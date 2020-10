Showtime in der Hypbet 2. Liga beim Spiel SKU Amstetten gegen den FC Wacker Innsbruck vor 740 Besuchern. Bei dieser Begegnung prallten zwei Mannschaften aufeinander, deren Motoren im bisherigen Saisonverlauf noch stotterten. Auf der einen Seite die Auswärtself Innsbruck, die bislang deutlich hinter den Erwartungen geblieben war und bis dato nur fünf Zähler verbuchen konnte. Aber auch die Gastgeber Amstetten liefen dem ersten Saisondreier bisher immer noch hinterher. Das durch viele Torchancen auf beiden Seiten geprägte Spiel endete schlussendlich mit einem gerechten 2:2 Unentschieden. Das Schiedrichtertrio waren diesmal Safak Barmaksiz, Mattias Hartl und Sara Telek.

Vom Start weg wollten die Gastgeber zeigen, wer der Chef in Amstetten ist und kamen so auch zur ersten Fast-Torchance. David Peham legte mit der Ferse vor der Strafraumgrenze zu Christian Lichtenberger quer. Dieser rutschte aber aus und so wurde es aber eine sehenswerte Spielszene ohne Tormöglichkeit. In der Anfangsphase waren aber auch die Innsbrucker gefährlich, wenn auch nur durch Standards. Zwei Eckbälle blieben aber ohne zählbaren Erfolg. In Minute 6 hatten die Heimischen nun wirklich ihre erste Torchance. Christian Lichtenberger hatte auf der rechten Seite viel Zeit und Platz. Seine Hereingabe landete vor dem zweiten Pfosten bei Wale Musa Alli. Dieser versuchte einen Hakentrick, spielte die Innsbrucker Verteidigung aus und schloss mit links ab. Der Ball ging aber übers Tor. Jetzt gingen es beide Teams etwas ruhiger an, Amstetten agierte passiv und Innsbruck wartete auf Fehler. Nach 27 Minuten durften die 740 Besucher, mehr waren aufgrund der Covid19-Massnahmen nicht zugelassen zum ersten mal jubeln. Aus dem Amstettner Spielaufbau gelangte ein Ball auf Wale Musa Alli, er wollte kurz vor der Strafraumgrenze abschließen. Der herauslaufende Innsbrucker Torwart Marco Knaller schoss den Ball weg und traf genau vor die Füße von Daniel Scharner. Dieser zog ab und erzielte die 1:0 Führung. Auch die beiden auf der Linie stehenden Innsbrucker Verteidiger konnten diesen Ball nicht mehr stoppen. Jetzt wollten die Gäste ins Spiel zurück, Ronivaldo preschte in Richtung Amstettner Gehäuse, überlegte aber zu lange und der Ball ging knapp am rechten Pfosten vorbei. In der 35. Spielminute nahm Fabio Viteritte einen hohen Ball in der Luft an und passte direkt in den Lauf von Florian Jaming. Er zog direkt ab und setzte das runde Leder an die Stange. Von dort sprang der Ball ins Tor und es stand 1:1. Nur fünf Minuten später versuchte es Fabio Viteritti selber, sein Distanzschuss landete aber neben dem Tor. In der 43. Minute setzte Christian Lichtenberger einen hohen Ball auf die zweite Stange. Alli verlängerte das Spielgerät per Kopf zu Stürmer David Peham, der aus der Drehung das 2:1 erzielte. Das war es dann auch schon gewesen mit Hälfte Eins, der Unparteiische holte die beiden Teams pünktlich in der 45. Minute in die Kabinen.

Nach dem Halbzeitpfiff versuchte es Amstetten-Coach Joachim Standfest mit einer Taktikänderung, er ließ jetzt sein Team mehr auf die Verteidigung achten. Amstetten wollte jetzt keinesfalls mehr einen Treffer hinnehmen, stand sehr tief und verteidigte mit sechs Mann die Führung. Aber diese hielt nicht lange: In der 65. Spielminute spielte Darijo Grujic einen weiten Ball nach vor, Assistkönig Fabio Viteritte legte den für den kurz zuvor eingewechselten Atsushi Zaizen auf und der Japaner zog aus der Luft voll ab und versenkte das Runde im Eckigen. Das war der 2:2 Ausgleich. Jetzt wurde die Begegnung noch einmal spannend, Innsbruck agierte mutiger und kam auch noch zu Chancen. So auch in der 78. Minute, Florian Jamnig setzte einen Freistoß punktgenau in Richtung Tor, die Querlatte verhinderte aber die 2:3 Führung der Tiroler. Die letzte Möglichkeit in diesem Spiel hatten dann noch in der 86. Spielminute die Gastgeber. David Peham lief in Sauseschritt auf den Wacker-Torwart zu, der Amstettner Stürmer traf den Ball aber nicht richtig und so stellte dieser Schuss kein Problem für Marco Knaller dar. Nach 93 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel und die beiden Mannschaften teilten sich die Punkte.

SK AMSTETTEN - WACKER INNSBRUCK 2:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (27. Scharner), 1:1 (35. Jamnig), 2:1 (42. Peham), 2:2 (65. Zaizen)

Ertl-Glas-Stadion Amstetten; 740 Zuseher; Barmaksiz - Hartl - Telek

Startaufstellung:

SK Amstetten (4-3-3): Verwüster, Deinhofer, Dirnberger, Stark, Puchegger; Wurm (K), Scharner, Offenthaler; Alli, Lichtenberger, Peham

FC Wacker Innsbruck (4-3-3): Knaller; Köchl, Grujcic, Hupfauf (K), Kofler; Jamnig, Conte, Galle; Viteritti, Gründler, Ronivaldo

Stimmen zum Spiel:

Alexander Zorzi, Pressesprecher Wacker Innsbruck:

"Wir sind nach dem Rückstand zweimal zurückgekommen. Wenn man als Innsbrucker nach Amstetten fährt, will man immer die drei Punkte holen. Deshalb sind wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Wir nutzen die Länderspielpause um die neuen Prinzipien vom Trainer zu festigen."

