, vor allem der eingewechselte Harrer sorgt für viel Betrieb. In der 93. Minute belohnen sich die Rotjacken für ihre Bemühungen. Nach einem Nutz-Corner legt Wallison, der dafür die Gelb/Rote Karte sieht, Perchtold im Strafraum. Den dafür zu Recht gegebenen Elfmeter versenkt dann Martin Harrer zum leistungsgerechten 1:1-Spielendstand. In der nächsten Runde, nach der Länderspielpause, gastiert der FC Liefering am Freitag, 23. Oktober um 20:25 Uhr beim FAC Wien. Der GAK 1902 besitzt um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen Amstetten.

FC LIEFERING - GAK 1902 1:1 (0:0)

Das. Goldberg Stadion Grödig, 400 Zuseher, SR: Achim Untergasser (OÖ)

FC Liefering: Antosch, Dedic, Oroz, Prass (59. Sangare), Sucic, Seiwald, Kjaergaard (46. Sesko/83. Svoboda), Major (59. Wallison), Aigner, Affengruber, Adamu (83. Reischl)

GAK 1902: Nicht, Pfeifer, Kozissnik, Gantschnig, Schellnegger (68. Mihajlovic), Nutz, Hackinger (85. Kiedl), Perchtold, Rosenberger, Tschernegg (72. Harrer), Zubak

Torfolge: 1:0 (69. Adamu), 1:1 (93. Harrer/Elfer)

Gelbe Karten: Aigner, Wallison, Affengruber, Seiwald bzw. Nutz, Kozissnik

Gelb/Rote Karte: Wallison (93. Liefering)

stärkste Spieler: Sucic, Seiwald, Dedic bzw. Gantschnig, Hackinger, Zubak

Stimme zum Spiel:

Bo Svensson, Trainer Liefering:

"Ein sehr bitteres Ende! Inhaltlich muss man sagen, dass die erste Halbzeit nicht in Ordnung war, weit unter den Erwartungen, die wir haben. Der zweite Durchgang war kämpferisch besser. In den letzten zehn Minuten geraten wir unnötig unter Druck, klären die Dinger einfach nicht gut genug. So müssen wir viele Standards und Flanken verteidigen. Der Elfer basiert dann auf Zufall. Wenn wir auf unsere Leistung schauen, dann müssen wir ein paar Sachen kritisch ansprechen. Das werden wir auch machen."

