Der Floridsdorfer FAC Wien kreuzte in der 7. Runde der Hbybet 2. Liga mit dem FC Liefering die Klingen. Die Elf von Miron Muslic wollte den Schwung vom Cuperfolg gegen die Jungbullen mitnehmen. Die Gegner aus Salzburg, die bis dato noch kein Spiel verloren hatten wollten auch gegen die Wiener drei Punkte mitnehmen. Der Trainer der Gastgeber streute dem Gegner schon vor dem Spiel Blumen und lobte sie als den unangenehmsten Gegner, der sein perfektes Pressing bei maximaler Intensität über 90 Minuten durchzieht. Durch akribische Vorbereitung und genaues Studium der Lieferinger wollte er die jungen Bullen zähmen. Die Salzburger zogen aber trotzdem ihr Spiel in perfekter Manier durch und begeisterten die Besucher durch offensiven Tempofussball. Am Ende siegte der FC Liefering mit 1:2 und lacht nun aufgrund der Niederlage von Austria Klagenfurt von der Tabellenspitze. Als Schiedsrichter war Florian Jandl im Einsatz. Ihm zur Seite standen seine Assistenten Habip Tekeli und Fatih Tekeli.

Alexander Prass sorgte mit dem 2:0 für den FC Liefering für die Vorentscheidung

Bei dieser Begegnung ging von Beginn an die Post ab. Beide Teams agierten aggressiv mit unbedingtem Siegeswillen und schnellen Zug zum Tor. Nach fünf Minuten versuchte sich Milan Jurdik aus der Distanz, dieser Schuss war aber mehr als Warm-Up gedacht. Drei Minuten später ließ Milan Jurdik mit seinem Schuss das Aluminium erzittern, Glück für den FAC, es blieb beim 0:0. Es ging jetzt hin und her, Es geht hin und her! Tin Plavotic haute in der 18. Minute aus der zweiten Reihe drauf und prüfte Daniel Antosch im Tor, der Lieferinger Schlussmann hatte aber keine Probleme diesen Ball zu parieren. Nur ein paar Minuten später zappelte das Spielgerät in den Maschen und die Gäste jubelten über das Führungstor! Nach einer starken Vorarbeit von Chukwubuike Junior Adamu blieb Maurits Kjaergaard vor dem FAC-Kasten eiskalt und schob den Ball zum 0:1 für die Red-Bull Juniors ein. Jetzt investierte der FAC wird mehr in die Offensive, agierte mit mehr Risiko kam aber trotzdem selten in Nähe der Gefahrenzone. Red Bull übte sich in dieser Spielphase aufs Verwalten des Ergebnisses und hielt den Ball geschickt in den eigenen Reihen. Mit dem Halbzeitergebnis von 0:1 holte der Unparteiische die beiden Kontrahenten in die Kabinen.

Der FAC gab nie auf war aber im zweiten Durchgang in der Offensive zu zahnlos

Nach dem Wiederbeginn war der FC Liefering sofort hellwach und es geling ihnen in der 50. Minute der zweite Treffer und damit die Vorentscheidung am heutigen Abend. Alexander Prass blieb vor dem FAC-Kasten eiskalt, dribbelte sich durch zwei Verteidiger und ließ sein Team schon jetzt vom nächsten vollen Erfolg träumen. Jetzt merkte man die Klasse der Gäste, sie waren jetzt spielbestimmender und gaben den Ton an. Doch in der 66. Minute verirrte sich auch der FAC einmal in die Nähe der gegnerischen Gefahrenzone und verbuchte sogar einen zählbaren Erfolg. Anthony Schmid wurde im Strafraum regelwidrig gelegt und der Referee zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Marco Sahanek legte sich den Ball zurecht und versenkte den Strafstoß ganz trocken in den Maschen und stellte auf 1:2. Jetzt bäumte sich der FAC wieder ein wenig auf und Liefering gab das Heft kurz aus der Hand. Der FAC war zwar sehr bemüht, kam aber zu keinen zwingenden Tormöglichkeiten. Mit dem 1:3 Lupfer in der 94. Minute durch Chukwubuike Junior Adamu hatte das Zittern ein Ende, die Salzburger verließen den Platz als Sieger und lachen nun von der Tabellenspitze. Der FAC gab sich zwar nie auf, den Wienern fehlten aber die richtigen guten Chancen für einen zählbaren Erfolg.

FAC - FC LIEFERING 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (22. Kjaergaard), 0:2 (50. Prass), 1:2 (67. Sahanek), 1:3 (94. Junior Adamu)

FAC-Platz; 465 Besucher; Jandl - Tekeli - Tekeli

Aufstellung:

Floridsdorfer AC: Belmin Jenciragic - Bojan Lugonja (69. Lukas Skrivanek), Christian Bubalovic, Tin Plavotic, Mirnes Becirovic (85. Kevin Sostarits) - Marco Sahanek (K), Flavio Dos Santos Dias (84. Tolga Günes), Marco Krainz - Milan Jurdik, Nils Zatl, Anthony Schmid (79. Nico Pichler)

FC Liefering: Daniel Antosch (K), Amar Dedic (64. Nikola Stosic), Alexander Prass, Junior, Luka Sucic, Maurits Kjaergaard, Samuel Major (48. Benjamin Böckle), Alois Oroz, Benjamin Šeško (88. Luka Reischl), Sebastian Aigner, David Affengruber

Miron Muslic, Trainer FAC:

"Wir haben gut gespielt sind aus dem Nichts in Rückstand geraten. Wir haben einige gute Chancen nicht genützt. Wir sind dann voller Optimismus in den zweiten Durchgang gestartet, das schnelle 0:2 war dann ganz bitter. Einen Rückstand gegen Liefering aufzuholen ist sehr schwer. Wir haben viel investiert, leider sind wir dafür nicht belohnt worden. Jetzt blicken wir bereits nach vorne. Der Fokus liegt auf dem Spiel am Montag gegen die Young Violets liegt jetzt unser Fokus."

Alexander Prass, Spieler FC Liefering:

"Wir sind in die erste Hälfte nicht gut reingekommen, hatten wenig Zugriff. In der Pause haben wir unsere Fehler analysiert, mit dem Tor kam der Aufschwung. WIr mussten trotzdem bis zum Schluss zittern haben die Gegner aber gut vom Tor weggehalten und verdient gewonnen."

