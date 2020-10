Am 5. Spieltag trafen der SV Horn und die FC Juniors OÖ aufeinander. In einer sehr kampfbetonten Partie zeigten sich lange die Gäste von der besseren Seite, verpassten durch die verbesserungswürdige Chancenauswertung aber den zweiten Dreier der Saison. Der SV Horn hingegen darf sich nach einem verwandelten Sittsam-Strafstoß über einen – am Ende auch etwas glücklichen - Punkt freuen, trafen die Gäste doch zweimal Aluminium.

Verwandelter Karamoko-Elfer bringt die Führung

In der ersten Hälfte war es wahrlich kein Spektakel, das sich den Zusehern in Horn bot. Die Juniors aus Oberösterreich zeigten sich besonders in den Anfangsminuten klar spielbestimmend, ließen den Gastgebern nur wenig Luft zum Durchatmen. Aber Torraumszenen? Zunächst nicht vorhanden. Ein Elfmeter ist es schließlich, der die Juniors OÖ in Führung bringt: Michlmayer zieht in den Sechzehner, dort nimmt er den Kontakt von Gegenspieler Lasheen dankend an. Den fälligen Strafstoß verwandelt Mamoudou Karamoko sicher zum 0:1 (16.). In weiterer Folge verpassen es die Juniors aber nachzulegen. Denn Michlmayr zögert nach einem Konter zu lange mit dem Abschluss (19.), Benko und Hong scheitern danach noch an Torhüter Bilobrk. Auch auf seiten Horns sind Chancen Mangelware, zu schlecht ist die Besetzung des Angriffsdrittels, zu ungenau die letzten Pässe. Als der Ball dann doch im Netz zappelt, muss Schiedsrichter Eisner die Situation wegen Abseits abpfeifen (32.). Und auch als Cheukoua im Strafraum fällt, war das zu wenig: Der Stürmer geht viel zu leicht zu Boden, kommt trotzdem zum Abschluss, Torhüter Polster zeigte sich aber hellwach und verhinderte kurz vor der Pause den Ausgleich.

Den Juniors um Alexander Michlmayr gelingt zwar nicht der Auswärtssieg, sie bleiben aber weiterhin unbesiegt.

Auch Sittsam eiskalt

Auch nach der Pause machten die Gäste Druck, wussten diesen aber nicht in Zählbares zu verwandeln. Besonders die Kontersituationen wurden nicht sauber zu Ende gespielt. Dies sollte sich rächen: Boller rauschte im Strafraum heran, senste Patrick Monteiro um - ein klarer Elfmeter. Auch Horns Kapitän Sittsam ließ sich da nicht zweimal bitten und verwandelte stark (57.). Horn zeigte sich anschließend wenig gefährlich, einzig Patrik Eler sowie Patrick Monteiro (87.) kamen zu Möglichkeiten - das Tor trafen aber beide nicht mehr. Ähnliche Probleme im Abschluss hatten auch die Juniors OÖ, die gegen Ende der Partie auf den Sieg drängten. Doch der SV Horn hatte zweimal Glück, Aigner traf in der 67. Spielminute nur den Pfosten und Monsberger wiederholte dieses Kunststück in Minute 78. Zudem zeigte Bilobrk seine Klasse, einen Sulejmanovic-Schuss aus dem Rückraum sah er spät, parierte aber stark.

Somit trennten sich die beiden Teams in einem sehr zerfahrenen Spiel am Ende 1:1 - ein Remis, mit dem besonders die Heimelf gut leben können wird. Durch das Unentschieden setzten die Juniors ihre Serie fort, sind in dieser Saison weiterhin unbesiegt. Für die Tabellenkonstellation hilft das 1:1 aber beiden Mannschaften recht wenig.

2. Liga, 5. Runde

SV Horn - FC Juniors OÖ 1:1 (0:1)

Waldviertler Volksbank Arena; 420 Zuschauer; SR Eisner

Tore: 57. Sittsam (Foulelfmeter) bzw. 16. Karamoko (Foulelfmeter)

Startelf SV Horn: Bilobrk - Bauer, Lasheen, Azinovic, Pirkl; Muminovic, Sittsam; Cheukoua, Redzic, Monteiro; Toro

Startelf FC Juniors OÖ: Polster - Würdinger, Wimmer, Softic, Wild; Oh, Hong, Ramos; Benko, Karamoko, Michlmayr

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: Harald Dostal/fodo.media