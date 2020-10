Die WSG Swarovski Tirol muss sich bereits nach der 2. Runde aus dem diesjährigen ÖFB-Cup verabschieden. Der Tiroler Bundesligist musste sich am Freitagabend überraschend dem FAC mit 0:1 geschlagen geben. Den spielentscheidenden Treffer erzielte Christian Bubalovic in der 41. Minute. Der 29-Jährige traf nach einer Sahanek-Ecke per Kopf.

Kein Klassenunterschied zu erkennen: FAC geht mit Führung in Halbzeitpause

Die Partie im Gernot-Langes-Stadion gestaltete sich zu Beginn durchaus flott. Der Zweitligist aus Wien versteckte sich nicht und trat mutig auf. Die erste Torchance fanden dennoch die Hausherren vor: Nach einer schnellen Umschaltsituation landete der Ball bei Baden-Frederiksen, der im Strafraum völlig frei abschließen konnte, doch sein Versuch rollte knapp am langen Eck vorbei (6.). In der 14. Minute hatten die Gäste Glück, dass ein Foul von Jenciragic an Yeboah keinen Elfmeter nach sich gezogen hatte.

Der FAC spielte jedoch weiterhin gut mit und fand in der 24. Minute die erste große Möglichkeit vor: Zatl tankte sich an Ozegovic vorbei und hatte plötzlich das leere Tor vor sich, doch der Winkel war zu spitz, sodass er nur das Außennetz traf. Zehn Minuten später spielte Flavio auf den völlig blanken Zatl, dessen Schuss aus gut elf Metern an die Außenstange prallte (34.). Die Floridsdorfer waren nun gut in der Partie und nutzten das Momentum, um in Führung zu gehen. Marco Sahanek zirkelte einen Corner in den Strafraum, wo Christian Bubalovic hochstieg und zum 0:1 einköpfelte (41.). Mit diesem nicht unverdienten Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

FAC hält mit vereinten Kräften die Null und steigt ins Achtelfinale auf

Die WSG Tirol war nach dem Seitenwechsel darum bemüht, in der Offensive Akzente zu setzen. In der 55. Minute ging ein Kopfball von Gugganig nach Petsos-Flanke knapp neben das Tor, ehe der Deutsch-Grieche nur wenig später volles Risiko nahm und das Leder direkt per Volley übernahm. Doch auch dieser Versuch ging am Tor vorbei (57.). Mittlerweile war der Bundesligist klar überlegen, wenngleich es in der Offensive weitestgehend an den zündenden Ideen und Effizienz fehlte.

Der FAC wiederum war in der zweiten Hälfte nur mehr mit Defensivaufgaben beschäftigt und konnte kaum für Entlastung sorgen. Dennoch hielten die Wiener aufgrund einer kompakten Defensive und auch mit Glück die Null. In der 86. Minute eröffnete sich für den Bundesligisten eine Triple-Chance, doch Jenciragic und seine Vorderleute verhinderten mit vereinten Kräften den Ausgleich durch Yeboah.

UNIQA ÖFB Cup, 2. Runde

WSG Swarovski Tirol - FAC 0:1 (0:1)

Gernot-Langes-Stadion, Wattens; SR Jäger

Tore: Bubalovic (41.)

Startelf WSG Tirol: Ozegovic - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Naschberger, Smith, Petsos, Frederiksen - Yeboah, Dedic

Startelf FAC: Jenciragic - Bubalovic, Plavotic, Lugonja - Flavio dos Santos, Becirovic, Krainz, Pichler - Zatl - Sahanek, Jurdik

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak