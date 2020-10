Der FC Blau-Weiß Linz hat in der 5. Runde der 2. Liga eine überraschende Heimniederlage gegen den FC Dornbirn hinnehmen müssen. Die Stahlstädter verloren gegen die Vorarlberger 1:2. Christoph Domig brachte die Gäste entgegen dem Spielverlauf in Führung. Lukas Fridrikas traf in der 91. Minute zum 2:0 für Dornbirn, ehe Fabio Strauss in der 94. Minute das 1:2 erzielte.

Die Linzer haben die erste Hälfte im Griff

Blau-Weiß Linz versuchte von der ersten Minute an, das Spiel zu kontrollieren und Dornbirn in der eigenen Hälfte einzuschnüren. Die Vorarlberger agierten in der Defensive jedoch sicher und zeigten sich sattelfest. Im Spielaufbau unterliefen Dornbirn aber viele Fehler, sodass die Linzer weiter die Kontrolle über das Spiel hatten. In der 16. Minute zog Top-Goalgetter Fabian Schubert, der zuletzt drei Doppelpacks in Serie schnürte, erstmals ab, doch Dornbirn-Keeper Bundschuh hatte mit seinem Versuch keine Probleme. Zwei Minuten später prallte ein Freistoß von Lukas Tursch an die Stange - Glück für die Gäste (18.).

Mittlerweile waren die Hausherren dem ersten Treffer in diesem Spiel sehr nahe: Aleksandar Kostic kam nach einer Flanke zum Kopfball, den er stark Richtung linkes Eck zirkelte, doch Bundschuh rettete seine Mannschaft mit einer Glazparade vor dem Rückstand. In der 38. Minute hatte Fabian Schubert sein 7. Saisontor auf dem Fuß, doch sein Schuss rauschte knapp am Tor vorbei. Die Gäste aus Vorarlberg konnten sich glücklich schätzen, dass es mit einem torlosen Remis in die Kabinen ging.

Hektische Schlussphase in Linz

Die Hausherren waren auch in den zweiten 45 Minuten die dominante Mannschaft, wenngleich die erste Chance nach dem Seitenwechsel aus einem Zufall resultierte. Aleksandar Kostic riss eine Hereingabe völlig ab, doch das Leder landete auf der Querlatte - Riesenglück für Dornbirn (52.). Doch wie aus dem Nichts gingen plötzlich die Vorarlberger in Führung: Christoph Domig zimmerte den Ball per direktem Freistoß ins Tor der Linzer - 0:1 (59.).

Dieser Treffer hat das Spiel völlig auf den Kopf gestellt. Während die Gäste nur mehr darauf aus waren, Konter zu fahren, lief Blau-Weiß Linz vergeblich an. In der Schlussphase hatten die Linzer auch noch Pech, dass sich Danilo Mitrovic nach einem Zusammenprall mit Bundschuh wohl schwerer verletzt hat. In der Schlussphase waren die Hausherren alles nach vorne, doch für die Entscheidung sorgten die Gäste: Lukas Fridrikas machte in der 91. Minute alles klar und ließ Linz-Goalie Schmid keine Chance. Der Anschlusstreffer von Fabio Strauss per Kopf kam zu spät.

2. Liga, 5. Runde

FC Blau-Weiß Linz - FC Dornbirn 1:2 (0:0)

Linzer Stadion; 812 Zuschauer; SR Harkam

Tore: Fabio Strauss (90.+4) bzw. Domig (59.), Fridrikas (90.+1)

Startelf BW Linz: Schmid; Mitrovic, Felix Strauss, Fabio Strauss; Brandner, Gemicibasi, Kostic, Filip, Tursch; Schubert, Surdanovic

Startelf Dornbirn: Bundschuh; Friedrich, Jokic, Malin, Prirsch; Domig, Joppi, Kircher, Shabani, Zimmerschied; Fridrikas

Geschrieben von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Fotos: Harald Dostal/fodo.media