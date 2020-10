In der 6. Runde der 2. Liga waren die Kicker vom SC Austria Lustenau bei den Young Violets Austria Wien zu Gast. In der ersten Halbzeit zeigte sich den 250 Zuschauern keine gute Partie, im zweiten Durchgang konnten die Gäste ihre optische Überlegenheit in einen Anoff-Treffer ummünzen. Doch Baiye verschuldete spät einen Elfer, Radulovic ließ sich die Chance nicht entgehen und besorgte dem Tabellenschlusslicht durch das 1:1 in der Nachspielzeit einen Punkt.

Magerkost in Durchgang eins

Es war wahrlich nicht das Gelbe vom Ei, was die Mannschaften den Zuschauern in der ersten Halbzeit boten. Austria Lustenau zeigte sich zwar optisch klar überlegen, aber wirklich gefährliche Offensivaktionen? Nicht vorhanden. Allgemein hatte das Spiel über weite Phasen der ersten Halbzeit eher Testspielcharakter. So ist etwa ein Schussversuch von Lustenau-Kapitän Freitag in der 30. Minute schon zu den gefährlicheren Möglichkeiten zu zählen, der Ball landete von der Sechzehnerkante knapp neben dem Tor von Violets-Goalie Helac, der keine Großtaten vollbringen musste, um sein Team im Spiel zu halten.

Elfer bringt den späten Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Partie wenigstens um Nuancen besser, der dichte Nebel schien die Spieler nicht zu irritieren. Fabian Gmeiner versuchte es zunächst mit einem Schuss, der war aber zu zentral (59.). Wenig später zappelte das Spielgerät ein erstes Mal im Tor - allerdings stand Tabakovic, der eine Vorlage direkt aus der Luft verwandelte, im Abseits (65.). Doch Lustenau hatte Blut geleckt, ging wenig später in Führung. Brandon Baiye bediente Blankson Anoff - er wurde nur zwei Minuten vor dem Treffer eingewechselt - perfekt, dieser köpfte den Ball wuchtig zur 1:0-Führung ein. Die Young-Violets-Defensive hatte bei dieser Aktion das Nachsehen. Lustenau ließ in weiterer Folge nicht mehr viel zu, Tabakovic hätte in der 90. Spielminute den Deckel draufmachen können. Es kam aber anders. Denn Brandon Baiye stieß kurz vor Ende seinen Gegenspieler im Strafraum zu Boden - Schiedsrichter Gmeiner zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt, Baiye musste mit Gelb-Rot runter. Den fälligen Strafstoß verwandelte Radulovic souverän und bescherte seinem Team ein spätes Unentschieden (90./+2).

Lustenau wird sich ob der verschenkten zwei Punkte ärgern, bereits am Montag gastieren die Grün-Weißen bei Rapid II. Die Young Violets müssen zum FAC.

2. Liga, 6. Runde

Young Violets Austria Wien - SC Austria Lustenau 1:1 (0:0)

Generali-Arena; 250 Zuschauer; SR Gmeiner

Tore: 90./+2 Stefan Radulovic (Foulelfmeter) bzw. 73. Blankson Anoff

Gelb-Rot: Brandon Baiye (Foul)

Startelf Lustenau: Schierl – Lageder, Maak, Cissokho, Gmeiner; Freitag, Baiye; Ranacher, Steinwender, Wallace; Tabakovic

Startelf Young Violets: Helac – Macher, Schösswendter, Scheissengeyr, Prokop; Braunöder, Radulovic, Huskovic; Perdomo, Keles, Pross

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: Josef Parak